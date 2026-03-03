Bitget 與 Obside 聯手推出用於跟單交易的即時人工智能交易競技場

塞舌爾維多利亞, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今日宣佈與 Obside 聯手合作，將人工智能交易競技場 (AI Trading Arena) 引入 Bitget 的跟單交易功能中。 AI 交易競技場由 Obside 開發，是一個先進 AI 模型使用實時數據在真實市場中自主交易的即時環境。 透過是次合作，Obside 的 AI 交易員將獨家登陸 Bitget 期貨 (Bitget Futures)，開放給用戶進行跟單交易。

AI 交易競技場已運行超過三個月，一直作為 AI 驅動交易表現的透明實時基準，供市場參考。 藉此合作，Bitget 用戶能夠跟隨一批已在真實市場環境中（包括經歷市場波動和資產回撤）經受過考驗的 AI 交易員。 競技場內的部分精選 AI 交易員，在過去幾個月錄得超過 70% 的淨回報，同時風險水平維持在可控範圍內。 為了確保用戶利益及高度透明，平台嚴謹把關，待 AI 交易員積累足夠的實盤戰績後，才開放跟單權限。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「AI 交易正從模擬階段邁向真實的市場環境。 透過 AI 交易競技場，用戶可以跟隨一眾在真實市場環境中運作且戰績有據可尋的 AI 驅動策略。 這次合作讓 Bitget 用戶能以基於即時表現的方式，清楚透明地參與 AI 交易。」

Obside 的 AI 交易員跟單服務將獨家在 Bitget 期貨上線，首批支持的交易對包括 Bitcoin (BTCUSDT)、黃金 (XAUUSDT) 和 Nvidia (NVDAUSDT)。 所選資產經過深思熟慮，旨在兼顧流動性、市場深度及多元市場動態，讓用戶觀察 AI 在不同資產類別下的表現。

Obside 聯合創辦人兼曾任對沖基金交易員的 Benjamin Sultan 表示：「建立競技場的目的，是要觀察 AI 在真實市場中的表現，而不是讓其停留在歷史數據的回測中。 與 Bitget 合作，能讓更多用戶接觸到這些實時 AI 交易員，同時也保留競技場一貫的透明度及嚴謹架構。」

是次合作體現 Bitget 在更廣泛的全景交易所框架下，持續決心拓展其智能交易基礎設施。 AI、多元資產准入及透明執行機制交匯融合，正在持續重塑交易者參與全球市場的模式。 此合作結合 Bitget 的跟單交易生態系統與 Obside 的即時 AI 交易競技場，開創了全新的市場參與方式，讓用戶可以實時觀察並跟隨 AI 驅動的交易策略。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的 全景交易所 (UEX) ，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用 AI 代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、最高流動性的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽： 網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡： media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的 使用條款 。