|Communiqué de presse
Information relative à la mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025
Paris, le 2 mars 2026 : Clariane (CLARI - ISIN : FR0010386334) annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025.
Le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé en format ESEF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 février 2026, sous le n° D.26-0054.
Le Document d’enregistrement universel 2025, établi pour l’exercice clos le
31 décembre 2025, comprend notamment :
Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).
Prochains évènements :
23 avril 2026 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
12 mai 2026 – Assemblée générale annuelle
|Contacts investisseurs
|Stéphane Bisseuil
Directeur des relations investisseurs
+33 (0) 6 58 60 68 69
stephane.bisseuil@clariane.com
|Benoit Lesieur
Directeur adjoint des relations investisseurs – ESG
+33 (0) 6 64 80 15 90
benoit.lesieur@clariane.com
|Contact presse
|Florian Bachelet
Directeur des relations presse
+33 (0) 6 79 86 78 23
florian.bachelet@clariane.com
Mélie Boissonnet
Chargée des relations médias
+33 (0) 7 63 34 61 60
melie.boissonnet@clariane.com
Pièces jointes