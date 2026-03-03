Alkane rapporterar höggradiga antimon- och guldträffar vid Kendal‑fyndigheten nära Costerfield‑gruvan

PERTH, Australien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKRY) (”Alkane” eller ”bolaget”) är glada att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten för utvidgningen och förtätningsborrningen av Kendal-fyndigheten, som gränsar till den nuvarande Youle-fyndigheten vid Costerfield-gruvan i centrala Victoria, Australien.

Programöversikt

  • Kendal-systemet är den antimonrika, uppåtlutande fortsättningen av de höghaltiga Youle- och Shepherd-fyndigheterna, där det för närvarande bedrivs gruvdrift vid Costerfield.
  • Förtätnings- och utvidgningsborrningar under det senaste året har avsevärt utökat den kända storleken på ådersystemet, både i avstånd från och i anslutning till historiska gruvdrifter. Även om det har bedrivits gruvdrift i området sedan länge, avslöjade den senaste borrningen betydande ådror som inte upptäcktes när gruvan var i drift mellan 1861 och 1939.
  • Kendal-ådrorna innehåller områden med mycket hög halt av guld och antimon, vilket historiskt sett har korrelerat med högre produktionsnivåer.
  • Arbetet med att utöka det nyligen utvidgade Kendal-systemet inleddes i slutet av 2025 och pågår fortfarande i takt med att utvidgningsborrningen fortsätter.
  • En animering som sammanfattar dessa resultat kommer att finnas tillgänglig på alkres.com

Kendal-analysen i korthet

  • Från ådern 501 söderut och omedelbart ovanför Youle:
    • 132,2 g/t guld och 19,8 % antimon över 1,94 m (ETW 1,04 m) i PD222
    • 25,3 g/t guld och 42,8 % antimon över 1,71 m (ETW 0,97 m) i PD220
    • 13,5 g/t guld och 22,1 % antimon över 2,67 m (ETW 1,24 m) i AG023
    • 25,4 g/t guld och 8,3 % antimon över 1,28 m (ETW 1,12 m) i BC437
    • 34,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 0,76 m (ETW 0,69 m) i BC112A
  • Från 520-ådern som sträcker sig över mer än 500 meter i längd och lokalt 200 meter i höjd.
    • 267,5 g/t guld och 5,6 % antimon över 2,3 m (ETW 1,22 m) i BC464
    • 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m) i BC463
    • 18,2 g/t guld och 11,9 % antimon över 2,44 m (ETW 1,92 m) i BC466A

Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner sa: ”De borrningsresultat som erhållits från Kendal-fyndigheten under det senaste året visar att det fortfarande finns en stor potential för betydande höghaltig mineralisering på grunda nivåer nära Costerfield-gruvan. Att få tillgång till och bryta den nyupptäckta mineraliseringen är en högsta prioritet för Costerfield-teamet och bör ge bearbetningsanläggningen ytterligare en källa till högvärdig guld- och antimonmalm under en längre tid framöver.”

Costerfield-fyndigheten

Alkane Resources Ltd 100 %

Antimon-guldfyndigheten i Costerfield upptäcktes 1861. Antimon hade redan påträffats i distriktet så tidigt som 1853, när prospektörer som lockats av guldrushen i McIvor (Heathcote) började utforska de omgivande bergen i jakt på primära fyndigheter. Flera malmådror längs en 3 km lång korridor öppnades snabbt, och huvuddelen av den historiska produktionen kom från gruvkoncessioner i den norra delen av fältet: Costerfield (Main), Bombay och Minerva. Produktionen från dessa gruvor skedde främst i två faser, mellan 1861–1883 och 1903–1924 samt ett kortvarigt försök att återuppta gruvdriften gjordes mellan 1933–1939.

Modern gruvdrift har pågått kontinuerligt sedan 2006, då Australian Gold Development (AGD) inledde underjordsverksamhet i Augusta, i den södra delen av fältet. AGD:s verksamhet i Costerfield köptes upp av Mandalay Resources 2010, och utvinningen av det vertikalt sammanhängande ådersystemet har successivt flyttats norrut under gruvgruppen Costerfield, Minerva och Bombay, där de höghaltiga malmådrorna Youle och Shepherd upptäcktes.

Mandalay Resources gick samman med Alkane Resources år 2025.

I takt med att brytningen av de underliggande ådersystemen har fortskridit har man insett att betydande mängder av outforskad mineralisering återstår på samma nivå som de historiska gruvorna (inom 300 meter från ytan), både i sidled och inom gruvdriftens område. Detta beror främst på malmsystemets strukturella komplexitet, som på vissa ställen består av täta svärmar av parallella ådror. Dessa kan vara svåra att tolka längs strykningsriktningen utan moderna metoder, däribland tät borrning med korta avstånd mellan hålen – något som de historiska gruvarbetarna inte hade tillgång till.

Figur 1. Regional karta över Costerfield-projektet i GDA-rutnätet som visar Alkanes gruvområden och de huvudsakliga mineraliseringskorridorerna som identifierats.

Fyndighetsgeologi och Kendal-systemet

Kendal-fyndigheten (och Costerfield-gruvan) är belägen i veckaxeln och på den västra flanken av den nord–sydligt strykande Costerfield-antiklinalen, som utgör kulminationen av Costerfield-domen. Costerfield-antiklinalen är asymmetrisk med en brant sluttande östra kant och en svagt sluttande västra kant. Ett flertal mindre sidoveck och böjningar förekommer inom den breda veckaxelzonen. Dessa uppvisar ofta en svagt utvecklad axial klyvning i värdsiltstenen. Det är denna struktur som verkar vara den dominerande strukturella styrfaktorn för Kendal-ådrorna.

Många parallella förkastningar, som ofta innehåller tidiga generationers laminerade kvartsådror, delar systemet i två delar och har en betydande inverkan på malmkvaliteten. Enskilda ådror tycks förskjutas västerut på djupet över dessa förkastningar, även om deras utveckling tydligt följer efter förkastningsrörelserna. Ådrorna kan ofta ses löpa längs de svagt lutande förkastningarna i ett återläkt mönster. Nedåt i berglagren möter Kendal-mineraliseringen en större västligt lutande förkastning och övergår till Youle-ådran, som fortsätter nedåt tills förkastningen börjar plana ut. Vid den punkten bryter mineraliseringen åter upp i ett vertikalt ådersystem som speglar Kendal och kallas Shepherd. Kendal-systemet verkar inte fortsätta in i den östra flanken av den större Costerfield-antiklinalen, vilket stämmer överens med andra vertikala ådersystem vid Costerfield. Detta kan bero på bristande utveckling av skiffrighet och den lilla vinkel som finns mellan lagringen och ådrorna.

Figur 2. Geologisk tvärsnitt av Costerfield-systemet med guld- och antimonåder vid gruvans nordliga koordinat 7200N, som visar Kendal-ådersystemets position i Costerfield-antiklinalen och dess relation till de underliggande Youle- och Shepherd-ådrorna som för närvarande bryts.

Borrprogram 2025

När Mandalay Resources först fick tillgång till den övre delen av Youle Lode 2018 bekräftades det att malmsystemet var sammanhängande uppåt, förgrenade sig och blev brantare över subhorisontella förkastningar för att bilda Kendal-systemet. Under gruvdriftsperioden borrades sporadiska diamantborrhål genom Kendal och de intilliggande historiska gruvorna, vilket gradvis ledde till en övertygelse om att det fortfarande fanns betydande mineraliseringar ovanför den moderna gruvnivån. I september 2024 publicerade Mandalay Resources ett tillkännagivande på TSX där man beskrev den första delen av Kendal-systemet (580-ådern) som skulle testas noggrant med modern borrteknik. Borrarbetet som beskrivs i denna uppdatering bygger vidare på det arbetet och har testats längs de tre huvudsakliga historiska gruvorna. Huvuddelen av den återstående mineraliseringen som hittills identifierats ligger i anslutning till gruvorna Minerva och Costerfield, även om systemets kontinuitet har påvisats ända fram till Bombay-gruvan i söder.

Betydande mängder historiska borrningar har testat den ytnära delen av Kendal-systemet, inklusive en serie RC-slagborrningar som genomfördes av Australian Gold Development 1995–1996. Dessa historiska borrhålsträffar har inte verifierats eller validerats av Alkane, och deras positioner visas i bilderna i pressmeddelandet enbart på grund av deras relevans för Kendal-målets övre delar. De är endast indikativa och används som stöd för den geologiska tolkningen.

Borresultat

Med den borrningsinformation som hittills samlats in har Alkane identifierat totalt 25 enskilda ådror inom Kendal-systemet. Borrhålsträffarna kompletterar den historiska modelleringen, kopplar samman de tre tidigare gruvorna och visar betydande förlängningar av vissa ådror. Kendal-ådrorna sträcker sig över en strykningslängd på 600 meter, och vissa enskilda ådror kan följas nästan hela denna sträcka. Exempelvis 520-ådran, som har kartlagts över en längd på 500 meter och med ett vertikalt omfång på upp till 200 meter. Kendal-systemets bredd är i genomsnitt cirka 70 meter för större delen av dess sträckning.

Antimonhalten i Kendal-systemet, baserat på tester i programmet, är betydligt högre än i Shepherd-systemet, som är en huvudsaklig malmkälla för Costerfield‑verksamheten. Kendal visar dessutom mycket hög guldhalt (se Bilaga 1 för en fullständig lista över betydande borrhålsträffar från det aktuella borrprogrammet).

