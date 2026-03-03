Alkane rapporterar höggradiga antimon- och guldträffar vid Kendal‑fyndigheten nära Costerfield‑gruvan

PERTH, Australien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKRY) (”Alkane” eller ”bolaget”) är glada att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten för utvidgningen och förtätningsborrningen av Kendal-fyndigheten, som gränsar till den nuvarande Youle-fyndigheten vid Costerfield-gruvan i centrala Victoria, Australien.

Programöversikt

Kendal-systemet är den antimonrika, uppåtlutande fortsättningen av de höghaltiga Youle- och Shepherd-fyndigheterna, där det för närvarande bedrivs gruvdrift vid Costerfield.

Förtätnings- och utvidgningsborrningar under det senaste året har avsevärt utökat den kända storleken på ådersystemet, både i avstånd från och i anslutning till historiska gruvdrifter. Även om det har bedrivits gruvdrift i området sedan länge, avslöjade den senaste borrningen betydande ådror som inte upptäcktes när gruvan var i drift mellan 1861 och 1939.

Kendal-ådrorna innehåller områden med mycket hög halt av guld och antimon, vilket historiskt sett har korrelerat med högre produktionsnivåer.

Arbetet med att utöka det nyligen utvidgade Kendal-systemet inleddes i slutet av 2025 och pågår fortfarande i takt med att utvidgningsborrningen fortsätter.

En animering som sammanfattar dessa resultat kommer att finnas tillgänglig på alkres.com



Kendal-analysen i korthet

Från ådern 501 söderut och omedelbart ovanför Youle: 132,2 g/t guld och 19,8 % antimon över 1,94 m (ETW 1,04 m) i PD222 25,3 g/t guld och 42,8 % antimon över 1,71 m (ETW 0,97 m) i PD220 13,5 g/t guld och 22,1 % antimon över 2,67 m (ETW 1,24 m) i AG023 25,4 g/t guld och 8,3 % antimon över 1,28 m (ETW 1,12 m) i BC437 34,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 0,76 m (ETW 0,69 m) i BC112A

Från 520-ådern som sträcker sig över mer än 500 meter i längd och lokalt 200 meter i höjd. 267,5 g/t guld och 5,6 % antimon över 2,3 m (ETW 1,22 m) i BC464 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m) i BC463 18,2 g/t guld och 11,9 % antimon över 2,44 m (ETW 1,92 m) i BC466A



Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner sa: ”De borrningsresultat som erhållits från Kendal-fyndigheten under det senaste året visar att det fortfarande finns en stor potential för betydande höghaltig mineralisering på grunda nivåer nära Costerfield-gruvan. Att få tillgång till och bryta den nyupptäckta mineraliseringen är en högsta prioritet för Costerfield-teamet och bör ge bearbetningsanläggningen ytterligare en källa till högvärdig guld- och antimonmalm under en längre tid framöver.”

Costerfield-fyndigheten

Alkane Resources Ltd 100 %

Antimon-guldfyndigheten i Costerfield upptäcktes 1861. Antimon hade redan påträffats i distriktet så tidigt som 1853, när prospektörer som lockats av guldrushen i McIvor (Heathcote) började utforska de omgivande bergen i jakt på primära fyndigheter. Flera malmådror längs en 3 km lång korridor öppnades snabbt, och huvuddelen av den historiska produktionen kom från gruvkoncessioner i den norra delen av fältet: Costerfield (Main), Bombay och Minerva. Produktionen från dessa gruvor skedde främst i två faser, mellan 1861–1883 och 1903–1924 samt ett kortvarigt försök att återuppta gruvdriften gjordes mellan 1933–1939.

Modern gruvdrift har pågått kontinuerligt sedan 2006, då Australian Gold Development (AGD) inledde underjordsverksamhet i Augusta, i den södra delen av fältet. AGD:s verksamhet i Costerfield köptes upp av Mandalay Resources 2010, och utvinningen av det vertikalt sammanhängande ådersystemet har successivt flyttats norrut under gruvgruppen Costerfield, Minerva och Bombay, där de höghaltiga malmådrorna Youle och Shepherd upptäcktes.

Mandalay Resources gick samman med Alkane Resources år 2025.

I takt med att brytningen av de underliggande ådersystemen har fortskridit har man insett att betydande mängder av outforskad mineralisering återstår på samma nivå som de historiska gruvorna (inom 300 meter från ytan), både i sidled och inom gruvdriftens område. Detta beror främst på malmsystemets strukturella komplexitet, som på vissa ställen består av täta svärmar av parallella ådror. Dessa kan vara svåra att tolka längs strykningsriktningen utan moderna metoder, däribland tät borrning med korta avstånd mellan hålen – något som de historiska gruvarbetarna inte hade tillgång till.

Figur 1. Regional karta över Costerfield-projektet i GDA-rutnätet som visar Alkanes gruvområden och de huvudsakliga mineraliseringskorridorerna som identifierats.

Fyndighetsgeologi och Kendal-systemet

Kendal-fyndigheten (och Costerfield-gruvan) är belägen i veckaxeln och på den västra flanken av den nord–sydligt strykande Costerfield-antiklinalen, som utgör kulminationen av Costerfield-domen. Costerfield-antiklinalen är asymmetrisk med en brant sluttande östra kant och en svagt sluttande västra kant. Ett flertal mindre sidoveck och böjningar förekommer inom den breda veckaxelzonen. Dessa uppvisar ofta en svagt utvecklad axial klyvning i värdsiltstenen. Det är denna struktur som verkar vara den dominerande strukturella styrfaktorn för Kendal-ådrorna.

