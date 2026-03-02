Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Paris, le 2 mars 2026

Au 27 février 2026, Société Générale a réalisé 48,2% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 23 au 27 février 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.

** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 23 au 27 février 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 23-févr.-26 FR0000130809 389 264 74,5901 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 23-févr.-26 FR0000130809 226 768 74,5886 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 23-févr.-26 FR0000130809 32 339 74,6478 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 23-févr.-26 FR0000130809 41 988 74,6049 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-févr.-26 FR0000130809 393 556 73,4896 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-févr.-26 FR0000130809 230 600 73,5051 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-févr.-26 FR0000130809 33 215 73,5676 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 24-févr.-26 FR0000130809 41 897 73,5334 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-févr.-26 FR0000130809 34 602 74,9940 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-févr.-26 FR0000130809 11 425 74,9892 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-févr.-26 FR0000130809 1 584 74,9826 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 25-févr.-26 FR0000130809 1 897 74,9844 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-févr.-26 FR0000130809 335 060 74,9501 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-févr.-26 FR0000130809 195 127 74,9284 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-févr.-26 FR0000130809 29 511 74,9242 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 26-févr.-26 FR0000130809 34 389 74,9232 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-févr.-26 FR0000130809 394 884 74,4742 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-févr.-26 FR0000130809 236 279 74,5282 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-févr.-26 FR0000130809 34 435 74,4960 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 27-févr.-26 FR0000130809 41 144 74,4390 AQEU TOTAL 2 739 964 74,3706