Många exceptionella träffar uppnåddes under programmet och integrerades i Costerfields geologiska modell. Nedan följer några höjdpunkter utöver de som nämnts ovan:

  • Från 501-ådern:
    • 29,6 g/t guld och 50,5 % antimon över 0,72 m (ETW 0,26 m) i PD232
    • 40,6 g/t guld och 40,4 % antimon över 0,4 m (ETW 0,26 m) i BC308
    • 30,1 g/t guld och 13,4 % antimon över 0,67 m (ETW 0,55 m) i BC438
    • 25 g/t guld och 28,1 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328
    • 50 g/t guld och 48,3 % antimon över 0,21 m (ETW 0,2 m) i KD529
    • 5,3 g/t guld och 5,3 % antimon över 1,83 m (ETW 1,78 m) i KD698
  • Från 519-ådern:
    • 52,3 g/t guld och 43,1 % antimon över 0,34 m (ETW 0,29 m) i BC468
    • 138 g/t guld och 7,7 % antimon över 0,27 m (ETW 0,21 m) i BC143
  • Från 523-ådern:
    • 39,4 g/t guld och 7,5 % antimon över 0,85 m (ETW 0,68 m) i BC438
    • 261 g/t guld och 32,5 % antimon över 0,15 m (ETW 0,09 m) i BC416
  • Från 545-ådern:
    • 18,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 1,97 m (ETW 1,45 m) i BC453
    • 84,4 g/t guld och 35,2 % antimon över 0,41 m (ETW 0,3 m) i BC470
  • Från 587-ådern:
    • 7,5 g/t guld och 5,9 % antimon över 2,45 m (ETW 1,93 m) i BC311  
  • Från 590-ådern:
    • 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m) i BC418
  • Från 595-ådern:
    • 42,2 g/t guld och 35,9 % antimon över 0,45 m (ETW 0,3 m) i BC477
    • 41,2 g/t guld och 41,8 % antimon över 0,32 m (ETW 0,23 m) i BC465

Åder 501, som ligger nära modern infrastruktur och nyligen har öppnats för gruvdrift, innehåller många av de senaste (och tidigare, orapporterade) framstående borrhålsträffarna. Utöver ovanstående registrerades flera andra mycket lovande fynd intill de modellerade ådrorna:

  • 275 g/t guld och 0,1 % antimon över 0,49 m (ETW 0,4 m) i BC125
  • 187 g/t guld och 37,8 % antimon över 0,35 m (ETW 0,32 m) i BC313
  • 54,2 g/t guld och 50,8 % antimon över 0,55 m (ETW 0,44 m) i BC311
  • 165 g/t guld och 34,8 % antimon över 0,27 m (ETW 0,24 m) i BC312

Det förväntas att dessa borrhålsträffar kommer att integreras i den befintliga geologiska modellen i takt med att framtida borrningar tillför ytterligare information.

Figur 3. Planvy över Costerfield-/Kendal-området med tolkade huvudstråk för Kendal-ådrorna markerade (grönt), lägen för tvärsektioner (gula linjer), borrhål från 2025 samt >10 g/t AuEq-träffar utmärkta. Positioner för historiska borrträffar vid Kendal visas som nedtonade cirklar.

Figur 4. Lång sektion av Kendal 501-ådern med höghaltiga analyser markerade. Den nedre delen av 501-ådern har redan utforskats av Alkane, och utspädda ytliga halter visas tillsammans med borrträffsresultat.

Figur 5. Lång sektion av Kendal 520-ådern med den höghaltiga analysen från 2025 markerad. Sektionen visar den starka kontinuiteten i Kendal-systemet utanför de historiskt utvunna sektionerna, både vertikalt och längs strykningsriktningen.

Ådrorna är huvudsakligen av en enda bildningsgeneration och består typiskt av kvarts och karbonat, med ökande halt av massiv stibnit mot ådrornas centrala del. Guldet kan vara grovkornigt och förekomma i alla delar av ådern. Så kallat ”rostigt” guld noteras ofta, det vill säga fritt guld som bildas när mineralet aurostibit bryts ned kemiskt. Aurostibit är vanligt förekommande vid Costerfield. Ådrorna är omgivna av en smal (>2 m) sulfidförändring av pyrit och arsenopyrit i bergväggen.

Figur 6. Borrkärnfoton från BC418 (590-ådern) som visar åderns beskaffenhet med individuella analysresultat för proverna. Sammansatt intervall graderat 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m).

Figur 7. Foto av borrkärna från BC463 (520-ådern) som visar malmådrornas skiktade struktur. Observera att det oxiderade intervallet intill borrträffen indikerar en historisk schakt intill de höghaltiga ådrorna på plats. Sammansatt intervall graderat 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m).

Figur 8. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 7120N som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 7000N och 7135N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Det historiska Costerfield Main-schaktet och tillhörande gruvutrymmen kan ses centrerade vid 15 500E, medan Alkanes moderna utvecklingsarbeten är förskjutna västerut och på större djup. Observera att det genomsnittliga djupet för Kendal-mineraliseringen stiger norrut i takt med antiklinalens lutning.

Figur 9. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 6780N, som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 6750N och 6825N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Denna nordlighetslinje går genom den gamla Minerva-gruvan och visar hur Costerfield-, Minerva- och Bombay-ådrorna (540, 541 och 542) består av flera tätt liggande ådror. I den norra delen av systemet är däremot Costerfield-ådern den mest dominerande.

Framtida planer

Geologisk modellering och tolkning av resultaten pågår, och förutsatt att en mineralresurs rapporteras avseende Kendal-systemet har bolaget för avsikt att arbeta för att integrera dessa mineralresurser i Costerfield-resursen och gruvans planerade livslängd inom en snar framtid. Det tidiga förtroendet för de södra delarna av de testade ådrorna ledde till det interna beslutet att påbörja åtkomstarbetet från befintlig infrastruktur i slutet av 2025. Det finns skäl att fortsätta borrningarna i Kendal-systemet, bland annat i det underutforskade Costerfield Main-revet öster om den historiska gruvan. För närvarande är borrningarna nära gruvan koncentrerade till den södra delen av fältet, där den nyligen upptäckta fyndigheten Brunswick South borras tillsammans med förlängningar av fyndigheten Cuffley. Borrarbetet i Kendal förväntas återupptas 2026.

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

OM ALKANE  www.alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKRY

Alkane (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKRY) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid samtliga tre verksamheter.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en betydande produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Uttalande från sakkunniga personer

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inget annat anges ovan, eller i de relevanta ASX-meddelanden som det hänvisas till, baseras den information i detta meddelande som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på, och ger en rättvisande bild av, information som har sammanställts av Chris Davis, som är medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell samt för den verksamhet som bedrivs för att kvalificera sig som sakkunnig person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerad person enligt NI 43-101. Chris Davis samtycker till att de uppgifter som baseras på hans information inkluderas i detta meddelande i den form och det sammanhang som de förekommer i. Informationen i detta meddelande som avser tidigare rapporterade prospekteringsresultat, mineralresurser och malmreserver är hämtad från bolagets ASX-pressmeddelanden som anges i meddelandetexten och som finns tillgängliga på bolagets webbplats. Bolaget bekräftar att det inte har kännedom om någon ny information eller några nya data som väsentligt påverkar informationen i de ursprungliga meddelandena och att, när det gäller uppskattningar av mineralresurser eller malmreserver, alla väsentliga antaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i det relevanta marknadsmeddelandet fortfarande gäller och inte har förändrats väsentligt. Bolaget bekräftar att den form och det sammanhang som den sakkunniga personens slutsatser presenteras i inte har ändrats väsentligt jämfört med det ursprungliga marknadsmeddelandet.

Tekniska rapporter som offentliggjorts till TSX eller för TSX Market

Den NI 43-101-kompatibla tekniska rapporten med titeln ”NI 43-101 Technical Report, Costerfield Operation, Victoria, Australia” och daterad den 28 mars 2025, med datum för ikraftträdande den 31 december 2024, stöder informationen i detta dokument och finns tillgänglig på ASX och under Alkanes profil på SEDAR+ på www.sedarplus.ca.

Det bör hänvisas till den fullständiga texten i den ovannämnda tekniska rapporten för de antaganden, kvalifikationer och begränsningar som rör de mineralresursberäkningar och malmreserver som ingår däri och som även behandlas här. Alla materialantaganden och tekniska parametrar som ligger till grund för uppskattningarna i de tekniska rapporterna fortsätter att gälla och har inte förändrats väsentligt.

Varning angående framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller finansiell prognosinformation (tillsammans benämnt framåtblickande information). Faktiska resultat och utfall kan avvika väsentligt från de belopp som anges i framåtblickande information. Framåtblickande information kan också avse: framtidsutsikter och förväntade händelser; förväntningar avseende prospekteringspotential; produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, avkastning på investeringar, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och tidpunkten för dessa; publicering av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; Alkanes potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa.

Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ” förstärka”, ”förbättra”, ” potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information.

Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset.

Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Ansvarsfriskrivning

Alkane har sammanställt detta meddelande utifrån den information som finns tillgänglig. Ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges avseende skälighet, noggrannhet, fullständighet eller riktighet avseende information, åsikter eller slutsatser som ingår i detta meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter accepterar varken Alkane, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, rådgivare och ombud, eller någon annan person något ansvar, inklusive, utan begränsning, något ansvar som uppstår till följd av fel eller försummelse från någon av dem eller någon annan persons sida, för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband med det.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, en inbjudan, en uppmaning eller någon annan rekommendation avseende teckning, köp eller försäljning av värdepapper, och varken detta meddelande eller något i det ska utgöra grund för något avtal eller åtagande av något slag.