Många parallella förkastningar, som ofta innehåller tidiga generationers laminerade kvartsådror, delar systemet i två delar och har en betydande inverkan på malmkvaliteten. Enskilda ådror tycks förskjutas västerut på djupet över dessa förkastningar, även om deras utveckling tydligt följer efter förkastningsrörelserna. Ådrorna kan ofta ses löpa längs de svagt lutande förkastningarna i ett återläkt mönster. Nedåt i berglagren möter Kendal-mineraliseringen en större västligt lutande förkastning och övergår till Youle-ådran, som fortsätter nedåt tills förkastningen börjar plana ut. Vid den punkten bryter mineraliseringen åter upp i ett vertikalt ådersystem som speglar Kendal och kallas Shepherd. Kendal-systemet verkar inte fortsätta in i den östra flanken av den större Costerfield-antiklinalen, vilket stämmer överens med andra vertikala ådersystem vid Costerfield. Detta kan bero på bristande utveckling av skiffrighet och den lilla vinkel som finns mellan lagringen och ådrorna.

Figur 2. Geologisk tvärsnitt av Costerfield-systemet med guld- och antimonåder vid gruvans nordliga koordinat 7200N, som visar Kendal-ådersystemets position i Costerfield-antiklinalen och dess relation till de underliggande Youle- och Shepherd-ådrorna som för närvarande bryts.

Borrprogram 2025

När Mandalay Resources först fick tillgång till den övre delen av Youle Lode 2018 bekräftades det att malmsystemet var sammanhängande uppåt, förgrenade sig och blev brantare över subhorisontella förkastningar för att bilda Kendal-systemet. Under gruvdriftsperioden borrades sporadiska diamantborrhål genom Kendal och de intilliggande historiska gruvorna, vilket gradvis ledde till en övertygelse om att det fortfarande fanns betydande mineraliseringar ovanför den moderna gruvnivån. I september 2024 publicerade Mandalay Resources ett tillkännagivande på TSX där man beskrev den första delen av Kendal-systemet (580-ådern) som skulle testas noggrant med modern borrteknik. Borrarbetet som beskrivs i denna uppdatering bygger vidare på det arbetet och har testats längs de tre huvudsakliga historiska gruvorna. Huvuddelen av den återstående mineraliseringen som hittills identifierats ligger i anslutning till gruvorna Minerva och Costerfield, även om systemets kontinuitet har påvisats ända fram till Bombay-gruvan i söder.

Betydande mängder historiska borrningar har testat den ytnära delen av Kendal-systemet, inklusive en serie RC-slagborrningar som genomfördes av Australian Gold Development 1995–1996. Dessa historiska borrhålsträffar har inte verifierats eller validerats av Alkane, och deras positioner visas i bilderna i pressmeddelandet enbart på grund av deras relevans för Kendal-målets övre delar. De är endast indikativa och används som stöd för den geologiska tolkningen.

Borresultat

Med den borrningsinformation som hittills samlats in har Alkane identifierat totalt 25 enskilda ådror inom Kendal-systemet. Borrhålsträffarna kompletterar den historiska modelleringen, kopplar samman de tre tidigare gruvorna och visar betydande förlängningar av vissa ådror. Kendal-ådrorna sträcker sig över en strykningslängd på 600 meter, och vissa enskilda ådror kan följas nästan hela denna sträcka. Exempelvis 520-ådran, som har kartlagts över en längd på 500 meter och med ett vertikalt omfång på upp till 200 meter. Kendal-systemets bredd är i genomsnitt cirka 70 meter för större delen av dess sträckning.

Antimonhalten i Kendal-systemet, baserat på tester i programmet, är betydligt högre än i Shepherd-systemet, som är en huvudsaklig malmkälla för Costerfield‑verksamheten. Kendal visar dessutom mycket hög guldhalt (se Bilaga 1 för en fullständig lista över betydande borrhålsträffar från det aktuella borrprogrammet).

Många exceptionella träffar uppnåddes under programmet och integrerades i Costerfields geologiska modell. Nedan följer några höjdpunkter utöver de som nämnts ovan:

Från 501-ådern: 29,6 g/t guld och 50,5 % antimon över 0,72 m (ETW 0,26 m) i PD232 40,6 g/t guld och 40,4 % antimon över 0,4 m (ETW 0,26 m) i BC308 30,1 g/t guld och 13,4 % antimon över 0,67 m (ETW 0,55 m) i BC438 25 g/t guld och 28,1 % antimon över 0,67 m (ETW 0,36 m) i BC328 50 g/t guld och 48,3 % antimon över 0,21 m (ETW 0,2 m) i KD529 5,3 g/t guld och 5,3 % antimon över 1,83 m (ETW 1,78 m) i KD698

Från 519-ådern: 52,3 g/t guld och 43,1 % antimon över 0,34 m (ETW 0,29 m) i BC468 138 g/t guld och 7,7 % antimon över 0,27 m (ETW 0,21 m) i BC143

Från 523-ådern: 39,4 g/t guld och 7,5 % antimon över 0,85 m (ETW 0,68 m) i BC438 261 g/t guld och 32,5 % antimon över 0,15 m (ETW 0,09 m) i BC416

Från 545-ådern: 18,1 g/t guld och 12,9 % antimon över 1,97 m (ETW 1,45 m) i BC453 84,4 g/t guld och 35,2 % antimon över 0,41 m (ETW 0,3 m) i BC470

Från 587-ådern: 7,5 g/t guld och 5,9 % antimon över 2,45 m (ETW 1,93 m) i BC311

Från 590-ådern: 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m) i BC418

Från 595-ådern: 42,2 g/t guld och 35,9 % antimon över 0,45 m (ETW 0,3 m) i BC477 41,2 g/t guld och 41,8 % antimon över 0,32 m (ETW 0,23 m) i BC465





Åder 501, som ligger nära modern infrastruktur och nyligen har öppnats för gruvdrift, innehåller många av de senaste (och tidigare, orapporterade) framstående borrhålsträffarna. Utöver ovanstående registrerades flera andra mycket lovande fynd intill de modellerade ådrorna:

275 g/t guld och 0,1 % antimon över 0,49 m (ETW 0,4 m) i BC125

187 g/t guld och 37,8 % antimon över 0,35 m (ETW 0,32 m) i BC313

54,2 g/t guld och 50,8 % antimon över 0,55 m (ETW 0,44 m) i BC311

165 g/t guld och 34,8 % antimon över 0,27 m (ETW 0,24 m) i BC312

Det förväntas att dessa borrhålsträffar kommer att integreras i den befintliga geologiska modellen i takt med att framtida borrningar tillför ytterligare information.

Figur 3. Planvy över Costerfield-/Kendal-området med tolkade huvudstråk för Kendal-ådrorna markerade (grönt), lägen för tvärsektioner (gula linjer), borrhål från 2025 samt >10 g/t AuEq-träffar utmärkta. Positioner för historiska borrträffar vid Kendal visas som nedtonade cirklar.

Figur 4. Lång sektion av Kendal 501-ådern med höghaltiga analyser markerade. Den nedre delen av 501-ådern har redan utforskats av Alkane, och utspädda ytliga halter visas tillsammans med borrträffsresultat.

Figur 5. Lång sektion av Kendal 520-ådern med den höghaltiga analysen från 2025 markerad. Sektionen visar den starka kontinuiteten i Kendal-systemet utanför de historiskt utvunna sektionerna, både vertikalt och längs strykningsriktningen.

Ådrorna är huvudsakligen av en enda bildningsgeneration och består typiskt av kvarts och karbonat, med ökande halt av massiv stibnit mot ådrornas centrala del. Guldet kan vara grovkornigt och förekomma i alla delar av ådern. Så kallat ”rostigt” guld noteras ofta, det vill säga fritt guld som bildas när mineralet aurostibit bryts ned kemiskt. Aurostibit är vanligt förekommande vid Costerfield. Ådrorna är omgivna av en smal (>2 m) sulfidförändring av pyrit och arsenopyrit i bergväggen.

Figur 6. Borrkärnfoton från BC418 (590-ådern) som visar åderns beskaffenhet med individuella analysresultat för proverna. Sammansatt intervall graderat 13,6 g/t guld och 16,4 % antimon över 2,22 m (ETW 1,37 m).

Figur 7. Foto av borrkärna från BC463 (520-ådern) som visar malmådrornas skiktade struktur. Observera att det oxiderade intervallet intill borrträffen indikerar en historisk schakt intill de höghaltiga ådrorna på plats. Sammansatt intervall graderat 143,7 g/t guld och 10,8 % antimon över 1,35 m (ETW 1,06 m).

Figur 8. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 7120N som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 7000N och 7135N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Det historiska Costerfield Main-schaktet och tillhörande gruvutrymmen kan ses centrerade vid 15 500E, medan Alkanes moderna utvecklingsarbeten är förskjutna västerut och på större djup. Observera att det genomsnittliga djupet för Kendal-mineraliseringen stiger norrut i takt med antiklinalens lutning.

Figur 9. Tvärsnitt mot norr vid gruvans nordliga koordinat 6780N, som visar Kendal-ådrorna i tvärsnitt och borrträffar mellan 6750N och 6825N. Borrträffar från 2025 med halter över 10 g/t AuEq, utspädda till 1,8 meter, är markerade. Denna nordlighetslinje går genom den gamla Minerva-gruvan och visar hur Costerfield-, Minerva- och Bombay-ådrorna (540, 541 och 542) består av flera tätt liggande ådror. I den norra delen av systemet är däremot Costerfield-ådern den mest dominerande.

Framtida planer

Geologisk modellering och tolkning av resultaten pågår, och förutsatt att en mineralresurs rapporteras avseende Kendal-systemet har bolaget för avsikt att arbeta för att integrera dessa mineralresurser i Costerfield-resursen och gruvans planerade livslängd inom en snar framtid. Det tidiga förtroendet för de södra delarna av de testade ådrorna ledde till det interna beslutet att påbörja åtkomstarbetet från befintlig infrastruktur i slutet av 2025. Det finns skäl att fortsätta borrningarna i Kendal-systemet, bland annat i det underutforskade Costerfield Main-revet öster om den historiska gruvan. För närvarande är borrningarna nära gruvan koncentrerade till den södra delen av fältet, där den nyligen upptäckta fyndigheten Brunswick South borras tillsammans med förlängningar av fyndigheten Cuffley. Borrarbetet i Kendal förväntas återupptas 2026.

Anmärkningar:

Koordinatsystem: det lokala Costerfield-gruvnätet





Bilaga 2 – JORC-koden, 2012 års utgåva – tabell 1

Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Provtagningstekniker Provtagningens art och kvalitet (t.ex. borrade kanaler, slumpmässiga flisor eller specifika specialiserade mätinstrument som uppfyller branschstandard och är lämpliga för de mineraler som undersöks, som gammasonder för borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar.

Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används.

Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten.

I fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”omvänd cirkulationsborrning användes för att erhålla 1 m prover, varav 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g laddning för brandprovning”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera offentliggörande av detaljerad information. Provtagning av Au- och Sb-mineraliseringar sker från diamantborrkärnor (HQ2, HQ3, NQ2, BQ och LTK48) med hjälp av standardiserade Alkane-processer som har använts i över ett decennium.



Tack vare att mineraliseringen är tydligt avgränsad behövde inte all diamantborrkärna provtas. Provintervallen fastställdes och markerades på borrkärnan av Alkanes geologer enligt följande allmänna regler:



Alla stibnitförande ådror provtas.

Skärningar med polyfasiga breccior, stockwork-ådror, laminerade kvartsådror eller massiva kvartsådror provtogs rutinmässigt.

Ett spillprov tas på vardera sidan om den mineraliserade ådern (30–100 cm).

Siltsten provtas där spridd arsenopyrit är vanligt förekommande.

Prover från förkastningszoner togs efter geologens bedömning. Intervallen för diamantkärnprovtagningen standardiserades i möjligaste mån och varierade mellan 5 cm och 1 m i längd. Diamantborrkärnorna har delats längs orienteringslinjen, och samma halva har konsekvent skickats för analys för att säkerställa en konsekvent och opartisk provtagning. För borrhålet LTK48 provtogs hela borrkärnan. Metoden validerades av Costerfields protokoll för kvalitetssäkring. Inga provtagningsinstrument behövde kalibreras. Borrningstekniker Borrtyp (t.ex. kärnborr, omvänd cirkulation, öppen hålhammare, roterande tryckluft, skruvborr, Bangka, ultraljudsborr etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippel- eller standardrör, djup på diamantspetsar, borrkrona för ytprovtagning eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.). Diamantborrningen genomfördes huvudsakligen med LM90-riggar. NQ2 användes vid underjordsborrning, medan både HQ2 och NQ2 användes vid ytborrning. HQ3 användes där markförhållanden eller bullerhänsyn krävde det. Diamantborrning från malmorter samt gradkontrollborrning i LTK48 utfördes med Kempe- eller Diamec-riggar. En LM30-borrigg med BQ-diameter användes under en kort period 2020.



Borrkärnornas orientering utfördes med Axis- eller Reflex-digitala orienteringskit. Återvinning av borrprover Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och spånprover och utvärderade resultat.

Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa.

Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort. Under både borrning och provtagning kontrollerades diamantborrningen regelbundet för eventuell kärnförlust. Där zoner med låg utvinning påträffades noterades kärnförlusten med 0,1 meters intervall. Borrarna noterade block med kärnförlust, som sedan kontrollerades av geologer eller fälttekniker när kärnan mättes och djupmarkeringar sattes. Om problem uppstod med utvinning och kärnblockets djup, informerades borrskiftets arbetsledare och djupmarkeringen avbröts tills problemet var åtgärdat.



Inget samband mellan halt och mängden provtagen kärna har identifierats. Redovisade intervall avser fullständig kärnutvinning eller kompositprov där kärnförlust har tilldelats värdet noll. Zoner med låg kärnutvinning borras om tills ett prov som representerar mineraliseringen kan tas. Loggning Huruvida kärn- och spånprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier.

Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Fotografering av kärna (eller provschakt, kanalprov etc.).

Den totala längden och procentandelen av de relevanta korsningarna som loggats. All borrkärna loggades geologiskt som hel kärna med avseende på relevant bergkvalitetsklass (RQD), litologi, vittring, omvandling, mineralisering, strukturella data och provintervall.



Loggningen är av kvalitativ karaktär för geologin och kvantitativ för beteckningen av bergkvaliteten.



Den totala längden av de loggade borrträffarna är 27 688 meter (motsvarande 100 %).



Data samlades in digitalt i acQuire-programvaran med hjälp av validerade koder.



Alla borrkärnor fotograferades våta med högupplösta bilder, som lagras på platsens server och säkerhetskopieras regelbundet. Tekniker för delprovtagning och provberedning Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits.

För icke-kärnprov gäller detta oavsett provtagningsmetod (rifflat, tubprov, roterande delning med mera) och oavsett om provet är vått eller torrt.

För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet.

Kvalitetskontrollförfaranden som antagits för alla delprovtagningsstadier för att maximera provens representativitet.

Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det material som samlats in på plats, inklusive till exempel resultat för fältduplikat/provtagning under andra halvan.

Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas. Intervallen för diamantkärnprovtagningen standardiserades i möjligaste mån och varierade mellan 5 cm och 1 m i längd. Diamantborrkärnorna har i huvudsak delats längs orienteringslinjen, och samma halva har konsekvent skickats för analys för att säkerställa en konsekvent och opartisk provtagning. Kärnor med mindre diameter, BQ och LTK48, provtogs i sin helhet.



