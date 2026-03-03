Bitget, Obside와 협력해 카피 트레이딩용 라이브 AI 트레이딩 아레나 출시





빅토리아 세이셸, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버셜 거래소(UEX)인 Bitget 이 Obside 와의 파트너십을 발표하며, AI Trading Arena를 카피 트레이딩을 통해 Bitget에 도입한다고 밝혔다. Obside가 개발한 AI Trading Arena는 고급 AI 모델이 실시간 데이터를 활용해 실제 시장에서 자율적으로 거래를 수행하는 라이브 환경이다. 이번 협력을 통해 Obside의 AI 트레이더는 Bitget 선물(Futures) 시장에서 카피 트레이딩 전용으로 제공된다.

AI Trading Arena는 지난 3개월 이상 투명하고 실시간으로 AI 기반 거래 성과를 비교·평가하는 벤치마크 환경으로 운영돼 왔다. 이번 파트너십을 통해 Bitget 사용자들은 변동성과 손실 구간(drawdown)을 포함한 실제 시장 조건에서 검증된 AI 트레이더를 복제할 수 있게 된다. Arena에 참여한 일부 AI 트레이더는 위험을 통제된 수준으로 유지하면서 수개월에 걸쳐 70%를 초과하는 순수익률을 기록했다. 카피 트레이딩 서비스는 충분한 실거래 이력이 축적된 이후에만 개방되었으며, 이는 사용자 보호와 투명성을 고려한 체계적인 접근 방식을 반영한다.

Bitget의 최고 경영자인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “AI 트레이딩은 이제 시뮬레이션 단계를 넘어 실제 시장 환경으로 이동하고 있다”며 “AI Trading Arena는 실거래 조건에서 운영되며, 성과 기록이 공개된 AI 기반 전략을 사용자가 추종할 수 있는 방식을 제공한다. 이번 파트너십은 Bitget 사용자들이 실시간 성과에 기반한 투명한 방식으로 AI 트레이딩에 참여할 수 있도록 한다”고 말했다.

Obside의 AI 트레이더 카피 트레이딩은 Bitget 선물(Futures)에서 독점적으로 제공되며, 초기에는 비트코인(BTCUSDT), 금(XAUUSDT), 엔비디아(NVDAUSDT)를 대상으로 운영된다. 이들 자산은 유동성, 시장 깊이, 다양한 시장 역학을 고려해 선정되었으며, 사용자가 서로 다른 자산군에서 AI의 거래 행태를 관찰할 수 있도록 설계됐다.

Obside의 공동 창업자이자 전직 헤지펀드 트레이더인 벤자민 술탄(Benjamin Sultan)은 “AI Trading Arena는 과거 데이터가 아니라 실제 시장에 노출됐을 때 AI가 어떻게 작동하는지를 평가하기 위해 구축됐다”며 “Bitget과의 파트너십을 통해 이러한 실시간 AI 트레이더를 더 넓은 사용자층이 이용할 수 있게 됐으며, 동시에 Arena를 특징짓는 투명성과 구조적 체계를 유지할 수 있게 됐다”고 말했다.

이번 협력은 보다 광범위한 UEX 프레임워크 내에서 지능형 트레이딩 인프라를 확장하려는 Bitget의 지속적인 전략을 반영한다. AI, 멀티자산 접근성, 투명한 거래 실행의 결합은 글로벌 시장에서 트레이더의 참여 방식을 재편하고 있다. Bitget의 카피 트레이딩 생태계와 Obside의 라이브 AI Trading Arena를 결합함으로써, 이번 협업은 AI 기반 전략을 실시간으로 관찰하고 추종할 수 있는 새로운 형태의 시장 참여 방식을 제시한다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

