Information relative à la mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025



Paris, le 2 mars 2026 : Clariane (CLARI - ISIN : FR0010386334) annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025.

Le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé en format ESEF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 février 2026, sous le n° D.26-0054.

Le Document d’enregistrement universel 2025, établi pour l’exercice clos le
31 décembre 2025, comprend notamment :

  • le rapport financier annuel et le rapport intégré,
  • le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
  • les informations en matière de durabilité ainsi que le rapport de certification de ces informations,
  • les rapports des Commissaires aux comptes, sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que les informations relatives à leurs honoraires,
  • le descriptif du programme de rachat d’actions.
Le Document d’enregistrement universel 2025 est disponible sur le site Internet de Clariane (www.clariane.com – espace Investisseurs) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).



Prochains évènements :

23 avril 2026 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

12 mai 2026 – Assemblée générale annuelle








Contacts investisseurs
 
Stéphane Bisseuil

Directeur des relations investisseurs
+33 (0) 6 58 60 68 69                         
stephane.bisseuil@clariane.com
Benoit Lesieur
Directeur adjoint des relations investisseurs – ESG
+33 (0) 6 64 80 15 90
benoit.lesieur@clariane.com
Contact presse
 
Florian Bachelet
Directeur des relations presse
+33 (0) 6 79 86 78 23                                                                       
florian.bachelet@clariane.com
                                  
Mélie Boissonnet
Chargée des relations médias
+33 (0) 7 63 34 61 60
melie.boissonnet@clariane.com
 