Följande provberedningsaktiviteter utfördes av Alkanes personal för både diamantborrkärnor och underjordiska kanalprover:



Provinformation och egenskaper mättes, loggades, registrerades i acQuire-databasen och tilldelades ett unikt prov-ID.

Provmaterialet placerades i en tygpåse som tidigare märkts med ett unikt prov-ID.

Tygpåsar packades i plastpåsar så att plastpåsarna vägde mindre än 10 kg.

Ett analysformulär upprättades och placerades i plastpåsen.

Plastpåsar med prover förseglades med metall- eller plastband och transporterades till On Site i Bendigo med privat kurir eller av Alkanes personal. Följande provberedningsaktiviteter utfördes av On Site:s personal:



Proverna mottogs och kontrollerades med avseende på märkning, saknade prover etc. mot inlämningsformuläret.

Om provserien överensstämde med insändningsformuläret, registrerades all provinformation i On Site:s LIMS-system (laboratorieinformationssystem). Om några avvikelser upptäcktes kontaktade On Site Alkane för att rätta till dem innan arbetet fortsatte. Alla avvikelser och korrigerande åtgärder registreras av Alkanes databasadministratör.

Ett jobbnummer tilldelades, och arbetsblad och provpåsar förbereddes.

Proverna placerades i en ugn och torkades över natten vid 106 °C.

Proverna vägdes och registrerades.

Hela det torkade provet krossades med en laboratoriekross (Rocklabs Smart BOYD Crusher RSD Combo) med en krossöppning inställd på 2 mm.

Om det torkade provets vikt var mindre än 3 kg behölls hela provet för pulverisering. Om det torkade provets vikt var större än 3 kg delades provet upp i 3 kg med hjälp av den roterande delaren som ingår i BOYD-krossen.

Restprodukter från krossningen som vägde mer än 3 kg behölls som grova restprodukter i märkta tygpåsar och returnerades till Mandalay Resources.

Det 3 kg tunga provet pulveriserades sedan i en Essa LM5 pulveriseringskvarn tills 90 % passerade 75 µm. För eldprov och basmetallprover:



Från de 3 kg pulveriserade proven togs en huvuddel på cirka 200 g ut för analys. Detta gjordes manuellt genom att skopa prover över hela kvarnskålens bredd och djup, och materialet placerades därefter sekventiellt i märkta pulverpåsar. För alla metoder:



För varje 21 primära prover valdes ett slumpmässigt av LIMS, och en kopia på 200 g, antingen för eldprov eller fotonprov, skickades för analys med samma metod som det ursprungliga provet.

Den återstående malmen lades tillbaka i provpåsen och skickades sedan tillbaka till Mandalay Resources för förvaring efter att analysen hade slutförts. Ett kvartalsvis kontrollprogram har införts för att övervaka att provtagningen och analysmetoden är representativa.



Provstorlekarna anses vara lämpliga för kornstorleken på det material som provtas. Kvalitet på analysdata och laboratorietester Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett.

För geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc. ska de parametrar som används för att fastställa analysen anges, inklusive instrumentets märke och modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras ursprung etc.

Typ av kvalitetskontrollförfaranden som tillämpas (t.ex. standarder, blindprover, dubbletter, externa laboratoriekontroller) och om godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av systematiska avvikelser) och precision har fastställts. De analysprotokoll som används vid Costerfield har utvecklats för att säkerställa att förväntade nivåer av noggrannhet och precision uppnås för den typ av mineralisering som testas.



Proverna analyserades med avseende på guld, antimon, arsenik och järn med hjälp av representativa partiella sönderdelningsmetoder:



Guldhalten bestämdes antingen genom en 25 g-laddning med blyflödeseldprov och en AAS-finish.

Koncentrationerna av antimon, järn och arsenik bestämdes med hjälp av en aqua regia-baserad syradestillation med AAS-finish. Analysmetoderna betraktas som heltäckande för guld och antimon.



De procedurer för kvalitetskontroll som användes vid Costerfield utgick från certifierade referensmaterial (CRM) som framställts av de kommersiella laboratorierna Geostats och OREAS.



Referensmaterialet framställdes antingen med hjälp av material från Costerfield eller matchades på annat sätt för att säkerställa att det var representativt.



Med varje provserie av diamantborrkärnor skickades minst ett CRM, vanligtvis i förhållandet 1 standard per 25 prover, för att säkerställa att laboratorieanalyserna var korrekta och tillförlitliga. Upp till sex CRM, som täcker de förväntade intervallen för guld- och antimonmineralisering, användes i rotation vid rutinprovtagningen.



Ett analysresultat för ett CRM ansågs acceptabelt när analysresultatet låg inom tre standardavvikelser från CRM:ets certifierade halt. Om analysresultatet låg utanför detta intervall ansågs CRM-analysen ha misslyckats, och alla betydande mineraliserade prover i serien analyserades om. Betydande halter definieras här som mineraliserade prover som kan ha en väsentlig påverkan på framtida resursberäkningar. Alla åtgärder eller resultat registrerades som kommentarer i kvalitetssäkringsregistret.



Alkane skickade med okrossade basaltprover som blankmaterial, hämtade från Geostats, i provserier för analys, med en frekvens på 1 prov per 30, för att kontrollera eventuell kontaminering under provberedningen.



