Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

23 au 27 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-23 FR0004125920 2982 79,409222 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-23 FR0004125920 9964 79,410699 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-23 FR0004125920 1983 79,406077 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-23 FR0004125920 24889 79,329085 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-24 FR0004125920 2969 78,828225 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-24 FR0004125920 9999 78,839324 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-24 FR0004125920 1999 78,839845 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-24 FR0004125920 19780 78,862856 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-25 FR0004125920 2585 79,577099 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-25 FR0004125920 8899 79,560557 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-25 FR0004125920 1754 79,557440 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-25 FR0004125920 17646 79,567860 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-26 FR0004125920 2844 80,766139 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-26 FR0004125920 9531 80,697277 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-26 FR0004125920 1907 80,721342 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-26 FR0004125920 19098 80,682511 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-27 FR0004125920 2979 81,529238 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-27 FR0004125920 10000 81,525675 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-27 FR0004125920 1995 81,517293 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-27 FR0004125920 19999 81,526589 XPAR TOTAL 173802 79,987300

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

