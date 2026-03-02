STMicroelectronics : Les technologies de capteurs et sans fil sécurisées de STMicroelectronics prennent en charge Snapdragon Wear Elite

Les technologies de capteurs et sans fil sécurisées de STMicroelectronics prennent en charge Snapdragon Wear Elite

Avec l’IA embarquée, les objets portables centrés sur l’utilisateur deviennent plus intelligents, plus fins et plus durables

Une solution prête à l’emploi qui accélère le délai de mise sur le marché et simplifie l’intégration

Genève, le 2 mars 2026 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, prend désormais en charge les technologies de détection de mouvement de pointe et les technologies sans fil sécurisées sur la nouvelle plateforme d’IA personnalisée lancée par Qualcomm Technologies, Snapdragon Wear™ Elite. Les composants de ST rendent possible une détection toujours active plus riche, une efficacité énergétique sans précédent et des expériences utilisateur inédites pour la prochaine génération d’appareils informatiques portables (wearables) personnels et réactifs, permettant des cas d’utilisation avancés tels que la reconnaissance d’activité ainsi que le suivi de la santé et du mode de vie.

« Notre collaboration avec Qualcomm Technologies renforce la position de ST en tant que partenaire de confiance pour les principales plateformes de wearables, en apportant des capteurs innovants et une IA embarquée à faible consommation d’énergie », a déclaré Simone Ferri, Vice-Président Exécutif, Sous-Groupe MEMS, chez STMicroelectronics. « En combinant les conceptions de référence pré-validées et les logiciels de ST avec la nouvelle plateforme d’IA personnalisée Snapdragon, les OEM peuvent utiliser des solutions prêtes à l’emploi qui accélèrent le délai de mise sur le marché, simplifient l’intégration et offrent des appareils portables intelligents toujours prêts. »

« Snapdragon Wear Elite transforme l'expérience wearable grâce à une intelligence toujours active et une connectivité supérieure », a déclaré Dino Bekis, Senior Vice President et Directeur Général, Wearable AI chez Qualcomm Technologies Inc. « Les éléments de détection ultra-basse consommation et de sécurité de STMicroelectronics sont un complément naturel à notre plateforme. Ensemble, nous repoussons les limites de ce que les wearables de nouvelle génération peuvent accomplir à l'ère de l'IA personnalisée. »

Module inertiel intelligent avec apprentissage automatique

Pour prendre en charge l’intelligence intuitive embarquée de Snapdragon Wear Elite, le module inertiel intelligent LSM6DSV32X de ST, doté de capacités d’apprentissage automatique, réalise des tâches courantes de reconnaissance de schémas, telles que la classification d’activités, la détection de gestes et la prise en compte du contexte, avec une consommation de courant au niveau du microampère. La répartition de l’IA entre le capteur ST et Snapdragon Wear Elite décharge le processeur principal de l’application, permettant des cas d’utilisation avancés comme la reconnaissance d’activités en continu et le suivi de la santé et du mode de vie sans compromettre l’autonomie de la batterie ni le format du produit.

Outre une meilleure autonomie de la batterie grâce à une détection continue à faible consommation, le LSM6DSV32X intégré à la plateforme Snapdragon Wear Elite offre également un suivi plus précis et plus fréquent, incluant la posture et des mesures d’activité spécialisées, des interactions plus réactives grâce à la prise de décision en temps réel dans le capteur, ainsi qu’une fiabilité améliorée grâce à une réduction des réveils et un transfert de données optimisé.

Facilitateur de services sans contact sécurisés

Une suite complète de connectivité Snapdragon Wear Elite est enrichie lorsqu’elle est intégrée au contrôleur NFC ST54L de ST avec élément sécurisé embarqué, garantissant un déploiement fluide de multiples services sans contact, y compris les paiements sécurisés, la billetterie de transport, le contrôle d’accès incluant les clés de voiture numériques, et la connectivité au réseau cellulaire.

Référence reconnue dans l’industrie de l’écosystème Android, la technologie NFC sécurisée de ST complète parfaitement l’ensemble riche d’options de connectivité au sein de Snapdragon Wear Elite pour une connexion supérieure et un suivi de localisation précis quasiment partout.

Avec une documentation complète, des outils de développement, un support mondial et une harmonisation entre les écosystèmes de ST et de Qualcomm Technologies, cette collaboration permettra aux OEM de bénéficier d’un risque technique réduit et d’un délai plus court entre le prototype et la production de masse.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

Les produits de la marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Snapdragon et Snapdragon Wear sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

