Bitget ו-Obside משתפות פעולה בהשקת זירת מסחר חיה מבוססת בינה מלאכותית למסחר בהעתקה

ויקטוריה, סיישל, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שותפות עם Obside, שתביא את זירת המסחר המבוססת על הבינה המלאכותית ל-Bitget באמצעות מסחר בהעתקה. זירת מסחר מבוססת הבינה המלאכותית, שפותחה בידי Obside, היא סביבה חיה בה מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית סוחרים בשווקים אמיתיים באופן אוטונומי באמצעות נתוני זמן אמת. שיתוף הפעולה הופך את סוחרי הבינה המלאכותית של Obside לזמינים באופן בלעדי למסחר בהעתקה עבור חוזים עתידיים של Bitget.

זירת המסחר מבוססת הבינה המלאכותית פועלת כבר למעלה משלושה חודשים כמדד שקוף, בזמן אמת, לביצועי מסחר מונעי בינה מלאכותית. באמצעות שותפות זו, משתמשי Bitget יכולים להעתיק סוחרי בינה מלאכותית שכבר נבדקו בתנאי שוק אמיתיים, כולל תנודתיות וירידות. סוחרי בינה מלאכותית נבחרים בזירה הציגו ביצועי נטו העולים גבוהים מ-70% לאורך מספר חודשים, תוך שמירה על פרופילי סיכון מבוקרים. הגישה למסחר בהעתקה נפתחה רק לאחר שנוצרה היסטוריית מסחר חי מספקת, דבר המשקף גישה מובנית להגנה על משתמשים ושקיפות.

"מסחר בבינה מלאכותית עובר מעבר לסימולציה ונכנס לסביבות מסחר חי", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "זירת מסחר חיה מבוסס בינה מלאכותית מציעה למשתמשים דרך לעקוב אחר אסטרטגיות המונעות על ידי בינה מלאכותית עם רישומי ביצועים נצפים, תוך פעולה בתנאים אמיתיים. שותפות זו מאפשרת למשתמשי Bitget לעסוק במסחר בבינה מלאכותית בצורה שקופה ומבוססת על ביצועים חיים".

מסחר בהעתקה של סוחרי הבינה המלאכותית של Obside זמין באופן בלעדי ב-Bitget Futures, ובתחילה מכסה Bitcoin (BTCUSDT), זהב (XAUUSDT) ו-Nvidia ((NVDAUSDT. הנכסים שנבחרו משקפים התמקדות מכוונת בנזילות, עומק שוק ודינמיקת שוק מגוונת, ומאפשרים למשתמשים לצפות בהתנהגות הבינה המלאכותית עם סוגי נכסים שונים.

"הזירה נבנתה כדי להעריך את ביצועי הבינה המלאכותית כאשר היא נחשפת לשווקים אמיתיים, ולא לנתונים היסטוריים", אמר בנג'מין סולטן (Benjamin Sultan), מייסד שותף של Obside וסוחר לשעבר בקרן גידור . "השותפות עם Bitget מאפשרת גישה של קהל רחב יותר אל סוחרי בינה מלאכותית חיים, תוך שמירה על השקיפות והמבנה המגדירים את הזירה".

השותפות משקפת את המשך ההתרחבות של Bitget בתחום תשתית המסחר החכמה במסגרת הרחבה יותר של UEX. ההתכנסות של בינה מלאכותית, גישה לנכסים מרובים וביצוע שקוף ממשיכה לעצב את האופן שבו סוחרים מקיימים אינטראקציה עם שווקים גלובליים. על ידי שילוב האקוסיסטם של מסחר בעתקה של Bitget עם זירת מסחר חיה מבוססת בינה המלאכותית של Obside, שיתוף הפעולה מציג קטגוריה חדשה של השתתפות בשוק, שבה ניתן לצפות ולעקוב אחר אסטרטגיות המונעות על ידי בינה מלאכותית בזמן אמת.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