Gränsvärdet för guld är 0,10 g/t, vilket valdes eftersom det motsvarar tio gånger detektionsgränsen på 0,01 g/t för AAS. Gränsvärdet för antimon är 0,05 %, vilket valdes eftersom det är fem gånger detektionsgränsen på 0,01 % för AAS.



Pulverkopior samlades rutinmässigt in med en frekvens på 1:22 av On Site och skickades tillsammans med det primära provet för analys. Precisionen var i linje med den förväntade variationen för både guld och antimon.



Oberoende laboratoriekontroller hos tre ytterligare kommersiella analyslaboratorier genomförs varje år och omfattar alla nya analyser som genereras på prospekteringsområdet. Verifiering av provtagning och analys Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget.

Användning av tvillingbundna hål.

Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk).

Diskussion av eventuella justeringar av analysdata. Provtagningsintervall och numrering verifierades av geologer innan provbitarna delades, och förnumrerade provpåsar användes systematiskt av fältteknikerna för att säkerställa att rätt prov skickades in under respektive ID.



Intern validering av betydande borrhålsträffar genomfördes av prospekteringsgeologer och seniora geologer. Fotografier, loggning, provvikter och analysresultat kontrollerades för att säkerställa att manuella fel hade eliminerats.



Viktiga borrhålsträffar vid Costerfield validerades också av resursgeologen och den sakkunnige personen under tolkning och modellering av Costerfield-resursberäkningen.



Analys- och provtagningsdata laddades automatiskt upp till acQuire-databassystemet och validerades avseende kvalitet vid uppladdningen. Eventuella problem registrerades i ett kvalitetssäkringsregister och löstes innan data godkändes.



Alkanes personal besöker regelbundet laboratoriet i Bendigo och träffar regelbundet laboratoriecheferna. I början av 2023 genomfördes en granskning av en tredje part (RSC Consulting Pty Ltd) för att säkerställa att rutinerna är lämpliga. Inget av större betydelse upptäcktes.



Tvillingborrhål borras vanligtvis endast med avsikt för att få full utvinning av en malmzons provmaterial när det ursprungliga borrhålet har kärnförlust. Det finns oavsiktliga tvillingträffar i databasen, särskilt när borrhålets krage ligger nära mineraliseringen. Tvillingträffar ger konsekvent korrelation av struktur och mineraliseringens karaktär, men på grund av den kortväga variationen i guldhalter som är vanlig i strukturellt styrda guldsystem kan mineraliseringen ha olika halt. Ingen justering har gjorts av analysdata. Placering av datapunkter Noggrannhet och kvalitet på undersökningarna som används för att lokalisera borrhål (krage- och borrhålsmätningar), schakt, gruvdrivningar och andra platser som används vid beräkning av mineralresurser.

Specifikation av rutnätssystemet som användes.

Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll. Borrhålspositioner har bestämts med differential-GPS eller teodolitmätning, antingen av externa landmätare eller av Alkanes landmätare. En digital rapport skapas och läggs in i acQuire-databasen. Datainmatningens noggrannhet valideras mot en topografisk LiDAR-karta och högupplösta satellitbilder. Topografisk kontroll anses vara tillräcklig.

Ett lokalt gruvnätssystem används vid Costerfield. Koordinaterna för MGA94 (zon 55) kan erhållas från Costerfield-gruvnätets (CMG) koordinater enligt följande:



MGA ’E’ = (CMG ’E’ x 0,945671614) - (CMG ’N’ x 0,325123399) + 291068,619



MGA ’N’ = (CMG ’E’ x 0,325123399) + (CMG ’N’ x 0,945671614) + 5905061,714



Där CMG norr är +29o och +17,6o från magnetisk nord respektive sann nord.



Borrhålsmätningar genomfördes med antingen det digitala Reflex EZ-TRAC-verktyget i både enkelmätning (30 m under borrning) och multishot-mätning (3 m intervall vid borrhålets slut) där det krävdes, eller Axis Gyro (från 2024 och framåt) i både övermätning och kontinuerligt läge vid behov.



All borrhålsdata från mätningar längs borrhålets djup (downhole) laddas digitalt upp till Reflex Hub respektive Axis Connect och importeras automatiskt till acQuire-databasen. Dataavstånd och distribution Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat.

Huruvida dataavståndet och fördelningen är tillräcklig för att fastställa graden av geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är lämplig för de beräkningsmetoder och klassificeringar som tillämpas för mineralresurser och malmreserver.

Huruvida sammansättning av prover har tillämpats. Borrningen i Kendal som redovisas i detta meddelande omfattar förtätnings- och förlängningsborrning med avstånd som varierar över fyndigheten beroende på komplexiteten. I förtätningsområden är borravståndet cirka 40 x 40 m. I utvidgningsområdena är borravståndet cirka 100 x 100 m.



Denna metod anses lämplig för att fastställa en geologisk och kvalitetsmässig kontinuitet som är acceptabel för antingen en antagen eller indikerad uppskattning av mineralresurser.



Där modellerade ådror eller mineraliseringszoner har provtagits har en sammansättning av varierande tjocklek i full längd rapporterats. Orientering av data i förhållande till geologisk struktur Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen.

Om förhållandet mellan borrningsriktningen och riktningen på viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört en provtagningsbias, bör detta utvärderas och rapporteras om det är väsentligt. Borrhålen vid Kendal är utformade för att säkerställa en alfa-vinkel större än 30°, vilket indikerar att borrhålens (och därmed provens) orientering är lämplig för strukturen.



