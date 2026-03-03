EfTEN Real Estate Fund AS-i Läti tütarettevõtte müügi lõpule viimine

EfTEN Real Estate Fund AS viis lõpule tütarettevõtte EfTEN Krustpils SIA (uus ärinimi ROLANDS S, SIA), mis omab DSV logistikahoonet Riias, 100%-lise osaluse müügitehingu.
Varasemalt, (s.o 10.02.2026) teatas fond tütarettevõtte müügilepingu sõlmimisest. Müügilepingus kokkulepitud omandi üleandmise sõlmimise eeldused on täidetud. Fondile laekub tehingust kokku 5,6 miljonit eurot, mida kasutatakse uute investeeringute tegemiseks.
Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. +372 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee