RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 23 au 27 février 2026

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 2 mars 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 23 au 27 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 23 et le 27 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché
(MIC Code) 		 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/02/2026FR001326912375235,5419AQEU 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/02/2026FR00132691231 65235,5847CEUX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/02/2026FR00132691231 01635,5778TQEX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974223/02/2026FR001326912310 00035,5485XPAR 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/02/2026FR001326912385835,9345AQEU 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/02/2026FR00132691231 15735,9384CEUX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/02/2026FR00132691231 40535,9691TQEX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/02/2026FR001326912310 00035,9527XPAR 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/02/2026FR00132691231 27336,1033AQEU 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/02/2026FR00132691231 22336,1204CEUX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/02/2026FR001326912392436,1046TQEX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/02/2026FR001326912310 00036,1115XPAR 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/02/2026FR001326912392835,9716AQEU 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/02/2026FR00132691231 48636,0102CEUX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/02/2026FR001326912399635,9965TQEX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/02/2026FR001326912310 00035,9952XPAR 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/02/2026FR001326912379336,5175AQEU 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/02/2026FR00132691231 96336,4857CEUX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/02/2026FR001326912364436,4898TQEX 
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/02/2026FR001326912310 00036,5037XPAR 
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.TOTAL67 07036,0227 

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 23 et le 27 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

Pièce jointe


Attachments

RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 23 au 27 février 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading