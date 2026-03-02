RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 23 au 27 février 2026

Paris, le 2 mars 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 23 au 27 février 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 23 et le 27 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché
(MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/02/2026
|FR0013269123
|752
|35,5419
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/02/2026
|FR0013269123
|1 652
|35,5847
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/02/2026
|FR0013269123
|1 016
|35,5778
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|23/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,5485
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/02/2026
|FR0013269123
|858
|35,9345
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/02/2026
|FR0013269123
|1 157
|35,9384
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/02/2026
|FR0013269123
|1 405
|35,9691
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,9527
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/02/2026
|FR0013269123
|1 273
|36,1033
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/02/2026
|FR0013269123
|1 223
|36,1204
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/02/2026
|FR0013269123
|924
|36,1046
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|36,1115
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/02/2026
|FR0013269123
|928
|35,9716
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/02/2026
|FR0013269123
|1 486
|36,0102
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/02/2026
|FR0013269123
|996
|35,9965
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,9952
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/02/2026
|FR0013269123
|793
|36,5175
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/02/2026
|FR0013269123
|1 963
|36,4857
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/02/2026
|FR0013269123
|644
|36,4898
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|36,5037
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|67 070
|36,0227
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 23 et le 27 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 23 au 27 février 2026