Bitget מפרסמת את דו"ח הוכחת העתודות לפברואר 2026, ושומרת על יחס עתודות כולל של 169%

ויקטוריה, סיישל, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לפברואר 2026, והוא מאשרר מחדש גיבוי מלא של נכסי המשתמשים על רקע תנודתיות מתמשכת בשוק וסנטימנט השקעה זהיר של בשווקי הנכסים הדיגיטליים.

תמונת המצב של פברואר מכסה את BTC, ETH, USDT ו-USDC, כאשר נתוני הרזרבות התואמים פורסמו בדף השקיפות של Bitget בהיבט הוכחת הרזרבות. כמו בחשיפות קודמות, העדכון כולל אימות בארנק הרשת וכלי אימות עצמי המאפשר למשתמשים לאשר את הכללתם בעץ Merkle באמצעות מזהים אנונימיים, תוך שמירה על שקיפות ופרטיות כאחד.

נכון לתקופת הדיווח על פברואר, Bitget שומרת על יחס רזרבה כולל של 169%, הנותר הרבה מעל הייחוס בתעשייה שעומד על 1:1. יחסי הרזרבה הספציפיים לנכסים עומדים על 352% עבור BTC, 147% עבור ETH, 100% עבור USDT ו-104% עבור USDC, מה שמאשר שכל יתרות המשתמשים בנכסי הליבה מכוסות במלואן על ידי רזרבות ברשת הבלוקצ'יין.

"תקופות של אי ודאות הן התקופות שבהן לשקיפות יש את המשקל הרב ביותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "בפברואר המשיכו לבחון את אמון השוק, אך עתודותינו נותרו באופן עקבי מגובות ביתר. הוכחת עתודות אינה גילוי ריאקטיבי, זוהי המחויבות הפנימית שלנו לשקף את האופן שבו Bitget פועלת בכל מחזור שוק".

למרות לחץ מקרו מתמשך ותנודתיות מוגברת, מבנה העתודות של Bitget נותר יציב, מה שהבטיח גישה ללא הפרעה לכספי המשתמשים ולפעילות הפלטפורמה. הוכחת העתודות מתפקדת כמרכיב מרכזי במסגרת האבטחה הרחבה יותר של Bitget, ופועלת לצד קרן ההגנה שלה ומערכות ניטור סיכונים מתמשכות. אימות root של Merkle מאפשר למשתמשים לאמת יתרות באופן עצמאי מבלי לחשוף נתונים אישיים או נתונים ברמת החשבון.

ככל ש-Bitget ממשיכה להרחיב את מודל הבורסה האוניברסלית שלה, ומשלבת קריפטוגרפיה, אסימוני נכסים ושווקי בלוקצ'יין בסביבת מסחר אחודה, כשהדיווח הקבוע על הוכחת עתודות נותר משהו בסיסי. גילויים מתמשכים מספקים למשתמשים תמונה ברורה וניתנת לאימות לגבי יכולת הפירעון של הפלטפורמה, ומחזקים את האמון ככל שתנאי השוק מתפתחים.

כדי לצפות בהוכחת העתודות האחרונה של Bitget, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord |

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aad8d6fd-5e38-4ccf-b6d5-8c7dde36c2c9