BILAGA 1 – Tabeller över borrningsresultat

Betydande borrhålsträffar från Kendals borrprogram vid Costerfield

Borrhålets IDFrån (m)Till (m)Intervall (m)Uppskattad verklig bredd (m)Guldhalt (g/t)Antimonhalt (%)Guld-ekvivalent halt utspädd till 1,8 m (g/t)Tolkad åder
AG02368,0570,722,671,2413,522,145,7501
BC001279,14279,620,480,380,600,1501
BC018224,51224,680,170,10,600501
BC098210,03210,120,090,071,610,2501
BC112A105,13105,890,760,6934,112,924,7501
BC113117,96118,870,910,752,71,72,9501
BC114131,75132,851,10,83,223,6501
BC122228,01228,190,180,141,200,1501
BC12542,1142,550,440,381,610,95,8501
BC12638,9239,140,220,21,18,22,3501
BC30768,6168,990,380,223914,39,1501
BC30851,9652,360,40,2640,640,419,7501
BC31155,4455,70,260,2118,66,53,9501
BC31232,2532,350,10,081,200,1501
BC31332,8532,950,10,091,400,1501
BC31478,9781,352,381,210,712,1501
BC32562,6162,730,120,0752,313,23,4501
BC32666,1666,280,120,0796,81501
BC32878,3479,010,670,362528,118,6501
BC353A90,85910,150,141,90,90,3501
BC354154,61154,810,20,130,85,31501
BC358139,74139,970,230,165,816,63,9501
BC35965,0765,350,280,1719,320,56,4501
BC36042,4442,630,190,1331,20,22,3501
BC36127,2128,471,261,163,41,64,6501
BC409120,53120,710,180,131,10,20,1501
BC414A97,998,320,420,296,214,96,6501
BC415103,99104,450,460,290,400,1501
BC416113,06114,481,420,810,20,70,8501
BC417147,13147,30,170,092,450,7501
BC437108,4109,681,281,1225,48,328,1501
BC438114,11114,780,670,5530,113,419501
BC439125,92126,690,770,581,22,32,1501
BC440115,33116,691,361,090,72,54501
BC441A127,91280,10,075,420,92,3501
BC442147,53147,690,160,11518,69,6501
BC443161,71162,030,320,187,911,93,6501
BC444194,83197,242,411,141,10,92501
BC451117,73119,171,441,161,82,24,6501
BC461146,95147,280,330,218,210,24,8501
BC462114,52116,11,581,311,42,96,1501
BC463124,43124,590,160,121,15,20,9501
BC468134,91135,040,130,10,93,70,5501
KD52971,671,810,210,25048,318,6501
KD53074,574,650,150,142,76,31,4501
KD5533535,10,10,0923,73,11,5501
KD55644,1344,420,290,2524,817,19,1501
KD55751,2552,31,050,850,122,2501
KD5768686,130,130,073,714,61,4501
KD58018,7190,30,240,68,12,6501
KD58816,2716,60,330,3120,59,27,3501
KD682110,08111,21,120,855,11,74,3501
KD684135135,160,160,118,711,12,6501
KD68828,430,011,611,24,71,35,2501
KD696100,47101,10,630,575,14,65,1501
KD698102,51104,341,831,785,35,317,7501
MA005218,31218,410,10,073,350,6501
PD14438,4838,610,130,1199,95,37,2501
PD1529,419,530,120,10,211,51,6501
PD15317,420,663,261,240,71,22,4501
PD22013,9115,621,710,9725,342,868,9501
PD221A18,3321,73,371,482,51,34,6501
PD221AB44,7546,031,280,7121,42,1501
PD22215,0116,951,941,04132,219,8103,3501
PD2247,487,770,290,21,68,82,5501
PD2328,919,630,720,2629,650,521,8501
PD25475,0175,180,170,132,616,43,8501
PD25556,5856,930,350,260,23,81,3501
PD25643,2143,460,250,230,100501
PD25762,6462,830,190,1212,441,77,4501
BC308109,24109,360,120,085,87,71,1517
BC437135,17135,380,210,172286,5517
BC441182,86183,210,350,2730,417,811,1517
BC462147,52147,920,40,360,20,40,2517
BC3117272,110,110,05100518
BC36080,0683,863,81,450,50,71,7518
BC437128,36128,460,10,061,200518
BC008228,45229,951,51,172,336,1519
BC113138,72138,860,140,1351,915,86,4519
BC143213,05213,320,270,211387,717,9519
BC30894,8897,132,251,661,72,47519
BC314111,98113,171,190,730,81,51,8519
BC354191,13191,940,810,581,611,3519
BC434170,88170,980,10,071,80,10,1519
BC442182,14182,710,570,350,71,91519
BC448140,57140,720,150,130,437,26,6519
BC451139,62141,261,641,490,40,92,1519
BC456166,93167,630,70,470,100519
BC458218,61219,6110,510,10,50,4519
BC461177,15177,590,440,2615,62,1519
BC465185,72186,20,480,3110,112,2519
BC466A159,27159,430,160,131,120,5519
BC468159,87160,210,340,2952,343,124,7519
BC470177,1177,250,150,074,11,20,3519
BC477197,93198,040,110,0613,414,31,7519
BC482237,04238,531,490,5612,72,55,9519
MA002156,37156,920,550,440,20,70,5519
AG247W1267,54267,870,330,2118,314,96,2520
BC00381,3783,462,091,357,91,18520
BC003A81,8283,541,721,142,11,63,7520
BC008251,5252,651,150,872,61,12,5520
BC010290,92910,10,070,200520
BC01229,7829,920,140,027,20,30,1520
BC108186,63186,810,180,123,54,40,9520
BC112A110,87111,740,870,762,62,94,1520
BC114136,17136,290,120,090,61,20,2520
BC128225,36225,520,160,0940,47,22,9520
BC30776,9677,110,150,1113,33,71,4520
BC30869,7371,371,641,1233,87,5520
BC31162,3863,280,90,710,78,111,7520
BC31485,0585,280,230,1624,316,15,4520
BC32574,2274,530,310,220,100520
BC32890,1690,290,130,070,90,80,1520
BC354170,39170,510,120,092,82,60,4520
BC35981,0381,160,130,085,10,60,3520
BC36070,1270,70,580,430,621,3520
BC404243,25243,630,380,210,400520
BC414A9999,630,630,4300,50,3520
BC415114,02114,40,380,240,37,12,3520
BC416122,25123,651,40,831,122,7520
BC417155,79156,760,970,4610,96,87520
BC418191,02191,960,940,63,26,26520
BC419217,7217,890,190,113,61,10,4520
BC424268,45268,610,160,0828,10,9520
BC426181,41181,720,310,210,100520
BC430192,67193,450,780,495,43,83,9520
BC437114,58114,70,120,13,96,41,1520
BC438119119,330,330,261310,85,7520
BC439127,8128,460,660,5215,62,56,3520
BC440120,3120,480,180,1414,98,82,8520
BC442156,12156,220,10,071,82,10,3520
BC443176176,470,470,30,60,50,3520
BC448124,13125,050,920,777,35,78,9520
BC455143,55145,722,171,533,69,6520
BC456155,57156,741,170,8112,73,4520
BC457207,73208,280,550,289,44,23520
BC458188,81189,610,80,470,61,61,2520
BC459203,68203,830,150,087,88,41,3520
BC460209,29209,390,10,051,11,80,2520
BC461154,93156,541,611,070,92,44520
BC462119,47119,60,130,11240,7520
BC463133134,351,351,06143,710,8100,1520
BC464206,2208,52,31,22267,55,6190,6520
BC465162,35162,680,330,235,90,30,8520
BC466A131,47133,912,441,9218,211,946,6520
BC468137,85138,630,780,61,41,31,5520
BC476218,36219,781,420,680,60,91,1520
BC477172,41172,580,170,1138,12,42,7520
MA001129,09131,942,850,120,71,30,2520
MA004138,02138,30,280,016,739,30,6520
MA005206,47206,730,260,29,16,92,8520
PD221A52,5752,740,170,1147,71,8520
PD25482,983,510,610,340,200520
PD25564,3864,890,510,3830,25,49520
BC00379,6379,740,110,0640,722,73522
BC003A77,7577,90,150,0830,39,32,3522
BC01239,1339,480,350,3100,2522
BC457198,29201,012,722,071,41,44,8522
BC464205,2206,210,746,83,36,1522
BC475215,4221,946,544,52,31,45,6522
BC113129,91130,040,130,112,516,42,9523
BC114140,74140,850,110,08010,1523
BC32893,9994,490,50,30,50,20,2523
BC35984,184,250,150,11,11,50,3523
BC416136,37136,520,150,0926132,517523
BC438127,4128,250,850,6839,47,521,5523
BC439132,5132,630,130,13,520,4523
BC440129,43129,660,230,1818,27,13,5523
BC441146,21146,310,10,071,11,40,2523
BC441A138,2138,360,160,1112,60,5523
BC442159,69160,360,670,380,310,6523
BC450133,65133,860,210,150,20,90,2523
BC451132,03132,20,170,131,10,90,2523
BC466A146,29146,440,150,1114,30,51523
BC468147,26147,470,210,151,90,50,3523
PD221A62,3862,670,290,172,23,31523
BC00488,1688,250,090,060,310,1540
BC00529,1929,340,150,11,50,10,1540
BC008198,67199,721,050,950,53,34,4540
BC113195,67195,90,230,230,200540
BC114197,74198,020,280,261,41,70,8540
BC142111,12116,975,852,642,63,310,6540
BC143301,58302,280,70,240,44,71,6540
BC307111,26111,450,190,181,21,50,5540
BC308121,04121,330,290,250,32,10,8540
BC314138,67138,780,110,082,13,10,4540
BC325101,33101,570,240,236,793,6540
BC326107,52107,920,40,361,11,40,9540
BC360105,85106,180,330,30,52,61,1540
BC418249,4249,540,140,1210,67,11,9540
BC430240,74241,791,050,880,71,41,9540
BC434218,48218,960,480,461,18,65,5540
BC443220,78221,7810,770,60,30,6540
BC455236,48236,940,460,3819,117,312,9540
BC456206,69207,090,40,360,100540
BC468209209,340,340,320,31,40,7540
BC481237,47237,80,330,277,711,25,2540
MA001141,49141,580,090,043,29,80,5540
MA002171,75171,830,080,041,214,90,9540
TP00988,3588,460,110,052,18,10,5540
TP01869,3269,450,130,051,200540
BC457259,83260,010,180,122,40,10,2541
BC458255,91256,070,160,111,30,2541
BC464261,12261,450,330,1912,401,3541
AG020155,55156,040,490,430,100542
BC003139,7140,50,80,3933,22,18,4542
BC142199,24199,620,380,2512,63,12,8542
BC442256,3257,20,90,7310,20,6542
BC456239,55239,690,140,123,10,90,3542
BC003112112,170,170,120,20,30,1545
BC129177,98178,320,340,290,700,1545
BC130196,74196,970,230,1811,738,710,2545
BC143250,09250,180,090,060,16,70,6545
BC434173,82173,970,150,135,721,24545
BC445186,6186,830,230,182,431,47,8545
BC446179,5179,890,390,313,9156,8545
BC447171,16171,380,220,182,714,33,7545
BC450162,88162,990,110,092,77,81,1545
BC452189,72189,880,160,121822,24,8545
BC453195,06197,031,971,4518,112,939,4545
BC454185,8185,980,180,141,79,92545
BC469205,09205,190,10,072,616,51,6545
BC470203,53203,940,410,384,435,228,4545
BC481216,15216,70,550,379,812,98,3545
BC482263,75263,910,160,11,35,60,8545
BC00443,3644,10,740,59000585
BC009214,76214,860,10,080,600585
BC010241,06241,330,270,1921,112,55,3585
BC108116,02116,180,160,1113,57,81,9585
BC113106,12106,590,470,37000585
BC122209,17209,50,330,261,110,73,8585
BC128136,47136,670,20,12611,82,3585
BC129108,72108,880,160,122,10,80,3585
BC143170,44170,620,190,111,700,1585
BC397175,59175,930,340,162,100,2585
BC398124,25124,420,170,1138,315,64,7585
BC404148,05154,166,113,670,400,5585
BC406107,58108,460,880,6814,55,110,1585
BC408133,83135,151,320,844,31,94,1585
BC409114,12115,281,160,847,13,37585
BC418118,2118,320,120,0915,416,12,6585
BC419135,76135,890,130,083124,34,1585
BC420185,3185,590,290,141,900,2585
BC421316,33316,580,250,0968,841,78,3585
BC423147,58147,750,170,16,610,21,7585
BC424152,61152,730,120,0719,90,10,7585
BC425106,44107,220,780,624,511,110,7585
BC426115,69116,731,040,761,44,24,8585
BC427222,68223,841,160,523,35,44,7585
BC428102,55102,960,410,3500,10,1585
BC430119,75119,960,210,1424,7327,9585
BC431133,11133,350,240,1546,736,211,4585
BC434107,81109,361,551,190,31,42,4585
BC437101102,681,681,414,41,46,1585
BC445121,14121,240,10,071,710,2585
BC446112,3112,780,480,34,510,24,8585
BC448105,31106,050,740,560,93,93,1585
BC449170,53170,920,390,1910,917,75,5585
BC452126,86127,790,930,550,500,2585
BC453128,68129,10,420,230,51,60,6585
BC454111,51111,640,130,072,529,12,9585
BC455115,93116,070,140,081,700,1585
BC466A108,1109,231,130,780,40,70,8585
BC467126,69127,140,450,250,81,10,5585
BC469135,15135,690,540,31,94,42585
BC482153153,160,160,0510,713,41,3585
KD68193,5293,630,110,092,917,72,4585
KD683111,26111,350,090,071,700,1585
