Bitget Divulga Prova de Reservas de Fevereiro de 2026, Mantém o Índice de Reserva Total em 169%

Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, publicou sua Prova de Reservas (PoR) de janeiro de 2026, confirmando o apoio total aos ativos dos usuários durante um mês marcado pelo aumento da volatilidade do mercado e pela mudança de opinião dos investidores.

O documento de fevereiro cobre BTC, ETH, USDT e USDC, com dados de reserva correspondentes publicados na página de transparência de Prova de Reservas da Bitget. Como nas divulgações anteriores, a atualização inclui atestados de carteira na cadeia e uma ferramenta de autoverificação que permite que os usuários confirmem sua inclusão na árvore Merkle usando identificadores anônimos, para a preservação da transparência e a privacidade.

A partir do período de relatório de fevereiro, a Bitget teve uma taxa de reserva total de 169%, permanecendo bem acima do benchmark de 1:1 padrão da indústria. Os índices de reserva de ativos específicos são: 352% para BTC, 147% para ETH, 100% para USDT e 104% para USDC, confirmando que todos os saldos dos usuários dos principais ativos estão totalmente cobertos por reservas on-chain.

“Em períodos de incerteza, a transparência é ainda mais importante”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Fevereiro continuou a testar a confiança do mercado, mas nossas reservas permaneceram consistentemente acima do exigido. A Prova de Reservas não é um documento reativo e sim uma demonstração do nosso compromisso interno de refletir como a Bitget opera em todos os ciclos do mercado."

Apesar da persistente pressão macroeconômica e da elevada volatilidade, a estrutura de reservas da Bitget permaneceu estável, garantindo o acesso ininterrupto aos fundos dos usuários e às operações da plataforma. A Prova de Reservas atua como um componente central da estrutura de segurança mais ampla da Bitget, operando juntamente com seu Fundo de Proteção e sistemas de monitoramento contínuos de riscos. A verificação de raiz Merkle viabiliza que os usuários validem saldos de forma independente, sem expor dados pessoais ou de conta.

À medida que a Bitget continua a expandir seu modelo de Exchange Universal, integrando criptomoedas, ativos tokenizados e mercados on-chain em um ambiente de negociação unificado, a geração regular de relatórios de Prova de Reservas permanece fundamental. As divulgações contínuas fornecem aos usuários uma visão clara e verificável da solvência da plataforma, reforçando a confiança diante das constantes mudanças das condições do mercado.

Para ler a mais recente Prova de Reservas da Bitget, clique aqui .

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

