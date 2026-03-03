Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 3 maart 2026 – 7:00

Fagron voltooit overname van Vepakum

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, maakt bekend dat de overname van Vepakum in Latijns-Amerika succesvol is afgerond. De transactie, die in december 2025 werd aangekondigd, kon worden voltooid nadat CADE, de Braziliaanse mededingingsautoriteit, in februari 2026 goedkeuring verleende.

Vepakum beschikt over twee productiefaciliteiten in São Paulo, Brazilië, en is gespecialiseerd in hoogwaardige farmaceutische verpakkingsoplossingen. Dankzij deze overname betreedt Fagron een nieuw activiteitendomein, en verwacht het bedrijf operationele synergiën door de integratie van verpakkings- en distributieactiviteiten en centrale ondersteunende diensten.

Met deze nieuwe mijlpaal resteren nog de overnames van Injeplast en Amber, die in afwachting van afronding zijn.

Financiële kalender

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2026

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 7.00 uur CET.

Meer informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

Tel. +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf actief op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 38 landen over de hele wereld.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd te Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV, met hoofdkantoor te Rotterdam.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, geldt laatstgenoemde.

Bijlage