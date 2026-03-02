IPS 2026 מחזקת את מעמדה של דובאי כמרכז עולמי מוביל להשקעות נדל"ן

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

המהדורה ה-22 של תערוכת הנדל"ן הבינלאומית (IPS) צפויה להתקיים במרכז הסחר העולמי של דובאי בין ה-13 ל-15 באפריל 2026, ותחזק את מעמדה של דובאי כמרכז עולמי מוביל להשקעות נדל"ן. האירוע צפוי למשוך יותר מ-30,000 משקיעים, יזמים, נציגי ממשלה ומובילי תעשייה מכל רחבי השווקים הבינלאומיים.

ההכנות למהדורה הקרובה מתקדמות בקצב מהיר, כאשר 84% משטחי התערוכה כבר מובטחים, דבר המשקף ביקוש מתמשך ואת המוניטין של התערוכה כפלטפורמה אסטרטגית להצגת פיתוחים פורצי דרך, טכנולוגיות מתקדמות והזדמנויות השקעה בשווקים מקומיים, אזוריים ובינלאומיים.

IPS ממשיכה לשמש כשוק משולב לשרשרת הערך של נדל"ן, ומאגדת יזמים, משקיעים מוסדיים ופרטיים, מתווכים לצד קונים פוטנציאליים ושותפים עסקיים, ויוצרת סביבה שנועדה להאיץ את תהליך קבלת העסקאות, להקל על הכניסה לשוק ולשפר את יעילות העסק.

פרופיל המציגים משתרע על פני בנקים ומוסדות פיננסיים, ספקי משכנתאות, רשויות אזורים חופשיים, מפעילי אירוח, חברות תיווך, פלטפורמות שיווק נדל"ן וייעוץ אדריכלי, מה שמדגיש את היקפה המקיף של התערוכה.

במסגרת אירועי IPS 2026 יוצגו פורטופוליו של פרויקטים למגורים, מסחר ואירוח, לצד מנגנוני מימון חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות המעצבים פיתוח וניהול נכסים. פורום הנדל"ן הייעודי שלה יארח דיונים וסדנאות בהובלת מומחים שיעסקו בביצועי השוק, התפתחויות רגולטוריות ומגמות עתידיות המעצבים את המגזר.

האירוע יכלול גם אזור סטארט-אפים וטכנולוגיות נדל"ן ייעודיים, שיציג חדשנים חדשים, ביתנים בינלאומיים המציגים אפשרויות השקעה משווקים גלובליים מרכזיים, ופלטפורמה ייעודית למשקיעים, יזמים ומפתחים שמטרתה לטפח בריתות אסטרטגיות ומיזמים משותפים.

כנס IPS 2026 נבנה סביב חמישה עמודי תווך עיקריים: IPS Real Estate (IPS נדל"ן), IPS Future Cities (ערי העתיד של IPS), IPS Startups & PropTech (סטארטאפים וטכנולוגיות נדל"ן IPS), IPS Design (IPS תכנון) ו- IPS Services (שירותי IPS). התוכנית תושלם על ידי כנסים ייעודיים, כולל כנס המשקיעים המוסדיים וכנס הנשים.

אזור מימון ומשכנתאות מקיף יספק פתרונות משולבים מבנקים קונבנציונליים ואיסלאמיים, חברות השקעות פרטיות ומומחי מימון, יתמוך ברכישת נכסים, אסטרטגיות השקעה והרחבת תיק השקעות.

דאוד אל שזאווי (Dawood Al Shezawi), נשיא IPS, אמר כי מהדורת 2026 משקפת הן את הצמיחה הבינלאומית של התערוכה והן את נוף הנדל"ן המתפתח של דובאי: "IPS ממשיכה לשמש כזרז לבעלי עניין גלובליים בתחום הנדל"ן, שכן היא מספקת סביבה דינמית ליצירת שותפויות ולזיהוי הזדמנויות השקעה איכותיות. השאיפה שלנו לשנת 2026 היא להעמיק את ההשתתפות הבינלאומית, לחזק קשרים עם שווקים מתעוררים ולספק תובנות צופות פני עתיד המתמקדות בחדשנות וקיימות התומכות בצמיחת הענף והתחרותיות של המגזר הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית".

הוא הוסיף כי האירוע מגיע לאחר שנה היסטורית עבור מגזר הנדל"ן של דובאי בשנת 2025, שאופיינה בשיאי היקפי עסקאות וערכי השקעה, המונעים על ידי ביקוש מקומי ובינלאומי חזק, הצעות מגוונות ואמון משקיעים במסגרת הרגולטורית של האמירות.

אנליסטים צופים שהשוק ייכנס לשלב של התרחבות מדודה ובת קיימא יותר בשנת 2026, עם דגש מוגבר על פיתוחים איכותיים, התקדמות טכנולוגית ושיטות עבודה אחראיות לסביבה, בהתאם לאסטרטגיית הנדל"ן ארוכת הטווח של דובאי לשנת 2033, שמטרתה לחזק את תרומת המגזר לצמיחה כלכלית ולבסס את מעמדה של העיר בין יעדי ההשקעה המובילים בעולם.

