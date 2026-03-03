Bitget 發佈 2026 年 2 月儲備金證明，總儲備金比率維持在 169%

塞舌爾維多利亞, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 發佈 2026 年 2 月儲備金證明 (PoR)，再次確認在市場持續波動及投資者對數碼資產市場抱持審慎態度之際，用戶資產仍享有全面保障。

2 月快照涵蓋 BTC、ETH、USDT 及 USDC，相關儲備金數據已上載至 Bitget 的儲備金證明透明度頁面。 正如過往的公佈一樣，是次更新包括鏈上錢包證明，並提供自我驗證工具。用戶可使用匿名標識符，確認其資產是否已納入 Merkle 樹，清晰透明之餘，又能保障私隱。

截至 2 月報告期，Bitget 的總儲備金比率維持在 169%，繼續遠高於業界 1:1 的基準要求。 至於特定資產儲備比率，BTC 為 352%，ETH 為 147%、USDT 為 100%，USDC 為 104%，這確認核心資產的所有用戶餘額均由鏈上儲備全面覆蓋。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「在形勢不明的時期，透明度最為重要。 2 月持續考驗市場信心，但我們的儲備金始終保持超額抵押狀態。 儲備金證明並非被動的訊息披露，而是我們內部的堅定承諾，展現 Bitget 在每個市場週期中的營運方針。」

縱然宏觀經濟持續受壓，市場波動加劇，但 Bitget 的儲備金結構依然穩定，確保用戶資金提取及平台運作暢通無阻。 儲備金證明是 Bitget 廣泛安全框架的核心一環，與 保護基金 及持續風險監控系統共同打造堅實防線。 透過 Merkle 根驗證，用戶可獨立核實結餘，過程中不必披露任何個人或帳戶層面資料。

隨著 Bitget 繼續拓展其全景交易所模式，將加密貨幣、代幣化資產及鏈上市場匯聚於統一的交易環境，定期發佈儲備金證明仍是關鍵所在。 持續的訊息披露，有助用戶可驗證地清晰了解平台的償付能力，任憑市場風雲變幻，依然鞏固信任基石。

如欲查看 Bitget 最新的儲備金證明，請瀏覽 此處 。

