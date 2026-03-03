ビットゲットとオブサイドが提携し、コピー取引向けライブAIトレーディングアリーナをローンチ

セーシェル共和国ビクトリア発, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット (Bitget) は本日、 オブサイド (Obside) とのパートナーシップにより、ビットゲットのコピー取引でAIトレーディングアリーナ (AI Trading Arena) を導入することを発表した。 オブサイドが開発したAIトレーディングアリーナは、高度なAIモデルがリアルタイムデータを用いて、実際の市場で自律型取引を行うライブ環境である。 このコラボレーションにより、オブサイドのAIトレーダーが、ビットゲット・フューチャーズ (Bitget Futures) のコピー取引のみで利用可能となる。

AIトレーディングアリーナは、AI駆動型取引パフォーマンスの透明性のあるリアルタイムベンチマークとして、3ヶ月以上稼働してきた。 本パートナーシップにより、ビットゲットのユーザーは、ボラティリティやドローダウンを含む実際の市場環境で既に検証済みのAIトレーダーをコピーすることができる。 同アリーナ内の一部のAIトレーダーは、リスクプロファイルのコントロールを維持しつつ、複数月にわたり70%超のネットパフォーマンスを達成している。 コピー取引へのアクセスは、ユーザー保護と透明性への体系的なアプローチを反映して、十分な実取引履歴が確立された後にのみ開放されている。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「AI取引はシミュレーションの域を超え、実市場環境へと移行しています。 AIトレーディングアリーナは実際の条件下で運用され、観察可能な実績を持つAI駆動型戦略を、ユーザーがフォローする手段を提供します。 このパートナーシップにより、ビットゲットのユーザーの方々は、透明性があり、実際のパフォーマンスに基づいた形で、AI取引を行うことができます。」

オブサイドのAIトレーダーのコピー取引は、ビットゲット・フューチャーズのみで利用でき、当初はビットコイン (Bitcoin) (BTCUSDT)、金 (XAUUSDT)、エヌビディア (Nvidia) (NVDAUSDT) が対象となる。 選定された資産は、流動性、市場の深さ、多様な市場ダイナミクスへの意図的な焦点を反映しており、ユーザーが様々な資産クラスにおけるAIの挙動を観察できるようになっている。

オブサイドの共同創業者で元ヘッジファンドトレーダーのベンジャミン・スルタン (Benjamin Sultan) は、次のように述べている。「このアリーナは、AIが過去のデータではなく、実市場で取引した際のパフォーマンスを評価するために構築されました。 ビットゲットとの提携により、これらの実稼働AIトレーダーをより広範なユーザーが利用できるようになり、同時に、アリーナを特徴づける透明性と構造が維持されます。」

このパートナーシップは、ビットゲットが広範なUEXフレームワーク内でインテリジェント取引インフラを継続的に拡大していることを反映している。 AI、マルチアセットへのアクセス、透明性のある執行の融合により、トレーダーがグローバル市場に参与する方法が変化し続けている。 このコラボレーションは、ビットゲットのコピー取引エコシステムと、オブサイドのライブAIトレーディングアリーナを組み合わせることで、新たな市場参加形態を導入し、AI駆動型戦略をリアルタイムで観察し、フォローすることができるようになる。

ビットゲットについて

ビットゲット は、世界最大の ユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 同エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、 ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の 利用規約 を参照されたい。