WORLDLINE : annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4 - Communiqué

Worldline annonce la finalisation de la cession

de ses activités en Amérique du Nord à Shift4



Paris La Défense, 2 mars 2026 – Worldline [Euronext : WLN], opérateur d’infrastructures critiques et de services de paiement leader en Europe, annonce la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4, pour une valeur d’entreprise d’environ

70 millions d’euros.

La cession des activités nord-américaines de Worldline constitue une nouvelle étape dans le recentrage stratégique du Groupe sur ses activités synergétiques de paiement en Europe. Elle permet au Groupe de simplifier ses opérations et d’optimiser l’allocation de ses ressources, conformément à son plan de transformation North Star.

Le produit de cette vente renforcera le profil financier du Groupe, accroîtra sa flexibilité stratégique à moyen terme et soutiendra le redéploiement de capital vers ses activités clés.

À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 Mds € en 2025.

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2025 sous le numéro de dépôt D.25-0257.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2024. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2026 sont exprimés à taux de change constants conformément aux normes comptables du Groupe. Dans la perspective de la finalisation du programme de recentrage de Worldline, qui doit intervenir au cours de l’année 2026, les perspectives 2026 et 2030 sont présentées sur une base « post pruning », excluant Mets, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, MS India et les autres actifs classés comme destinés à la vente selon la norme IFRS 5, avec un rapprochement détaillé par rapport aux perspectives présentées lors du CMD du 6 novembre 2025 figurant en annexe du présent communiqué de presse.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

