VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES ENTRE LE 23/02/2026 ET LE 27/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 23/02/2026 ET LE 27/02/2026

Meudon (France), le 2 mars 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 23/02/2026 55 000 19,3169 XPAR 24/02/2026 39 619 19,3799 XPAR 25/02/2026 75 000 19,5628 XPAR 26/02/2026 20 782 19,6309 CEUX 26/02/2026 38 358 19,6230 XPAR 26/02/2026 2 219 19,6425 AQEU 26/02/2026 2 244 19,6352 TQEX 27/02/2026 20 287 19,7352 CEUX 27/02/2026 51 195 19,7154 XPAR 27/02/2026 2 500 19,7549 AQEU 27/02/2026 2 500 19,7507 TQEX 309 704 19,5484

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