KD684122,2122,830,630,430,40,10,1585
KD69692,5693,871,311,173,72,86,8585
KD69899,0499,730,690,6244,14,7585
KD700134,03134,180,150,111,900,1585
KD701104,53104,630,10,091,800,1585
KD702124,85125,680,830,630,600,2585
AG019273,17273,260,090,070,314,21,4587
BC0034949,140,140,110,610,51,5587
BC0045050,20,20,13000587
BC008270,07270,170,10,07200,1587
BC009223,79223,90,110,071,50,10,1587
BC010256,66257,20,540,30,500,1587
BC108153,36153,570,210,131,4193,3587
BC112A100,49103,392,92,5322,88,7587
BC113113,19113,330,140,113011,73,6587
BC114125,85125,960,110,082,14,20,5587
BC128154,81154,980,170,0920,50,2587
BC129119,78119,960,180,163,57,41,9587
BC130141,42141,580,160,133,40,20,3587
BC143182,52182,970,450,270,29,83,5587
BC30757,4757,680,210,120,315,42,5587
BC3114951,452,451,937,55,921,7587
BC31462,3162,590,280,145,65,81,5587
BC32558,0258,150,130,080,51,20,1587
BC32660,4160,680,270,151,600,1587
BC32868,5868,750,170,0925,83,81,8587
BC354148,93149,20,270,17100,1587
BC35959,8259,970,150,092,22,20,4587
BC404191,52192,370,850,435,85,84,7587
BC414A90,0391,121,090,740,20,40,5587
BC416110,18111,060,880,51,60,70,9587
BC417133,4136,212,811,268,44,212,9587
BC418129,581300,420,360,816,37,9587
BC419159,42159,590,170,18,324,63,6587
BC421353,35353,540,190,051,310,50,7587
BC423176,31178,932,621,30,71,22,6587
BC424200,87201,030,160,0751,436,55,6587
BC425119,08119,270,190,1712,36,82,7587
BC426135,39135,490,10,072,200,1587
BC428118,12118,350,230,220,83,41,1587
BC430134,74134,890,150,1231,915,24,6587
BC431152,76152,860,10,061,300587
BC434123,91124,010,10,091,500,1587
BC437104,611072,392,0112,57587
BC438109,13109,270,140,110,31,50,2587
BC439118,24118,870,630,470,60,70,6587
BC440112,241130,760,618,811,312,2587
BC441130,85131,010,160,113,50,80,3587
BC441A124124,10,10,070,90,90,1587
BC442141,88141,980,10,06100587
BC443156,62157,330,710,417,610,99,7587
BC444174,57176,11,530,731,43,84,2587
BC445133,98134,110,130,110,90,90,2587
BC446130,56130,830,270,231,80,80,5587
BC447121,27121,420,150,111,66,51587
BC448107,61110,853,242,641,10,72,7587
BC449183,73183,840,110,0725,31,91,2587
BC450119,14119,910,770,573,22,93,2587
BC451112,55114,291,741,373,21,75,5587
BC452135,89136,040,150,120,92,40,5587
BC453138,43138,550,120,117,7112,4587
BC454132,68132,840,160,112,812,72587
BC455117,91180,10,070,900587
BC457175,76177,111,350,681,10,30,7587
BC458157,38157,480,10,051,86,10,5587
BC459166,8166,90,10,053,320,2587
BC460198198,190,190,091,310,2587
BC461142,37144,31,931,1836,412587
BC462109,62109,770,150,120,91,30,3587
BC463117,9118,890,990,730,10,20,3587
BC464176,4177,581,180,570,30,20,2587
BC465142,23142,430,20,131,10,30,1587
BC467134,29134,610,320,220,55,51,7587
BC469146,83147,160,330,260,15,21,8587
BC477145,1145,210,110,064,56,30,7587
BC481153,3153,60,30,2240,637,115,8587
BC483152,13152,780,650,3818,74,6587
KD57451,3651,490,130,0947,225,25,4587
KD57676,6979,32,611,311,80,52,3587
PD221A38,4340,031,60,871,43,14,2587
PD2243030,540,540,340,100587
PD25466,2266,850,630,351,410,15587
PD25761,1761,330,160,13,85,40,9587
BC009229,53229,690,160,121,91,20,3589
BC010274,53274,740,210,14100,1589
BC129140,38140,550,170,131,400,1589
BC419178,67179,620,950,51,321,7589
BC424215,16215,260,10,046,77,30,6589
BC425134,31134,410,10,081,93,80,5589
BC426147,63149,621,991,222,41,64,3589
BC428127,75127,850,10,080,720,3589
BC431178,19178,690,50,261,11,50,7589
BC434131,86131,960,10,0813,919,12,7589
BC449211,34211,570,230,1139,40,42,4589
BC482185,8186,10,30,148,88,82,3589
BC00367,7167,910,20,140,100590
BC00461,2761,420,150,132,915,42,8590
BC009238,07238,390,320,250,200590
BC128211,4211,560,160,085,51,60,4590
BC130157,1158,811,711,352,20,73590
BC143199,42202,292,872,440,40,72,1590
BC404213,75213,920,170,110,214,72,4590
BC418176,09178,312,221,3713,616,440,2590
BC424234,48234,670,190,096,200,3590
BC425154,25154,40,150,1124,421,44,6590
BC426160,7161,220,520,3416,826,115590
BC428142,39143,81,411,096,64,911,1590
BC430183,26185,332,071,12,11,63,6590
BC431203,46206,012,551,464,51,77590
BC445155,74155,840,10,063,35,30,6590
BC446143,88144,050,170,144,34,41,1590
BC452154,17156,312,141,570,81,23,2590
BC453154,21154,340,130,163,70,8590
BC469164,7166,631,931,354,73,19,2590
BC420164,29164,510,220,09721,83,1592
BC422191,4191,550,150,051,10,40,1592
BC427206,65206,90,250,17,35,41,1592
BC429245,48245,670,190,061,200592
BC010285,17285,370,20,140,700,1593
BC425145,58145,840,260,224,85,84,4593
BC427289,99290,30,310,131,50,20,1593
BC428135,43135,560,130,1120,524,34,8593
BC430169,48169,580,10,062,84,60,5593
BC431193193,230,230,1436,910,95,1593
BC434138,34138,440,10,083,95,50,8593
BC445150,62150,80,180,140,70,20,1593
BC008240,7241,50,80,6529,32,312,6595
BC314107,74108,831,090,690,80,50,8595
BC456161,97162,20,230,1713,517,95,3595
BC457210,5212,822,321,415,52,516,6595
BC458201,71202,050,340,214018,59,8595
BC459225225,760,760,4210,70,6595
BC464223,31223,760,450,250,30,60,2595
BC465173,4173,720,320,2341,241,818,3595
BC476237,68238,190,510,2421,40,7595
BC477180,64181,090,450,342,235,921,6595
BC130172,48176,053,572,63,30,74,9596
BC434159,97161,11,130,90,40,30,6596
BC445167,57169,952,381,772,82,89,3596
BC446156,18157,361,180,850,30,10,3596
BC447149,17149,350,180,1418,94,92,3596
BC454164,46164,90,440,3127,111,59,3596
BC130168,31168,920,610,4431,83,910597
BC453165,66166,460,80,422,92,11,8597
BC30752,4352,610,180,081,50,60,150101
BC30841,3241,530,210,120,60050101
BC31457,5857,740,160,071,319,11,750101
BC32553,4253,790,370,180,210,350101
BC32659,5159,760,250,111,53,90,750101
BC32862,8363,130,30,151,100,150101
BC354143,1143,20,10,063,12,30,350101
BC35951,251,350,150,080,80050101
BC36039,5139,610,10,060,10050101
KD53073,5673,70,140,130,412,42,250101
KD57444,4547,082,631,840,913,350101
KD58810,911,040,140,132,612,22,350101
PD14434,1434,530,390,359,16,24,750101
PD25451,0151,50,490,260,81,40,650101
PD25546,1746,690,520,366,51,62,150101
PD25637,6137,710,10,0829,311,42,650101
BC008289,09289,190,10,070,90050102
BC414A76,9177,150,240,1411,416,23,950102
BC41591,1991,390,20,112,712,42,450102
BC416102,04102,20,160,073,618,8250102
BC442125,32125,490,170,130,213,23,650102
BC443135,85136,010,160,0914,715,32,650102
BC444147,65149,251,60,790,60,30,550102
BC461121,94122,070,130,084,37,3150102
BC463112,66112,880,220,1614,710,13,550102
KD57668,7268,880,160,0620,110,41,650102
BC114110,18110,290,110,070,922,62,250103
BC414A67,88680,120,053,570,550103
BC41579,879,970,170,072826,53,450103
BC41691,4891,590,110,041,60050103
BC439110,861110,140,091,70,20,150103
BC440105,16105,260,10,077,30,20,350103
BC441110,76110,860,10,0723,30,450103
BC441A110,96111,060,10,072,62,70,450103
BC442117,17117,270,10,061,80,70,150103
BC443126,41126,560,150,091,95,80,850103
BC444137,73138,350,620,361,20,80,650103
BC456114,72115,470,750,431,50,60,750103
BC461114,45114,550,10,061,400,150103
BC462104,07104,170,10,080,10,1050103
KD576484910,1612,91,11,450103
BC00385,4185,610,20,153,515,63,3Associerad
BC112A99,3599,530,180,160,210,32,2Associerad
BC112A107,16107,420,260,2413,412,1Associerad
BC114169,59169,770,180,139,217,13,7Associerad
BC114170,77170,910,140,119,113,62,9Associerad
BC114173,62173,830,210,151226,411,7Associerad
BC12537,137,210,110,091438,38,1Associerad
BC12537,2137,980,770,620,45,64,7Associerad
BC12539,3139,590,280,2323,20,33Associerad
BC12544,6445,130,490,42750,160,8Associerad
BC129156,62156,830,210,1614,814,54,4Associerad
BC129158,841590,160,129,98,62,1Associerad
BC129164,9165,070,170,1392,439,313,6Associerad
BC143203,94204,390,450,284,242,2Associerad
BC143210,62211,310,690,4332,42,1Associerad
BC30891,7891,890,110,084,617,32,1Associerad
BC30893,0693,170,110,0841,515,93,6Associerad
BC30899,2399,430,20,1547,76,75,3Associerad
BC3110,490,720,230,1817,516,75,9Associerad
BC3112,553,50,950,761,122,5Associerad
BC3113,54,050,550,4454,250,843Associerad
BC3120,30,40,10,097,927,73,6Associerad
BC3121,11,370,270,2416534,832,9Associerad
BC31300,410,410,380,87,23,8Associerad
BC3131,21,550,350,3218737,849,7Associerad
BC314113,17113,310,140,0859,711,84Associerad
BC354131,03131,30,270,1921,2125,3Associerad
BC39899,6499,880,240,1411,424,35,3Associerad
BC416142,73143,180,450,2923,71,64,5Associerad
BC418193,51193,640,130,0915,119,12,9Associerad
BC423173,98174,280,30,167,910,83Associerad
BC426181,72182,150,430,328,504,8Associerad
BC426182,15182,50,350,253,36,82,7Associerad
BC430189,84190,10,260,1624,83,32,9Associerad
BC431208,9209,080,180,1128,810,33,4Associerad
BC434150,75151,20,450,367,61,92,5Associerad
BC434170,98171,80,820,6660,12,3Associerad
BC437112,24112,340,10,0928,212,12,8Associerad
BC439127,05127,50,450,356,52,72,5Associerad
BC440138,41138,520,110,0921,110,32,3Associerad
BC440140,15140,390,240,195,411,63,6Associerad
BC441164,3164,530,230,156,39,72,5Associerad
BC443209,09209,320,230,129,814,63Associerad
BC446145,91146,10,190,1386,98,88Associerad
BC446149,05149,570,520,364,42,72,2Associerad
BC44749,4949,790,30,22113,74,1Associerad
BC447136,48136,860,380,284,15,22,6Associerad
BC449204,82204,940,120,0540,911,32Associerad
BC450127,66128,390,730,573,21,42,1Associerad
BC450128,73129,70,970,7613,29,415,1Associerad
BC452157,49157,690,20,135,421,54,2Associerad
BC452157,69158,40,710,474,11,62,1Associerad
BC452160,381610,620,413,57,85,1Associerad
BC452163,64164,20,560,380,95,22,7Associerad
BC453181,1181,20,10,062032,87,2Associerad
BC454182,83183,070,240,1637,743,112,3Associerad
BC463109,38109,530,150,11214,22,1Associerad
BC465133,39133,660,270,1726,523Associerad
BC466A136,22136,540,320,2412,44,43,1Associerad
BC468130,32130,610,290,2284,12,1Associerad
BC468164,47164,640,170,131,8162,9Associerad
BC469113,38113,810,430,271,38,33,1Associerad
BC469118,43118,950,520,320,65,82,6Associerad
BC469169,64169,920,280,1816,6206,3Associerad
BC469170,8171,240,440,2837,16,78,2Associerad
BC470189,05189,790,740,4717,13,76,7Associerad
BC477210,82211,260,440,260,282,8Associerad
BC481182,2182,60,40,2131,47,95,9Associerad
BC481182,6182,90,30,1618,68,43,4Associerad
BC481182,9183,150,250,135,39,52,1Associerad
BC481189,23189,930,70,370,84,22,2Associerad
BC481200,8201,060,260,1419,811,63,6Associerad
BC481201,23201,450,220,1221,721,54,7Associerad
BC482232,73233,080,350,1512,88,82,9Associerad
 
