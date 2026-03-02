Aramis Group - Déclaration des transactions sur actions propres du 23.02.2026 au 27.02.2026

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 02 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 23 au 27 février 2026

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 3 février 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 23 au 27 février 2026 (hors contrat de liquidité) :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-23FR0014003U943 6344,1681XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-24FR0014003U944 9184,0664XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-25FR0014003U947 2693,9304XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-26FR0014003U947 8803,8068XPAR
Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-02-27FR0014003U947 7823,8550XPAR
   TOTAL31 4833,9295 

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

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