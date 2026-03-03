Bitget 发布 2026 年 2 月储备金证明，总储备金率保持 169%

塞舌尔维多利亚, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 发布了其 2026 年 2 月的储备金证明 (PoR)，在数字资产市场动荡加剧、投资者情绪趋于审慎的背景下，该报告再次确认了平台对用户资产的全额备付保障。

2 月的储蓄金快照涵盖了 BTC、ETH、USDT 和 USDC 等资产，相应的储备数据已在 Bitget 的储备金证明透明度页面上公布。 与此前披露一致，本次更新包含链上钱包认证及自助验证工具，用户可通过匿名标识符验证其资产是否被纳入默克尔树中，从而在确保透明度的同时保护隐私。

截至 2 月的报告期，Bitget 维持着 169% 的总储备金率，远高于行业标准的 1:1 基准线。 各项资产的储备金率分别为：BTC 352%、ETH 147%、USDT 100% 和 USDC 104%，确认了核心资产的所有用户余额均得到链上储备金的完全覆盖。

“在充满不确定性的时期，透明度最具分量。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “2 月份继续考验着市场信心，但我们的储备金始终保持超额抵押状态。 储备金证明并非被动的信息披露，而是我们内部对 Bitget 如何跨越每个市场周期稳定运营的承诺。”

尽管面临持续的宏观压力和加剧的市场波动，Bitget 的储备金结构始终保持稳定，确保用户资金存取及平台运营不受影响。 储备金证明作为 Bitget 更广泛安全框架的核心组成部分，与其 保护基金 和持续的风险监控系统协同运作。 通过默克尔根验证，用户可在不泄露个人或账户级数据的情况下独立验证其资产余额。

随着 Bitget 持续扩展其全景交易所模式——将加密货币、代币化资产及链上市场整合至统一交易环境，定期的储备金证明报告仍然是其基石所在。 持续的信息披露机制为用户提供了一个清晰、可验证的平台偿付能力视图，在市场环境变化中不断增强信任。

如需查看 Bitget 最新的储备金证明，请访问 此处 。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的 全景交易所 (UEX) ，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括 西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™ 。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，为全球 150 个地区的用户提供业内最低的费率与最高的流动性。

如需了解更多信息，请访问： 官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系： media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅 使用条款 。