Anteckningar
1.   AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med hjälp av följande formel:
 
 AuEq g per t = Au g per t + Sb% x 
Sb-pris per 10 kg x Sb-utvinning i processen
 Au-pris per gram x Au-utvinning i processen
       

Prisantaganden är:

  • Au USD/oz = 2 500 (Au USD/gram = 80,39); och
  • Sb USD/t = 19 000 (Sb USD/10 kg = 190).

Utvinningsantaganden är:

  • Au-utvinning = 91 %; och
  • Sb-utvinning = 92 %

Antagandet om utvinning av Au och Sb baseras på etablerad bearbetning och försäljning avseende Costerfield.

Det är bolagets uppfattning att alla ämnen som ingår i beräkningen av metallvärdet har en rimlig potential att utvinnas och säljas.

2.   Kompositprov som inte tolkas vara kopplade till en namngiven ådra och som understiger 2 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, bedöms inte som betydande och redovisas därför inte här.

Detaljer om borrhålskragen från modern Kendal-borrning vid Costerfield:

Hål-IDNordligÖstligHöjdDjupAzimutStupningSlutdatum
AG0196734152061193360,4498-4129 januari 2019
AG0206528155371195287,68307-385 februari 2019
AG02367731537495989,6646516 september 2019
AG247W1645415186967323,06501828 september 2025
BC0016724152031193394,30111-418 juli 2014
BC0036873154121190160,0098-4522 juli 2014
BC003A6873154121190144,40100-4531 juli 2014
BC0047069154241195160,20106-3811 augusti 2014
BC005698815463119790,10103-4120 augusti 2014
BC0086749156351190500,30276-3815 december 2017
BC0097061152881192249,90114-3612 december 2017
BC0107062152881192329,9093-513 januari 2018
BC0126770154521187251,60285-415 januari 2018
BC0186569152611190402,00122-6126 februari 2018
BC098703015269886279,50621227 april 2020
BC108701215354923229,9146143 juli 2020
BC112A689115357937170,00932529 maj 2020
BC113689015357937210,00943410 juni 2020
BC114688915357938224,801293625 juni 2020
BC122709215280860252,00561424 juni 2020
BC12567941538095360,3765118 juli 2020
BC12667941538095451,48851910 juli 2020
BC128701315355925232,3049344 augusti 2020
BC129701115355924192,6181377 augusti 2020
BC130701015354924215,901094213 augusti 2020
BC1426751153221191208,30121-3228 augusti 2020
BC1436756153221191311,0355-3114 september 2020
BC307672515377969153,501015211 april 2022
BC308672415377969150,00784016 april 2022
BC31168791540795374,60113334 juli 2022
BC31268801540795380,9078166 juli 2022
BC31368791540795374,90112177 juli 2022
BC314672415377970150,00694918 april 2022
BC325672515377969113,801314516 juni 2022
BC326672415377969137,301463524 juni 2022
BC328673415374969117,78553227 juni 2022
BC353A666215299962180,75851021 september 2022
BC354666315299963202,70582118 september 2022
BC358665915298963226,00146239 september 2022
BC359673415374969100,10523027 september 2022
BC360672315376969110,50924022 september 2022
BC36167221537596873,001191924 september 2022
BC397701215353922200,0029-429 juni 2024
BC398701215354922125,434232 juli 2024
BC404701215354923300,07351019 juli 2024
BC406701215355923162,00521623/07/2024
BC408701315353923216,0040616 augusti 2024
BC409701215354923220,00501028 augusti 2024
BC414A675915354961120,00662528 september 2024
BC415675915354961118,45551521 september 2024
BC416675915354960145,44511525 september 2024
BC417675915353960194,30431016 september 2024
BC418701315355924370,6056294 januari 2025
BC419701215355925350,30432119 januari 2025
BC420701315354924200,57342422 januari 2025
BC421701315353923390,0624271 februari 2025
BC422701315353923248,0029104 februari 2025
BC423701315354924197,2040269 februari 2025
BC424701315354923284,17361617 februari 2025
BC425701115355925162,11672912 februari 2025
BC426701315355924195,5952193 mars 2025
BC427701315353924329,10272025 februari 2025
BC428701015354924149,89833128 februari 2025
BC429701315353923250,0023157 mars 2025
BC430701215355925262,82603316 maj 2025
BC431701315355924251,43472621 maj 2025
BC434701315355924244,80933525 maj 2025
BC437689015358938147,4986277 juni 2025
BC438688915357938218,051023211 juni 2025
BC439688815357939181,201103725 juni 2025
BC440688815357938143,701163115 juni 2025
BC441688815356938194,101323319 juni 2025
BC441A688715356938149,701303321 juni 2025
BC442688815356938278,03140332 juli 2025
BC443688715356938232,921483118 augusti 2025
BC444688715355938210,091552921 juli 2025
BC445701015354925221,73100421 juni 2025
BC446689115357939235,72704030 juli 2025
BC447689115357939244,74713426 juli 2025
BC448689115357937191,11732413 juli 2025
BC449689215356938229,60322514 augusti 2025
BC450689015357939166,2787366 juli 2025
BC451689015357938175,6581309 juli 2025
BC452689015357940218,90824731 augusti 2025
BC453689115357939222,7058373 augusti 2025
BC454689115356938215,0057286 augusti 2025
BC455689115356937247,00542010 augusti 2025
BC456688815357939292,601234227 augusti 2025
BC457688815356940280,001394823 augusti 2025
BC458688715356939301,411434119 augusti 2025
BC459688715356939350,231523717 oktober 2025
BC460688715355938295,811603222 oktober 2025
BC461688715356939233,10139385 september 2025
BC462688815357938197,16122285 oktober 2025
BC463688715356937195,87136258 oktober 2025
BC464688715356939281,721474429 oktober 2025
BC465688815356939277,50130442 november 2025
BC466A689115357937250,28592120 november 2025
BC467689115356937296,57471926 november 2025
BC468689115357938272,08643015 november 2025
BC469689015357940250,0073481 december 2025
BC470689115357940256,0962446 december 2025
BC475688715356939271,401534311 december 2025
BC476688715356939314,471543921 december 2025
BC477688815356939249,501354214 december 2025
BC481689115357939277,5055442 februari 2026
BC482689215356938328,77383110 januari 2026
BC483688915357940235,00895029 december 2025
KD52967591534495982,8080626 juli 2019
KD53067581534495981,001031528 juli 2019
KD55367651538396144,3078229 september 2019
KD55667731537495870,0065-226 september 2019
KD55767731537395882,00591223 september 2019
KD57467401537496970,00621722 september 2019
KD57667401537496990,45401323 oktober 2019
KD58067951539995135,00672425 oktober 2019
KD58867351539697034,90135118 november 2019
KD681701115355922115,4063228 februari 2020
KD682701215355922127,905443 mars 2020
KD683701215354922129,0053-210 mars 2020
KD684701215354922145,5043-130 mars 2020
KD68868241539995239,15123311 april 2020
KD696701115355923110,10691620 april 2020
KD698701015355923114,60922321 april 2020
KD700704115339895150,0048318 maj 2020
KD701700915354923110,00104237 maj 2020
KD702704115339895144,0052919 maj 2020
MA0016754153231191239,53108-359 oktober 2020
MA0026755153231191257,1791-383 december 2020
MA0046753153221191256,40118-3822 oktober 2020
MA0056501155311188230,10290-416 november 2020
PD14467371537496959,481032013 september 2024
PD15268191541395612,751102317 januari 2024
PD15368191541295624,03492719 januari 2024
PD22068181541295624,40672831 maj 2024
PD221A68181541295768,2362385 juni 2024
PD221AB68181541295768,2362385 juni 2024
PD22268171541295622,83924631 maj 2024
PD22468041541095834,7676426 juni 2024
PD23267991541095720,73164-1228 juni 2024
PD25467361537496990,6451222 september 2024
PD25567361537496967,7373254 september 2024
PD25667361537496960,00862210 september 2024
PD25767361537496980,0372386 september 2024
TP0096402152701187135,6088-4515 februari 2014
TP0186465152901188312,60114-453 juni 2014

