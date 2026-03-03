Kavandatavad muudatused LHV Panga juhatuses ja LHV ettevõtete juhtorganites

AS LHV Group annab teada, et nomineerimiskomitee on teinud AS-i LHV Pank nõukogule ettepaneku kutsuda alates 1. aprillist 2026 LHV Panga juhatuse esimehe kohalt tagasi Kadri Kiisel ja valida ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Erki Kilu. Muudatus on kavas läbi viia vastavalt LHV Panga nõukogu planeeritavale otsusele. Otsuse uue juhatuse esimehe sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Vastavalt põhikirjale oleks Erki Kilu ametiaeg LHV Panga juhatuses viis aastat.

Erki Kilu on alates 2021. aasta jaanuarist olnud Ühendkuningriigis tegutseva LHV Groupi tütarettevõtte LHV Bank tegevjuht, kelle eestvedamisel sai ettevõte Ühendkuningriigis 2023. aasta mais pangalitsentsi. LHV Bank on näidanud kiiret netotulu ja hoiuste ning laenude mahu kasvu. Mullu käivitati lisaks rahvusvaheliste finantstehnoloogia ettevõtete teenindamisele ja kohalikele ettevõtetele laenude väljastamise ka jaepanganduse teenused.

LHV Banki nomineerimiskomitee ja juhtkond (Board of Directors) on teinud otsuse Erki Kilu tagasikutsumiseks LHV Banki tegevjuhi ametikohalt alates 1. aprillist 2026 ning nimetanud ajutiseks tegevjuhiks LHV Banki jaepanganduse juhi Kris Brewster. Erki Kilu jätkab LHV Banki juhtkonna liikmena, samuti liitub juhtkonnaga Kris Brewster. Uue tegevjuhi leidmiseks alustatakse värbamisprotsessi.

Erki Kilu liikmelisus LHV Groupi tütarettevõtte LHV Kindlustus nõukogus jääb kehtima. Seoses Kadri Kiiseli lahkumisega LHV Panga juhatuse esimehe ametikohalt on Erki Kilu plaanis valida LHV Groupi tütarettevõtte LHV Varahaldus nõukogu liikmeks ja LHV Finance nõukogu esimeheks. Kadri Kiiseli volitused LHV Groupi tütarettevõtete LHV Varahaldus ja LHV Paytech nõukogu liikmena ning LHV Panga tütarettevõtte LHV Finance nõukogu esimehena on kavandatud lõppema alates 1. aprillist 2026.

Erki Kilu on omandanud rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuse kraadi Estonian Business Schoolist 1998. aastal ning kaks magistrikraadi Tartu Ülikoolist – ärijuhtimise magistrikraadi 2001. aastal ja IT-valdkonna inseneriteaduse magistrikraadi 2018. aastal. Lisaks on ta end rahvusvaheliselt täiendanud, läbides näiteks INSEADi panganduse strateegilise juhtimise programmi ja omandades Chartered Banker Instituti kutsetunnistuse. Ta ei kuulu ühegi teates nimetamata äriühingu juhtorganisse. Käesoleva teate kuupäeva seisuga kuulub Erki Kilule 900 000 LHV Groupi aktsiat. Temaga seotud isikud ei oma LHV Groupi aktsiaid. Erki Kilul on võimalik 2023., 2024. ja 2025. aastatel väljastatud optsioonide eest kokku omandada 368 463 LHV Groupi aktsiat.

Kris Brewster liitus LHV Bankiga 2023. aastal. Tal on enam kui 20-aastane kogemus pangandus- ja finantssektorist. Enne LHV Bankiga liitumist töötas ta alates 2010. aastast Skipton Building Societys, kus tema viimaseks ametikohaks oli kommerts- ja strateegiajuhi kohusetäitja. Enne seda töötas ta Bradford & Bingleys ja HSBCs juhtivatel ametikohtadel hoiuste valdkonnas. Kris Brewster on omandanud bakalaureusekraadi Loughborough Ülikoolist 2002. aastal ja ärijuhtimise magistrikraadi Bradfordi Ülikoolist 2013. aastal. Lisaks on ta Leeds Heritage Theatres Limitedi juhtkonna liige. Kris Brewster ja temaga seotud isikud ei oma LHV Groupi aktsiaid. Kris Brewsteril on võimalik 2025. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 23 920 LHV Groupi aktsiat.

LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torimi kommentaar:

"Olles karastunud kahe panga ülesehitamisega, toob Erki Eestisse tagasi unikaalse kombinatsiooni: värske rahvusvahelise vaate ja pikaajalised kogemused nii LHVst kui mõlemalt koduturult. Tema peamine ülesanne on anda LHV arengule Eestis uus perspektiiv, tugevdada silda meie kahe panga vahel ja anda tugev panus meie järgmises arenguetapis. See loob ühtlasi võimaluse usaldada Ühendkuningriigi panga juhtimine veelgi enam kohaliku meeskonna kätte, kellel on vahetu turutunnetus. Nende muutuste eelduseks on töö, mille Kadri on ära teinud. LHV Pank on tema juhtimisel kasvanud mitte ainult mahult, vaid ka küpsuselt – pank on saanud kaasaegse tehnoloogilise aluse ja kõrgelt tunnustatud nii töötajate kui klientide poolt. See on platvorm, millelt järgmisse etappi astume. Tänan Kadrit südamest selle töö eest."

Erki Kilu kommentaar:

„LHV uus arenguetapp toob kaasa mitmeid muutusi, kus keskendume kasvamisele kolmes strateegilises suunas. Eestis peame muutuma veelgi tugevamaks, Ühendkuningriigis kasvatama aktiivselt ärimahte ja LHV laiema kasvu tagamiseks liikuma mõne aja pärast edasi ka teistesse Euroopa riikidesse. Selleks peavad meie tooted ja tehnoloogia olema skaleeruvad. Toome Eesti ja Ühendkuningriigi pangad üksteisele lähemale, et vähendada dubleerimist ning tõsta kiirust ja efektiivsust uute jaepanganduse toodete turule toomisel. Globaalne konkurents on kiire ja halastamatu. Kui hoiame kliendid ja tootearenduse ambitsioonikalt fookuses, on meil head võimalused edu saavutamiseks. Kindlasti jätkame tööd noortega. Pikaajaline edu sünnib varakult loodud kliendisuhetest. Kõige selle elluviimiseks tugevdame meeskonda, kaasates nii nooremaid talente kui ka rahvusvahelise kogemusega juhte. Nii on võimalik tagada finantsplaanide tulemuslik elluviimine.“

Kadri Kiiseli kommentaar:

“LHV Pank on viimase viie aastaga kasvanud kiiresti. Laenu- ja hoiustemahud on enam kui kahekordistunud ning märtsis jõuame poole miljoni kliendini. Selle aja jooksul on LHV Pank pälvinud korduvalt tunnustust nii Eesti parima panga, parima teenindusega panga kui hinnatud tööandjana. Viimastel aastatel oleme põhjalikult uuendanud oma tehnoloogilist vundamenti. Oleme võtnud kasutusele pilvetaristu ja vähendanud sõltuvust pärandlahendustest, mis annab pangale senisest suurema paindlikkuse ning kiiruse toodete arendamisel ja turule toomisel. See on olnud eriti hoogne ja meeldejääv etapp minu pikemast LHV teekonnast, mis on kestnud 15 aastat. Tänan omanikke, töötajaid ja kliente, kelle usaldus ning panus on selle arengu võimalikuks teinud.”



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 495 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 233 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





