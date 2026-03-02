



Information relative à la mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025







Paris, le 2 mars 2026 : Clariane (CLARI - ISIN : FR0010386334) annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025.



Le Document d’enregistrement universel 2025 a été déposé en format ESEF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 février 2026, sous le n° D.26-0054.



Le Document d’enregistrement universel 2025, établi pour l’exercice clos le

31 décembre 2025, comprend notamment :



le rapport financier annuel et le rapport intégré,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

les informations en matière de durabilité ainsi que le rapport de certification de ces informations,

les rapports des Commissaires aux comptes, sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que les informations relatives à leurs honoraires,

le descriptif du programme de rachat d’actions. Le Document d’enregistrement universel 2025 est disponible sur le site Internet de Clariane (www.clariane.com – espace Investisseurs) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).



Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue Balzac à Paris (8ème).







Prochains évènements :



23 avril 2026 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026



12 mai 2026 – Assemblée générale annuelle