Anmärkningar:

  1. Koordinatsystem: det lokala Costerfield-gruvnätet

Bilaga 2 – JORC-koden, 2012 års utgåva – tabell 1

Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter

KriterierFörklaring av JORC-kodenKommentar
Provtagningstekniker
  • Provtagningens art och kvalitet (t.ex. borrade kanaler, slumpmässiga flisor eller specifika specialiserade mätinstrument som uppfyller branschstandard och är lämpliga för de mineraler som undersöks, som gammasonder för borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar.
  • Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används.
  • Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten.
  • I fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”omvänd cirkulationsborrning användes för att erhålla 1 m prover, varav 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g laddning för brandprovning”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera offentliggörande av detaljerad information.
Provtagning av Au- och Sb-mineraliseringar sker från diamantborrkärnor (HQ2, HQ3, NQ2, BQ och LTK48) med hjälp av standardiserade Alkane-processer som har använts i över ett decennium.

Tack vare att mineraliseringen är tydligt avgränsad behövde inte all diamantborrkärna provtas. Provintervallen fastställdes och markerades på borrkärnan av Alkanes geologer enligt följande allmänna regler:

  • Alla stibnitförande ådror provtas.
  • Skärningar med polyfasiga breccior, stockwork-ådror, laminerade kvartsådror eller massiva kvartsådror provtogs rutinmässigt.
  • Ett spillprov tas på vardera sidan om den mineraliserade ådern (30–100 cm).
  • Siltsten provtas där spridd arsenopyrit är vanligt förekommande.
  • Prover från förkastningszoner togs efter geologens bedömning.
Intervallen för diamantkärnprovtagningen standardiserades i möjligaste mån och varierade mellan 5 cm och 1 m i längd. Diamantborrkärnorna har delats längs orienteringslinjen, och samma halva har konsekvent skickats för analys för att säkerställa en konsekvent och opartisk provtagning. För borrhålet LTK48 provtogs hela borrkärnan. Metoden validerades av Costerfields protokoll för kvalitetssäkring. Inga provtagningsinstrument behövde kalibreras.
Borrningstekniker
  • Borrtyp (t.ex. kärnborr, omvänd cirkulation, öppen hålhammare, roterande tryckluft, skruvborr, Bangka, ultraljudsborr etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippel- eller standardrör, djup på diamantspetsar, borrkrona för ytprovtagning eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.).
Diamantborrningen genomfördes huvudsakligen med LM90-riggar. NQ2 användes vid underjordsborrning, medan både HQ2 och NQ2 användes vid ytborrning. HQ3 användes där markförhållanden eller bullerhänsyn krävde det. Diamantborrning från malmorter samt gradkontrollborrning i LTK48 utfördes med Kempe- eller Diamec-riggar. En LM30-borrigg med BQ-diameter användes under en kort period 2020.

Borrkärnornas orientering utfördes med Axis- eller Reflex-digitala orienteringskit.
Återvinning av borrprover
  • Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och spånprover och utvärderade resultat.
  • Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa.
  • Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort.
Under både borrning och provtagning kontrollerades diamantborrningen regelbundet för eventuell kärnförlust. Där zoner med låg utvinning påträffades noterades kärnförlusten med 0,1 meters intervall. Borrarna noterade block med kärnförlust, som sedan kontrollerades av geologer eller fälttekniker när kärnan mättes och djupmarkeringar sattes. Om problem uppstod med utvinning och kärnblockets djup, informerades borrskiftets arbetsledare och djupmarkeringen avbröts tills problemet var åtgärdat.

Inget samband mellan halt och mängden provtagen kärna har identifierats. Redovisade intervall avser fullständig kärnutvinning eller kompositprov där kärnförlust har tilldelats värdet noll. Zoner med låg kärnutvinning borras om tills ett prov som representerar mineraliseringen kan tas.
Loggning
  • Huruvida kärn- och spånprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier.
  • Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Fotografering av kärna (eller provschakt, kanalprov etc.).
  • Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats.
All borrkärna loggades geologiskt som hel kärna med avseende på relevant bergkvalitetsklass (RQD), litologi, vittring, omvandling, mineralisering, strukturella data och provintervall.

Loggningen är av kvalitativ karaktär för geologin och kvantitativ för beteckningen av bergkvaliteten.

Den totala längden av de loggade borrträffarna är 27 688 meter (motsvarande 100 %).

Data samlades in digitalt i acQuire-programvaran med hjälp av validerade koder.

Alla borrkärnor fotograferades våta med högupplösta bilder, som lagras på platsens server och säkerhetskopieras regelbundet.
Tekniker för delprovtagning och provberedning
  • Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits.
  • För icke-kärnprov gäller detta oavsett provtagningsmetod (rifflat, tubprov, roterande delning med mera) och oavsett om provet är vått eller torrt.
  • För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet.
  • Kvalitetskontrollförfaranden som antagits för alla delprovtagningsstadier för att maximera provens representativitet.
  • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det material som samlats in på plats, inklusive till exempel resultat för fältduplikat/provtagning under andra halvan.
  • Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas.
Intervallen för diamantkärnprovtagningen standardiserades i möjligaste mån och varierade mellan 5 cm och 1 m i längd. Diamantborrkärnorna har i huvudsak delats längs orienteringslinjen, och samma halva har konsekvent skickats för analys för att säkerställa en konsekvent och opartisk provtagning. Kärnor med mindre diameter, BQ och LTK48, provtogs i sin helhet.

Följande provberedningsaktiviteter utfördes av Alkanes personal för både diamantborrkärnor och underjordiska kanalprover:

  • Provinformation och egenskaper mättes, loggades, registrerades i acQuire-databasen och tilldelades ett unikt prov-ID.
  • Provmaterialet placerades i en tygpåse som tidigare märkts med ett unikt prov-ID.
  • Tygpåsar packades i plastpåsar så att plastpåsarna vägde mindre än 10 kg.
  • Ett analysformulär upprättades och placerades i plastpåsen.
  • Plastpåsar med prover förseglades med metall- eller plastband och transporterades till On Site i Bendigo med privat kurir eller av Alkanes personal.
Följande provberedningsaktiviteter utfördes av On Site:s personal:

  • Proverna mottogs och kontrollerades med avseende på märkning, saknade prover etc. mot inlämningsformuläret.
  • Om provserien överensstämde med insändningsformuläret, registrerades all provinformation i On Site:s LIMS-system (laboratorieinformationssystem). Om några avvikelser upptäcktes kontaktade On Site Alkane för att rätta till dem innan arbetet fortsatte. Alla avvikelser och korrigerande åtgärder registreras av Alkanes databasadministratör.
  • Ett jobbnummer tilldelades, och arbetsblad och provpåsar förbereddes.
  • Proverna placerades i en ugn och torkades över natten vid 106 °C.
  • Proverna vägdes och registrerades.
  • Hela det torkade provet krossades med en laboratoriekross (Rocklabs Smart BOYD Crusher RSD Combo) med en krossöppning inställd på 2 mm.
  • Om det torkade provets vikt var mindre än 3 kg behölls hela provet för pulverisering. Om det torkade provets vikt var större än 3 kg delades provet upp i 3 kg med hjälp av den roterande delaren som ingår i BOYD-krossen.
  • Restprodukter från krossningen som vägde mer än 3 kg behölls som grova restprodukter i märkta tygpåsar och returnerades till Mandalay Resources.
  • Det 3 kg tunga provet pulveriserades sedan i en Essa LM5 pulveriseringskvarn tills 90 % passerade 75 µm.
För eldprov och basmetallprover:

  • Från de 3 kg pulveriserade proven togs en huvuddel på cirka 200 g ut för analys. Detta gjordes manuellt genom att skopa prover över hela kvarnskålens bredd och djup, och materialet placerades därefter sekventiellt i märkta pulverpåsar.
För alla metoder:

  • För varje 21 primära prover valdes ett slumpmässigt av LIMS, och en kopia på 200 g, antingen för eldprov eller fotonprov, skickades för analys med samma metod som det ursprungliga provet.
  • Den återstående malmen lades tillbaka i provpåsen och skickades sedan tillbaka till Mandalay Resources för förvaring efter att analysen hade slutförts.
Ett kvartalsvis kontrollprogram har införts för att övervaka att provtagningen och analysmetoden är representativa.

