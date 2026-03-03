Bitget 与 Obside 合作推出面向跟单交易的实时 AI Trading Arena

塞舌尔维多利亚, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布与 Obside 达成合作，将通过跟单交易功能，把 AI Trading Arena 引入 Bitget。 该 AI Trading Arena 由 Obside 开发，是一个实时环境，可供先进的 AI 模型利用实时数据自主进行真实市场交易。 通过此次合作，Obside 的 AI 交易员将在 Bitget Futures 独家上线，供用户进行跟单交易。

作为一个透明且实时的 AI 交易性能基准平台，AI Trading Arena 已持续运行超过三个月。 通过此次合作，Bitget 用户可以跟单那些历经真实市场环境（包括波动和回撤）考验的 AI 交易员。 AI Trading Arena 内精选 AI 交易员在数月内实现了超过 70% 的净业绩回报，同时保持了可控的风险敞口。 只有在积累了足够的实盘交易记录后，才会开放其跟单功能。这体现了一种旨在保护用户、确保透明的结构化风控方法。

“AI 交易正从模拟阶段迈向真实市场环境，” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “AI Trading Arena 为用户提供了一种途径，得以跟随那些在真实市场条件下运行、并拥有可观测历史业绩的 AI 驱动策略。 此次合作让 Bitget 用户能够以一种透明且基于实盘表现的方式参与到 AI 交易中。”

Obside AI 交易员的跟单功能目前仅在 Bitget Futures 平台上线，首批涵盖的交易品种包括比特币 (BTCUSDT)、黄金 (XAUUSDT) 和 Nvidia (NVDAUSDT)。 精选这些资产旨在聚焦流动性、市场深度以及多样化的市场动态，让用户能够观察 AI 在不同资产类别中的表现。

“建立 AI Trading Arena 的初衷是为了评估 AI 在接触真实市场（而非历史数据）时的表现，”Obside 联合创始人、前对冲基金交易员 Benjamin Sultan 表示。 “与 Bitget 的合作使得这些实时 AI 交易员得以触达更广泛的用户群体所，同时保持了定义 AI Trading Arena 特色的透明度和结构化特性。”

此次合作体现了 Bitget 在更广阔的 UEX 框架下，持续扩展其智能交易基础设施的战略布局。 工智能、多资产接入与透明执行的融合，正持续重塑全球交易者的市场参与方式。 通过整合 Bitget 的跟单交易生态与 Obside 的实时 AI Trading Arena，本次合作开创了一类全新的市场参与模式，让用户可以实时观摩并跟进由 AI 驱动的交易策略。

Bitget 是全球最大的 全景交易所 (UEX) ，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括 西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™ 。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，为全球 150 个地区的用户提供业内最低的费率与最高的流动性。

