Bitget publica la Prueba de Reservas de febrero de 2026, manteniendo un ratio total de reservas del 169%

VICTORIA, Seychelles, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, ha publicado su Prueba de Reservas (Proof of Reserves, PoR) correspondiente a febrero de 2026, reafirmando el respaldo total de los activos de los usuarios en medio de la continua volatilidad del mercado y el sentimiento cauteloso de los inversores en los mercados de activos digitales.

La instantánea de febrero cubre BTC, ETH, USDT y USDC, con los datos de reservas correspondientes publicados en la página de transparencia de Prueba de Reservas de Bitget. Como en divulgaciones anteriores, la actualización incluye certificaciones de billeteras on-chain y una herramienta de auto-verificación que permite a los usuarios confirmar su inclusión en el árbol de Merkle mediante identificadores anonimizados, preservando tanto la transparencia como la privacidad.

Al cierre del periodo de reporte de febrero, Bitget mantiene un ratio total de reservas del 169%, permaneciendo muy por encima del estándar de la industria de 1:1. Los ratios de reservas específicos por activo se sitúan en 352% para BTC, 147% para ETH, 100% para USDT y 104% para USDC, confirmando que todos los saldos de los usuarios en los activos principales están completamente cubiertos por reservas on-chain.

“Los períodos de incertidumbre son cuando la transparencia adquiere mayor valor”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “Febrero continuó poniendo a prueba la confianza del mercado, pero nuestras reservas permanecieron consistentemente sobrecubiertas. La Prueba de Reservas no es una divulgación reactiva, es nuestro compromiso interno de reflejar cómo opera Bitget en cada ciclo de mercado”.

A pesar de la persistente presión macroeconómica y la elevada volatilidad, la estructura de reservas de Bitget se mantuvo estable, garantizando el acceso ininterrumpido a los fondos de los usuarios y a las operaciones de la plataforma. La Prueba de Reservas funciona como un componente central del marco de seguridad de Bitget, operando junto a su fondo de protección y sus sistemas continuos de monitoreo de riesgos. La verificación mediante la raíz de Merkle permite a los usuarios validar los saldos de forma independiente sin exponer datos personales o a nivel de cuenta.

A medida que Bitget continúa expandiendo su modelo de Universal Exchange, integrando criptomonedas, activos tokenizados y mercados on-chain en un entorno de trading unificado, los informes regulares de Prueba de Reservas siguen siendo fundamentales. Las divulgaciones continuas brindan a los usuarios una visión clara y verificable de la solvencia de la plataforma, reforzando la confianza a medida que evolucionan las condiciones del mercado.

Para consultar la Prueba de Reservas más reciente de Bitget, visite: aquí .

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) , líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™ . En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

