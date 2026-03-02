Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 23/02/26 et le 27/02/26

Paris – 02 mars 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Nom du PSICode identifiant du PSIDevise
Publicis Groupe SA2138004KW8BV57III342FR0000130577BOFA SECURITIES EUROPE SA549300FH0WJAPEHTIQ77EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)Montant brut journalier d'acquisition (EUR)Code identifiant marché
PUBLICIS GROUPEFR000013057723/02/202680 22972,91275 849 713,01XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057723/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057723/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057723/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057724/02/202680 89672,48545 863 778,92XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057724/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057724/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057724/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057725/02/202678 65672,77035 723 820,72XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057725/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057725/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057725/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057726/02/202675 18674,05795 568 117,27XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057726/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057726/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057726/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057727/02/202671 16575,12585 346 327,56XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057727/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057727/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057727/02/2026---TQEX
* arrondi à quatre décimales Total:386 13273,425028 351 742,10 

propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com

Contacts Publicis Groupe

Amy HadfieldDirectrice de la Communication+ 33 1 44 43 70 75amy.hadfield@publicisgroupe.com
Jean-Michel BonamyRelations investisseurs+ 33 1 44 43 74 88jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com
Carla FoucaudRelations investisseurs+ 44 20 7830 3710carla.foucaud@publicisgroupe.com

Reporting hebdomadaire 02 mars 2026
