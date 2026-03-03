Bitget, 2026년 2월 준비금 증명 공개… 총 준비금 비율 169% 유지

빅토리아 세이셸, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버셜 거래소(UEX)인 Bitget 이 2026년 2월 준비금 증명(Proof of Reserves, PoR) 보고서를 발표하며, 디지털 자산 시장 전반에 걸친 변동성과 신중한 투자 심리 속에서도 사용자 자산이 전액 뒷받침되고 있음을 재확인했다.

이번 2월 스냅샷은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 테더(USDT), USD코인(USDC)을 대상으로 하며, 관련 준비금 데이터는 Bitget의 준비금 증명 투명성 페이지에 공개됐다. 이전 공시와 마찬가지로 이번 업데이트에는 온체인 지갑 증명 자료와 함께, 사용자가 익명화된 식별자를 통해 머클 트리(Merkle tree)에 자신의 계정이 포함됐는지 확인할 수 있는 자체 검증 도구가 포함되어 있다. 이를 통해 투명성과 개인정보 보호를 동시에 확보하고 있다.

2026년 2월 보고 기준으로 Bitget의 총 준비금 비율은 169%로, 업계 표준인 1:1 기준을 크게 상회하고 있다. 자산별 준비금 비율은 BTC 352%, ETH 147%, USDT 100%, USDC 104%로 나타났으며, 이는 주요 자산 전반에 걸쳐 모든 사용자 잔액이 온체인 준비금으로 완전히 담보되고 있음을 확인해준다.

Bitget의 최고경영자인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “불확실성이 커질수록 투명성의 중요성은 더욱 커진다”며 “2월 역시 시장 신뢰를 시험하는 시기였지만, 우리의 준비금은 지속적으로 초과 담보(over-collateralized) 상태를 유지했다. 준비금 증명은 사후적 대응이 아니라, 모든 시장 사이클에서 Bitget이 어떻게 운영되는지를 보여주는 내부적 약속”이라고 말했다.

거시경제적 압박과 높은 변동성이 지속되는 가운데서도 Bitget의 준비금 구조는 안정적으로 유지됐으며, 사용자 자금과 플랫폼 운영에 대한 접근은 중단 없이 보장됐다. 준비금 증명은 Bitget의 보호 기금 Protection Fund ) 및 상시 위험 모니터링 시스템과 함께 운영되는 보안 체계의 핵심 요소로 기능한다. 머클 루트(Merkle root) 검증을 통해 사용자는 개인 정보나 계정 세부 정보를 공개하지 않고도 자신의 잔액을 독립적으로 확인할 수 있다.

Bitget이 암호화폐, 토큰화 자산, 온체인 시장을 하나의 통합 거래 환경으로 결합하는 Universal Exchange 모델을 확장해 나가는 가운데, 정기적인 준비금 증명 보고는 그 기반을 이루는 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 지속적인 공시는 플랫폼의 지급 능력에 대한 명확하고 검증 가능한 정보를 사용자에게 제공하며, 변화하는 시장 환경 속에서 신뢰를 강화하고 있다.

Bitget의 최신 준비금 증명 보고서는 해당 링크 를 통해 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

