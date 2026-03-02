RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 23 au 27 février 2026

Paris, le 2 mars 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 23 au 27 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 23 et le 27 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché

(MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/02/2026 FR0013269123 752 35,5419 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/02/2026 FR0013269123 1 652 35,5847 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/02/2026 FR0013269123 1 016 35,5778 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 23/02/2026 FR0013269123 10 000 35,5485 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/02/2026 FR0013269123 858 35,9345 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/02/2026 FR0013269123 1 157 35,9384 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/02/2026 FR0013269123 1 405 35,9691 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/02/2026 FR0013269123 10 000 35,9527 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/02/2026 FR0013269123 1 273 36,1033 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/02/2026 FR0013269123 1 223 36,1204 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/02/2026 FR0013269123 924 36,1046 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/02/2026 FR0013269123 10 000 36,1115 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/02/2026 FR0013269123 928 35,9716 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/02/2026 FR0013269123 1 486 36,0102 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/02/2026 FR0013269123 996 35,9965 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/02/2026 FR0013269123 10 000 35,9952 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/02/2026 FR0013269123 793 36,5175 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/02/2026 FR0013269123 1 963 36,4857 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/02/2026 FR0013269123 644 36,4898 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/02/2026 FR0013269123 10 000 36,5037 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 67 070 36,0227

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 23 et le 27 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