Borrningens orientering i förhållande till de huvudsakliga mineraliserade strukturerna bedöms, enligt nuvarande tolkning, inte ha medfört någon provtagningsbias. Provsäkerhet De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet. Alla borrkärnor levererades till anläggningen i Brunswick, som är säkert inhägnad, har videoövervakning och tidsstämplad åtkomst med passerkort.



Kärnborrningsloggning och provtagning genomfördes i denna säkra anläggning.



Provpåsar som innehåller provmaterial placeras i kraftiga plastpåsar där även provinlämningsformuläret finns. Plastpåsarna förseglas med en metalltråd eller kraftiga plastband.



Påsarna förs till ett förvaringsutrymme som står under ständig övervakning.



En privat kurir hämtar prover dagligen och transporterar dem direkt till On Site i Bendigo, där de tas emot av laboratoriepersonal.



Pulverprov från On Site returneras till Alkane för lagring. Pulvret förvaras under tak, inslaget i plast. Revisioner eller granskningar Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data. Interna granskningar av prospekteringsprocessen och rutinerna utförs av erfarna geologer.



Rutinmässiga månatliga laboratoriebesök och granskningar utförs av personal på plats och ingår i kvalitetssäkringsprotokollen.



RSC Consulting Pty Ltd granskade provtagnings- och kvalitetssäkringsförfarandena och -rutinerna i början av 2023. Det fanns inga viktiga resultat relaterade till provtagningsmetoder och data.



Avsnitt 2 Rapportering av prospekteringsresultat

Kriterierna i avsnitt 1 gäller även för detta avsnitt.

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Status för mineralinnehav och markinnehav Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer.

Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området. Alkane förvaltar Costerfield-verksamheten och innehar 100 % av rättigheterna till licenserna MIN4644, MIN5567, EL5432, EL5519, EL6842, EL6847, EL8320 och RL007485, som tillsammans utgör fastigheten. Det finns inga avancerade projekt i omedelbar närhet av fastigheten, och det finns inga andra antimon-guldgruvor av Augusta-typ i drift inom Costerfield-distriktet.



Borrningsaktiviteterna och den därmed sammanhängande Kendal-ådern, som beskrivs i denna rapport, lokaliserades till MIN4644.



Det finns för närvarande inga kända hinder för att erhålla tillstånd att bedriva verksamhet i området. Alkane (eller dess föregångare) har bedrivit både prospekterings- och gruvdrift på gruvkoncessionen MIN4644 sedan 2006. Undersökningar utförda av andra parter Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering. Costerfield-fastigheten har utforskats med moderna metoder sedan 1966. Tidigare prospektering av Mandalay Resources (2009–2025), före samgåendet med Alkane, utgör den mest betydelsefulla prospekteringsperioden då man under denna tid upptäckte malmådrorna Cuffley, Youle och Shepherd. Inga prospekteringsresultat före Mandalay Resources har rapporterats i detta pressmeddelande. Geologi Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering. Trånga ådror, antimon-guld- och guld-enbart-ådror är de eftertraktade fyndigheterna på Costerfield-fastigheten. Ekonomiskt värdefullt ådermaterial består antingen av ”typisk” guldbärande kvarts och karbonat med massiv stibnit eller av kvarts och karbonatådror som endast innehåller guld, såsom i Shepherd-systemet. Kendal-fyndigheten ligger i den västra delen och veckningen av den nordgående Costerfield-antiklinalen. De enskilda ådrorna styrs av den subvertikala axiella strukturen som påförts värdsiltstenarna under kompression/veckning, och utnyttjar svagt utvecklade klyvningar och nord-sydliga skjuvningar i en zon som är cirka 50–70 meter bred. Utifrån strukturella observationer anses det för närvarande att mineraliseringen bildades under ett extensivt spänningsläge, efter att värdstrukturen hade etablerats. Parallella förkastningar med laminerad kvartsfyllning är vanliga i hela den stratigrafiska sekvensen och förskjuter ofta enskilda ådror västerut med djupet (upp till 2–3 m i Kendal-området). Förskjutningen är uppenbar eftersom antimon-guldmineraliseringen är yngre än de flesta rörelserna i förkastningarna. Kendal-systemets fotvägg är komplex, men ligger i allmänhet på förkastningen nr 4, som bildar ett anastomoserande skjuvrampsystem med förkastningen nr 3 nedanför, som bryter igenom Costerfield-antiklinalen. Kendal-mineraliseringen ökar gradvis i västlig riktning med djupet och blir slutligen Youle Lode inom förkastning nr 4. Information om borrhål En sammanfattning av all information som är väsentlig för förståelsen av prospekteringsresultaten, inklusive en tabell med följande information för alla väsentliga borrhål: östlig och nordlig riktning för borrhålets krage höjd eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för borrhålets krage hålets stupning och azimut borrhålets längd och borrträffdjup hålets längd.

Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet. Se bilaga 1 för en sammanfattning av all information som är relevant för förståelsen av prospekteringsresultaten från den moderna Kendal-borrningen vid Costerfield. Metoder för aggregering av data Vid rapportering av prospekteringsresultat är viktningsmetoder, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och gränsvärden för halter vanligtvis väsentliga och bör anges.

När sammanlagda borrhålsträff inkluderar korta segment med höggradiga resultat och längre segment med låggradiga resultat bör den metod som används för denna aggregering anges, och några typiska exempel på sådana aggregeringar bör redovisas i detalj.

