ビットゲット、2026年2月の準備金証明を公表、169%の総準備率を維持

セーシェル共和国ビクトリア発, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット (Bitget) は、2026年2月の準備金証明 (Proof of Reserves、PoR) を発表し、デジタル資産市場全体における継続的なボラティリティと、慎重な投資家心理の中で、ユーザー資産の完全な裏付けを改めて確認した。

2月のスナップショットはBTC、ETH、USDT、USDCを対象とし、対応する準備金データはビットゲットの準備金証明透明性ページで公開されている。 過去の開示と同様に、今回のアップデートにはオンチェーンウォレットの認証と、ユーザーが匿名化された識別子を用いて自身の資産がマークルツリーに含まれていることを確認できる自己検証ツールが含まれており、透明性とプライバシーの両方を保全している。

2月の報告期間現在、ビットゲットは169%の総準備率を維持しており、業界標準の1:1基準を大幅に上回っている。 資産別準備率はBTCが352%、ETHが147%、USDTが100%、USDCが104%であり、主要資産における全ユーザー残高が、オンチェーン準備金で完全に保護されていることを確認した。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、次のように述べている。「不確実な時期こそ、透明性が最も重要です。 2月も市場の信頼が試される状況が続きましたが、当社の準備金は、一貫して担保過剰状態を維持しました。 準備金証明は事後対応的な開示ではなく、あらゆる市場サイクルを通じたビットゲットの運営姿勢を反映する、当社の内在的な約束です。」

持続的なマクロ圧力と高まるボラティリティにもかかわらず、ビットゲットの準備金構造は安定を保ち、ユーザー資金へのアクセスとプラットフォーム運営を中断なく保証してきた。 準備金証明は、ビットゲットの広範なセキュリティフレームワークの中心的構成要素として機能し、 保護基金 や継続的なリスクモニタリングシステムと連動している。 ユーザーは、マルクルルート検証により、個人情報やアカウントレベルのデータを開示せずに、残高を独自に検証できる。

ビットゲットがユニバーサル取引所モデルを拡大し続け、暗号資産、トークン化資産、オンチェーン市場を統合取引環境へと導く中、定期的な準備金証明報告は基盤的役割を果たし続ける。 継続的な開示により、ユーザーはプラットフォームの支払能力を明確かつ検証可能な形で把握でき、市場環境が変化する中で信頼が強化される。

ビットゲットの準備金証明について詳しくは、 こちら を参照されたい。

ビットゲットについて

ビットゲット は、世界最大の ユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、 ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先： media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約 を参照されたい。