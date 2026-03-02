SPIE signe un accord pour l’acquisition de ROFA Industrial Automation AG en Allemagne





Acteur de premier plan sur les marchés très attractifs de l’automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l’intralogistique

Portefeuille client diversifié et opportunités de synergies commerciales pour SPIE

Marge d’EBITA soutenue à un niveau high-single-digit et relution mid-single-digit sur le BPA ajusté1 dès la première année

Cergy, le 2 mars 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de ROFA Industrial Automation AG, élargissant ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines très attractifs de l’automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l’intralogistique en Allemagne.

Basée à Kolbermoor (Bavière), ROFA Industrial Automation AG (ROFA) est un acteur majeur des services industriels en Allemagne. L’entreprise fournit des solutions clés en main dans l’automatisation des usines, qui représente environ 80% de son chiffre d’affaires, ainsi que dans l’automatisation des entrepôts et de la logistique (environ 20%). Son offre couvre l’ensemble du cycle de vie des projets : conseil, ingénierie logiciel/matériel, fabrication, mise en service et services après‑vente. Fondée en 1967, ROFA est passée d’un fournisseur régional de technologies de convoyage à un intégrateur de systèmes opérant à l’international, qui accompagne également ses clients, principalement allemands, partout dans le monde.

Avec plus de 1 200 collaborateurs hautement qualifiés et un chiffre d’affaires 2025 d’environ 430 millions d’euros, ROFA Industrial Automation AG affiche un taux de marge d’EBITA high-single-digit et bénéficie d’un portefeuille de clients solide et résilient, comprenant les secteurs de l’automobile, de la logistique, de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la santé.

Grâce à cette acquisition, SPIE renforce encore sa position stratégique sur le marché allemand des services industriels, le plus vaste et le plus dynamique d’Europe. S’appuyant sur l’acquisition de Robur réalisée en 2024, cette opération ouvre des perspectives attractives de synergies commerciales au sein d’un portefeuille clients diversifié et de grande qualité, incluant plusieurs groupes de premier plan. Elle permettra également à SPIE de se développer dans les solutions d’automatisation industrielle et d’intralogistique, permettant au Groupe de monter significativement dans la chaîne de valeur et de soutenir ses ambitions de croissance à long terme.

Le multiple d’EBITA de la transaction est high-single-digit. L’opération devrait entraîner une relution mid-single-digit du BPA ajusté2 dès la première année de consolidation. L’acquisition sera autofinancée, avec un impact limité sur le ratio d’endettement. SPIE acquerra environ 99% du capital à la clôture, tandis que les 1% restants seront conservés par l’équipe de management actuelle, qui restera en place et contribuera au développement de l’activité. L’accord inclut des mécanismes d’options d’achat et de vente relatifs à ce 1%.

Gauthier Louette, Président‑directeur général de SPIE : « L’acquisition de ROFA renforce la position de SPIE en tant qu’acteur majeur des services industriels en Allemagne. Elle représente une avancée significative pour SPIE sur son marché stratégique le plus important et s’inscrit pleinement dans l’ambition du Groupe d’élargir son éventail d’expertises. L’opération devrait créer une valeur substantielle, portée par des perspectives attractives de croissance et de rentabilité. »

Markus Holzke, Directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria : « Nous sommes très heureux de poursuivre le développement de nos activités industrielles en Allemagne avec l’acquisition de ROFA. Cette opération permettra à SPIE de s’étendre dans les solutions d’automatisation industrielle et d’intralogistique, en montant significativement dans la chaîne de valeur. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de direction et ses collaborateurs hautement qualifiés pour accélérer encore le développement de nos activités. »

Andreas Bauer, CEO de ROFA : « Ces dernières années, ROFA s’est imposée comme un acteur de référence dans l’automatisation industrielle en Allemagne, accompagnant ses clients dans le monde entier. Nous sommes convaincus qu’en rejoignant SPIE en Allemagne, ROFA pourra encore renforcer et développer sa position. SPIE et ROFA sont un tandem naturel, et nous nous réjouissons de construire ensemble ce nouveau chapitre. »

La transaction devrait être finalisée au 2ᵉ trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des autorités antitrust.

1 Bénéfice par action ajusté, tel que défini dans nos états financiers annuels

