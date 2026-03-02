Société Générale : Renouvellements et nominations d’administrateurs proposés à l’Assemblée générale du 27 mai 2026

RENOUVELLEMENTS ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MAI 2026

Communiqué de presse

Paris, le 02 mars 2026

Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise, a arrêté les propositions de renouvellements et de nominations d’administrateurs en vue de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2026.

Le Conseil d’administration invite l’Assemblée générale du 27 mai 2026 à se prononcer sur la nomination d’une nouvelle administratrice (Dame Clara Furse) et d’une administratrice cooptée depuis septembre 2025 (Mme Laura Barlow) ainsi que le renouvellement de deux administrateurs (M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté).

M. Lorenzo Bini Smaghi, administrateur indépendant depuis douze ans (date de première nomination : 2015) à la date de l’Assemblée générale du 27 mai 2026, a son mandat d’administrateur qui arrive à échéance. Si son mandat était renouvelé, il ne répondrait alors plus aux critères d’indépendance retenus par le Code AFEP-MEDEF. En conséquence, M. Lorenzo Bini Smaghi n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat d’administrateur et sa Présidence du Conseil prendra fin.

Pour rappel, dans sa séance du 10 avril 2025, le Conseil d’administration a procédé au choix de M. William Connelly pour sa Présidence à l’issue de l’Assemblée générale du 27 mai 2026.

Deux nominations sont proposées :

Dame Clara Furse sera proposée pour un premier mandat d’administratrice suite à la fin de mandat de M. Lorenzo Bini Smaghi. De nationalité britannique et canadienne, Dame Clara Furse dispose d’une exceptionnelle expérience bancaire et financière. Elle a notamment dirigé le London Stock Echange de 2000 à 2009. Elle a exercé des mandats d’administratrice indépendante dans de grandes sociétés cotées en Europe, notamment Vodafone, Legal and General, Amadeus IT et au Japon (Nomura Holding). Enfin, elle a également effectué d’importantes missions auprès de grandes institutions britanniques dont la Banque d’Angleterre. En 2008, elle a été nommée Dame, Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Elle est membre du Conseil d’administration d’Assicurazioni Generali en Italie et Présidente de UK Carbon Market Forum au Royaume-Uni. Elle est Présidente non exécutive de HSBC UK jusqu’en avril 2026. En cas de nomination, elle sera désignée Présidente du Comité des risques en remplacement de Monsieur William Connelly.





Deux renouvellements sont proposés :

M. Jérôme Contamine sera proposé pour un troisième mandat d’administrateur indépendant. De nationalité française, M. Jérôme Contamine a une grande expérience en qualité de Directeur financier de Veolia Environnement, puis de Sanofi. Il détient également un mandat d’administrateur dans une société cotée étrangère (Galapagos N.V.). Son taux d’assiduité, depuis le début de son mandat, s’établit à 98% aux réunions du Conseil d’administration et à 100% pour celles des comités (Comité des rémunérations et Comité d’audit et de contrôle interne).





Si l’Assemblée générale approuve ces propositions, le Conseil d’administration sera composé d’environ 46 % de femmes (6/13), si on exclut des calculs les deux administrateurs représentant les salariés, et de 92 % d’administrateurs indépendants (11/12), si on exclut du calcul les administrateurs salariés et l’administrateur représentant les salariés actionnaires.

46% des administrateurs ont au moins une nationalité étrangère.

Le Conseil s’est assuré, qu’ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et l’exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Société Générale et de contrôle de sa mise en œuvre.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com





Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.





Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

