Bouygues :  Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre de droits de vote

Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre de droits de vote

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Date



Nombre d’actions composant le capital



Nombre total de droits de vote Théoriques (1) Exerçables (2) 38 février 2026 385 976 970 497 996 334 496 944 256

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) À titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote.

Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues, rubrique Information réglementée.

BOUYGUES SA

Société anonyme au capital de 385 323 631 €

Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS

572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246

À propos de Bouygues

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier), énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom), médias (TF1).

Pièce jointe