Provstorlekarna anses vara lämpliga för kornstorleken på det material som provtas.
Kvalitet på analysdata och laboratorietester
  • Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett.
  • För geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc. ska de parametrar som används för att fastställa analysen anges, inklusive instrumentets märke och modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras ursprung etc.
  • Typ av kvalitetskontrollförfaranden som tillämpas (t.ex. standarder, blindprover, dubbletter, externa laboratoriekontroller) och om godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av systematiska avvikelser) och precision har fastställts.
De analysprotokoll som används vid Costerfield har utvecklats för att säkerställa att förväntade nivåer av noggrannhet och precision uppnås för den typ av mineralisering som testas.

Proverna analyserades med avseende på guld, antimon, arsenik och järn med hjälp av representativa partiella sönderdelningsmetoder:

  • Guldhalten bestämdes antingen genom en 25 g-laddning med blyflödeseldprov och en AAS-finish.
  • Koncentrationerna av antimon, järn och arsenik bestämdes med hjälp av en aqua regia-baserad syradestillation med AAS-finish.
Analysmetoderna betraktas som heltäckande för guld och antimon.

De procedurer för kvalitetskontroll som användes vid Costerfield utgick från certifierade referensmaterial (CRM) som framställts av de kommersiella laboratorierna Geostats och OREAS.

Referensmaterialet framställdes antingen med hjälp av material från Costerfield eller matchades på annat sätt för att säkerställa att det var representativt.

Med varje provserie av diamantborrkärnor skickades minst ett CRM, vanligtvis i förhållandet 1 standard per 25 prover, för att säkerställa att laboratorieanalyserna var korrekta och tillförlitliga. Upp till sex CRM, som täcker de förväntade intervallen för guld- och antimonmineralisering, användes i rotation vid rutinprovtagningen.

Ett analysresultat för ett CRM ansågs acceptabelt när analysresultatet låg inom tre standardavvikelser från CRM:ets certifierade halt. Om analysresultatet låg utanför detta intervall ansågs CRM-analysen ha misslyckats, och alla betydande mineraliserade prover i serien analyserades om. Betydande halter definieras här som mineraliserade prover som kan ha en väsentlig påverkan på framtida resursberäkningar. Alla åtgärder eller resultat registrerades som kommentarer i kvalitetssäkringsregistret.

Alkane skickade med okrossade basaltprover som blankmaterial, hämtade från Geostats, i provserier för analys, med en frekvens på 1 prov per 30, för att kontrollera eventuell kontaminering under provberedningen.

Gränsvärdet för guld är 0,10 g/t, vilket valdes eftersom det motsvarar tio gånger detektionsgränsen på 0,01 g/t för AAS. Gränsvärdet för antimon är 0,05 %, vilket valdes eftersom det är fem gånger detektionsgränsen på 0,01 % för AAS.

Pulverkopior samlades rutinmässigt in med en frekvens på 1:22 av On Site och skickades tillsammans med det primära provet för analys. Precisionen var i linje med den förväntade variationen för både guld och antimon.

Oberoende laboratoriekontroller hos tre ytterligare kommersiella analyslaboratorier genomförs varje år och omfattar alla nya analyser som genereras på prospekteringsområdet.
Verifiering av provtagning och analys
  • Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget.
  • Användning av tvillingbundna hål.
  • Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk).
  • Diskussion av eventuella justeringar av analysdata.
Provtagningsintervall och numrering verifierades av geologer innan provbitarna delades, och förnumrerade provpåsar användes systematiskt av fältteknikerna för att säkerställa att rätt prov skickades in under respektive ID.

Intern validering av betydande borrhålsträffar genomfördes av prospekteringsgeologer och seniora geologer. Fotografier, loggning, provvikter och analysresultat kontrollerades för att säkerställa att manuella fel hade eliminerats.

Viktiga borrhålsträffar vid Costerfield validerades också av resursgeologen och den sakkunnige personen under tolkning och modellering av Costerfield-resursberäkningen.

Analys- och provtagningsdata laddades automatiskt upp till acQuire-databassystemet och validerades avseende kvalitet vid uppladdningen. Eventuella problem registrerades i ett kvalitetssäkringsregister och löstes innan data godkändes.

Alkanes personal besöker regelbundet laboratoriet i Bendigo och träffar regelbundet laboratoriecheferna. I början av 2023 genomfördes en granskning av en tredje part (RSC Consulting Pty Ltd) för att säkerställa att rutinerna är lämpliga. Inget av större betydelse upptäcktes.

Tvillingborrhål borras vanligtvis endast med avsikt för att få full utvinning av en malmzons provmaterial när det ursprungliga borrhålet har kärnförlust. Det finns oavsiktliga tvillingträffar i databasen, särskilt när borrhålets krage ligger nära mineraliseringen. Tvillingträffar ger konsekvent korrelation av struktur och mineraliseringens karaktär, men på grund av den kortväga variationen i guldhalter som är vanlig i strukturellt styrda guldsystem kan mineraliseringen ha olika halt. Ingen justering har gjorts av analysdata.
Placering av datapunkter
  • Noggrannhet och kvalitet på undersökningarna som används för att lokalisera borrhål (krage- och borrhålsmätningar), schakt, gruvdrivningar och andra platser som används vid beräkning av mineralresurser.
  • Specifikation av rutnätssystemet som användes.
  • Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll.
Borrhålspositioner har bestämts med differential-GPS eller teodolitmätning, antingen av externa landmätare eller av Alkanes landmätare. En digital rapport skapas och läggs in i acQuire-databasen. Datainmatningens noggrannhet valideras mot en topografisk LiDAR-karta och högupplösta satellitbilder. Topografisk kontroll anses vara tillräcklig.
Ett lokalt gruvnätssystem används vid Costerfield. Koordinaterna för MGA94 (zon 55) kan erhållas från Costerfield-gruvnätets (CMG) koordinater enligt följande:

MGA ’E’ = (CMG ’E’ x 0,945671614) - (CMG ’N’ x 0,325123399) + 291068,619

MGA ’N’ = (CMG ’E’ x 0,325123399) + (CMG ’N’ x 0,945671614) + 5905061,714

Där CMG norr är +29o och +17,6o från magnetisk nord respektive sann nord.

Borrhålsmätningar genomfördes med antingen det digitala Reflex EZ-TRAC-verktyget i både enkelmätning (30 m under borrning) och multishot-mätning (3 m intervall vid borrhålets slut) där det krävdes, eller Axis Gyro (från 2024 och framåt) i både övermätning och kontinuerligt läge vid behov.

All borrhålsdata från mätningar längs borrhålets djup (downhole) laddas digitalt upp till Reflex Hub respektive Axis Connect och importeras automatiskt till acQuire-databasen.
Dataavstånd och distribution
  • Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat.
  • Huruvida dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver.
  • Huruvida sammansättning av prover har tillämpats.
Borrningen i Kendal som redovisas i detta meddelande omfattar förtätnings- och förlängningsborrning med avstånd som varierar över fyndigheten beroende på komplexiteten. I förtätningsområden är borravståndet cirka 40 x 40 m. I utvidgningsområdena är borravståndet cirka 100 x 100 m.

Denna metod anses lämplig för att fastställa en geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är acceptabel för antingen en antagen eller indikerad uppskattning av mineralresurser.

Där modellerade ådror eller mineraliseringszoner har provtagits har en sammansättning av varierande tjocklek i full längd rapporterats.
Orientering av data i förhållande till geologisk struktur
  • Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen.
  • Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt.
Borrhålen vid Kendal är utformade för att säkerställa en alfa-vinkel större än 30°, vilket indikerar att borrhålens (och därmed provens) orientering är lämplig för strukturen.

Borrningens orientering i förhållande till de huvudsakliga mineraliserade strukturerna bedöms, enligt nuvarande tolkning, inte ha medfört någon provtagningsbias.
Provsäkerhet
  • De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet.
Alla borrkärnor levererades till anläggningen i Brunswick, som är säkert inhägnad, har videoövervakning och tidsstämplad åtkomst med passerkort.

Kärnborrningsloggning och provtagning genomfördes i denna säkra anläggning.

Provpåsar som innehåller provmaterial placeras i kraftiga plastpåsar där även provinlämningsformuläret finns. Plastpåsarna förseglas med en metalltråd eller kraftiga plastband.

Påsarna förs till ett förvaringsutrymme som står under ständig övervakning.

En privat kurir hämtar prover dagligen och transporterar dem direkt till On Site i Bendigo, där de tas emot av laboratoriepersonal.

Pulverprov från On Site returneras till Alkane för lagring. Pulvret förvaras under tak, inslaget i plast.
Revisioner eller granskningar
  • Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data.
Interna granskningar av prospekteringsprocessen och rutinerna utförs av erfarna geologer.

Rutinmässiga månatliga laboratoriebesök och granskningar utförs av personal på plats och ingår i kvalitetssäkringsprotokollen.