De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt. Rapporterade prospekteringsresultat är viktade efter borrhålslängd utan avkortning av minimi- och/eller maximigrad.



Prospekteringsresultaten har redovisats för att representera den avgränsade strukturella skjuvningen eller ådern enligt vad som fastställts av resursgeologen och kompetenta personer. Det finns ingen gräns för inkludering av borrhålsprover om de ligger på strukturen.



Sammanvägda intervall avser målstrukturernas/malmzonernas fulla bredd och är i verklig bredd begränsade till den underjordiska brytningens utvecklingsbredd om 4,5 m. Detta förutsätter att strukturerna tolkas som parallella och representativa för den kontinuerliga ådern.



Guld är det dominerande värdeelementet och prospekteringsresultaten redovisas som guldekvivalenter (AuEq) där:







AuEq-faktorn 2,39 beräknas enligt följande:



vid ett guldpris på 2 500 USD/uns = 80,39 USD/gram

ett antimonpris på 19 000 USD/ton = 190 USD/10 kg

med antagna metallutvinningar på 91 % Au och 92 % Sb. Antagandet om utvinning av Au och Sb baseras på etablerad bearbetning och försäljning avseende Costerfield. Alla delar som ingår i beräkningen av metallvärdet har en fastställd potential att utvinnas och säljas. Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och borrhålspunktens längd Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat.

Om mineraliseringens geometri i förhållande till borrhålets vinkel är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras.

Om detta inte är känt och endast längden på borrhålet rapporteras, bör detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhål, verklig bredd okänd”). Prospekteringsresultat som ingår i detta meddelande har rapporterats som borrbredder och uppskattade verkliga bredder. Mineraliseringen modellerades som subvertikala ådror som i stort sett löpte i nord-sydlig riktning och överensstämde med historiska planer och sektioner av Costerfield-gruvan. Uppskattade verkliga bredder fastställdes utifrån tilldelade lutningsdomäner för var och en av de modellerade ådrorna. Uppskattade verkliga bredder från associerad mineralisering fastställdes med hjälp av en genomsnittlig åderorientering på 88 graders lutning, med en lutningsriktning på 280 grader. Diagram Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över borrhålsträffar ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer. Se följande diagram som ingår i detta meddelande: Figur 1 – Regional karta över Costerfield-projektet

Figur 2 – Geologisk tvärsnitt av Costerfields guld-antimonådersystem

Figur 3 – Planritning över området Costerfield/Kendal

Figur 4 – Långsnitt av Kendal 501-ådern

Figur 5 – Långsnitt av Kendal 520-ådern

Figur 8 – Tvärsnitt sett norrut vid gruvans nordliga koordinat 7120N

Figur 9 – Tvärsnitt sett norrut vid gruvans nordliga koordinat 6780N Balanserad rapportering Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat. För vener som tolkas genom flera borrhålsträffar sammanställs alla fynd i bilaga 1 och illustreras i bilderna i detta meddelande. Alla borrhålsträffar som i detta skede inte tolkas som en del av en större struktur redovisas i tabell 1 om provets halt är över 2 g/t vid utspädning till 1,8 m. Annan väsentlig prospekteringsdata Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen. Ytterligare prospekteringsdata som används för att stödja och validera tolkningarna vid Costerfield inkluderar användning av geologisk kartläggning av ytan och en 2D-seismisk linje.



Arbetet med bulkdensitet med hjälp av nedsänkningsmetoden slutfördes 2021 på liknande malm och spillmaterial vid Costerfield-fyndigheten.



En regressionsformel används för BD för malm:



Kendal:



Om (Sb%>1) BD=((1,3951 × Sb%)+(100-(1,3951 × Sb%)))/(((1,3951 × Sb%)/4,56)+((100-(1,3951 × Sb%))/2,69) )

Om (Sb%<1) BD= (0,05661 × Fe%) + 2,5259 Där:



Empirisk formel för stibnit: Sb2S3.

Sb%: Antimonhalt i procent av massan.

Molekylvikt för antimon (Sb): 121,757.

Molekylvikt för svavel (S): 32,066.

1,3951 är en konstant som beräknas genom 339,712/243,514, där 339,712 är molmassan för Sb2S3 och 243,514 är molmassan för antimon som ingår i en mol av ren stibnit.

BD för ren stibnit: 4,56.

Bulkdensitet för omineraliserad gångart: 2,69, vilket motsvarar ett förhållande på 1:3 mellan siltsten och kvarts.

Fe%: Järnhalt uttryckt i procent av massan. Värdbergartens BD för gråberg är 2,76 g/cm3.



Det finns inga väsentliga förekomster av skadliga ämnen eller förorenande substanser. Fortsatt arbete Det planerade fortsatta arbetets art och omfattning (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig step-out-borrning).

Diagram som tydligt visar områden där utvidgningar är möjliga, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig. De prospekteringsresultat som redovisas i detta dokument avser områden inom Costerfield-fastigheten som redan är i produktion samt potentiella framtida produktionsområden. Framtida prospektering kommer att fokusera på att utveckla dessa områden till en indikerad resurs, om borrningen är framgångsrik. Dessutom kommer prospektering att genomföras i utkanten av de områden som för närvarande är i drift för att förlänga gruvans livslängd där det är möjligt.