RSC Consulting Pty Ltd granskade provtagnings- och kvalitetssäkringsförfarandena och -rutinerna i början av 2023. Det fanns inga viktiga resultat relaterade till provtagningsmetoder och data.


Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat

Kriterierna i avsnitt 1 gäller även för detta avsnitt.

KriterierFörklaring av JORC-kodenKommentar
Status för mineralinnehav och markinnehav
  • Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer.
  • Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området.
Alkane förvaltar Costerfield-verksamheten och innehar 100 % av rättigheterna till licenserna MIN4644, MIN5567, EL5432, EL5519, EL6842, EL6847, EL8320 och RL007485, som tillsammans utgör fastigheten. Det finns inga avancerade projekt i omedelbar närhet av fastigheten, och det finns inga andra antimon-guldgruvor av Augusta-typ i drift inom Costerfield-distriktet.

Borrningsaktiviteterna och den därmed sammanhängande Kendal-ådern, som beskrivs i denna rapport, lokaliserades till MIN4644.

Det finns för närvarande inga kända hinder för att erhålla tillstånd att bedriva verksamhet i området. Alkane (eller dess föregångare) har bedrivit både prospekterings- och gruvdrift på gruvkoncessionen MIN4644 sedan 2006.
Undersökningar utförda av andra parter
  • Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering.
Costerfield-fastigheten har utforskats med moderna metoder sedan 1966. Tidigare prospektering av Mandalay Resources (2009–2025), före samgåendet med Alkane, utgör den mest betydelsefulla prospekteringsperioden då man under denna tid upptäckte malmådrorna Cuffley, Youle och Shepherd. Inga prospekteringsresultat före Mandalay Resources har rapporterats i detta pressmeddelande.
Geologi
  • Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering.
Trånga ådror, antimon-guld- och guld-enbart-ådror är de eftertraktade fyndigheterna på Costerfield-fastigheten. Ekonomiskt värdefullt ådermaterial består antingen av ”typisk” guldbärande kvarts och karbonat med massiv stibnit eller av kvarts och karbonatådror som endast innehåller guld, såsom i Shepherd-systemet. Kendal-fyndigheten ligger i den västra delen och veckningen av den nordgående Costerfield-antiklinalen. De enskilda ådrorna styrs av den subvertikala axiella strukturen som påförts värdsiltstenarna under kompression/veckning, och utnyttjar svagt utvecklade klyvningar och nord-sydliga skjuvningar i en zon som är cirka 50–70 meter bred. Utifrån strukturella observationer anses det för närvarande att mineraliseringen bildades under ett extensivt spänningsläge, efter att värdstrukturen hade etablerats. Parallella förkastningar med laminerad kvartsfyllning är vanliga i hela den stratigrafiska sekvensen och förskjuter ofta enskilda ådror västerut med djupet (upp till 2–3 m i Kendal-området). Förskjutningen är uppenbar eftersom antimon-guldmineraliseringen är yngre än de flesta rörelserna i förkastningarna. Kendal-systemets fotvägg är komplex, men ligger i allmänhet på förkastningen nr 4, som bildar ett anastomoserande skjuvrampsystem med förkastningen nr 3 nedanför, som bryter igenom Costerfield-antiklinalen. Kendal-mineraliseringen ökar gradvis i västlig riktning med djupet och blir slutligen Youle Lode inom förkastning nr 4.
Information om borrhål
  • En sammanfattning av all information som är väsentlig för förståelsen av prospekteringsresultaten, inklusive en tabell med följande information för alla väsentliga borrhål:
    • östlig och nordlig riktning för borrhålets krage
    • höjd eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage
    • hålets stupning och azimut
    • borrhålets längd och borrträffdjup
    • hålets längd.
  • Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet.
Se bilaga 1 för en sammanfattning av all information som är relevant för förståelsen av prospekteringsresultaten från den moderna Kendal-borrningen vid Costerfield.
Metoder för aggregering av data
  • Vid rapportering av prospekteringsresultat är viktningsmetoder, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och gränsvärden för halter vanligtvis väsentliga och bör anges.
  • När sammanlagda borrhålsträff inkluderar korta segment med höggradiga resultat och längre segment med låggradiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj.
  • De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt.
Rapporterade prospekteringsresultat är viktade efter borrhålslängd utan avkortning av minimi- och/eller maximigrad.

Prospekteringsresultaten har redovisats för att representera den avgränsade strukturella skjuvningen eller ådern enligt vad som fastställts av resursgeologen och kompetenta personer. Det finns ingen gräns för inkludering av borrhålsprover om de ligger på strukturen.

Sammanvägda intervall avser målstrukturernas/malmzonernas fulla bredd och är i verklig bredd begränsade till den underjordiska brytningens utvecklingsbredd om 4,5 m. Detta förutsätter att strukturerna tolkas som parallella och representativa för den kontinuerliga ådern.

Guld är det dominerande värdeelementet och prospekteringsresultaten redovisas som guldekvivalenter (AuEq) där:



AuEq-faktorn 2,39 beräknas enligt följande:

  • vid ett guldpris på 2 500 USD/uns = 80,39 USD/gram
  • ett antimonpris på 19 000 USD/ton = 190 USD/10 kg
  • med antagna metallutvinningar på 91 % Au och 92 % Sb.
Antagandet om utvinning av Au och Sb baseras på etablerad bearbetning och försäljning avseende Costerfield. Alla delar som ingår i beräkningen av metallvärdet har en fastställd potential att utvinnas och säljas.
Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och borrhålspunktens längd
  • Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat.
  • Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras.
  • Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”).
Prospekteringsresultat som ingår i detta meddelande har rapporterats som borrbredder och uppskattade verkliga bredder. Mineraliseringen modellerades som subvertikala ådror som i stort sett löpte i nord-sydlig riktning och överensstämde med historiska planer och sektioner av Costerfield-gruvan. Uppskattade verkliga bredder fastställdes utifrån tilldelade lutningsdomäner för var och en av de modellerade ådrorna. Uppskattade verkliga bredder från associerad mineralisering fastställdes med hjälp av en genomsnittlig åderorientering på 88 graders lutning, med en lutningsriktning på 280 grader.
Diagram
  • Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över borrhålsträffar ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer.
Se följande diagram som ingår i detta meddelande:
  • Figur 1 – Regional karta över Costerfield-projektet
  • Figur 2 – Geologisk tvärsnitt av Costerfields guld-antimonådersystem
  • Figur 3 – Planritning över området Costerfield/Kendal
  • Figur 4 – Långsnitt av Kendal 501-ådern
  • Figur 5 – Långsnitt av Kendal 520-ådern
  • Figur 8 – Tvärsnitt sett norrut vid gruvans nordliga koordinat 7120N
  • Figur 9 – Tvärsnitt sett norrut vid gruvans nordliga koordinat 6780N
Balanserad rapportering
  • Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat.
För vener som tolkas genom flera borrhålsträffar sammanställs alla fynd i bilaga 1 och illustreras i bilderna i detta meddelande. Alla borrhålsträffar som i detta skede inte tolkas som en del av en större struktur redovisas i tabell 1 om provets halt är över 2 g/t vid utspädning till 1,8 m.
Annan väsentlig prospekteringsdata
  • Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen.
Ytterligare prospekteringsdata som används för att stödja och validera tolkningarna vid Costerfield inkluderar användning av geologisk kartläggning av ytan och en 2D-seismisk linje.

Arbetet med bulkdensitet med hjälp av nedsänkningsmetoden slutfördes 2021 på liknande malm och spillmaterial vid Costerfield-fyndigheten.

En regressionsformel används för BD för malm:

Kendal:

  • Om (Sb%>1) BD=((1,3951 × Sb%)+(100-(1,3951 × Sb%)))/(((1,3951 × Sb%)/4,56)+((100-(1,3951 × Sb%))/2,69) )
  • Om (Sb%<1) BD= (0,05661 × Fe%) + 2,5259
Där:

  • Empirisk formel för stibnit: Sb2S3.
  • Sb%: Antimonhalt i procent av massan.
  • Molekylvikt för antimon (Sb): 121,757.
  • Molekylvikt för svavel (S): 32,066.
  • 1,3951 är en konstant som beräknas genom 339,712/243,514, där 339,712 är molmassan för Sb2S3 och 243,514 är molmassan för antimon som ingår i en mol av ren stibnit.
  • BD för ren stibnit: 4,56.
  • Bulkdensitet för omineraliserad gångart: 2,69, vilket motsvarar ett förhållande på 1:3 mellan siltsten och kvarts.
  • Fe%: Järnhalt uttryckt i procent av massan.
Värdbergartens BD för gråberg är 2,76 g/cm3.

Det finns inga väsentliga förekomster av skadliga ämnen eller förorenande substanser.
Fortsatt arbete
  • Det planerade fortsatta arbetets art och omfattning (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig step-out-borrning).
  • Diagram som tydligt visar områden där utvidgningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig.
De prospekteringsresultat som redovisas i detta dokument avser områden inom Costerfield-fastigheten som redan är i produktion samt potentiella framtida produktionsområden. Framtida prospektering kommer att fokusera på att utveckla dessa områden till en indikerad resurs, om borrningen är framgångsrik. Dessutom kommer prospektering att genomföras i utkanten av de områden som för närvarande är i drift för att förlänga gruvans livslängd där det är möjligt.


KONTAKT:  NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF, ALKANE RESOURCES LTD, TFN +61 8 9227 5677
INVESTERARE OCH MEDIA:  NATALIE CHAPMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF, TFN +61 418 642 556


Bilder som åtföljer detta meddelande finns tillgängliga på

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe1859e1-d5e4-4c5e-be34-91775ae5de0b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bed7012e-c22b-490e-b861-333ac2c23fd3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8afe8654-2c61-4fe4-9dad-213d4c6a428a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbcfab45-58bd-4719-96d7-7298ed770a75

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd924b09-f601-4a6b-93b3-13c2086cd798

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d45c1d0e-0a1d-412d-8c57-84feff276b16 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/278957a5-60e6-4f55-a4a8-91a489062056

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/725cf5d1-e86b-499d-9cdc-ab303f5a21a4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42f29b9e-24e8-4a5e-b7bd-976b8e7204a3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7ba9b5c-75e7-43d4-b957-d0dd3b55eb96


