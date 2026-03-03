ManpowerGroup déploie à grande échelle des entretiens menés par une IA centrée sur l’humain pour répondre à la pénurie mondiale de talents

MILWAUKEE, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ManpowerGroup (NYSE : MAN), leader mondial des solutions pour l’emploi, a annoncé aujourd’hui un partenariat international avec Hubert , pionnier des entretiens menés par l’IA, afin de déployer à grande échelle son approche « L’humain d’abord, le numérique toujours » en matière de recrutement. Ce partenariat renforce la philosophie de ManpowerGroup, qui consiste à utiliser une IA responsable et explicable pour améliorer l’expérience des talents et des organisations, tout en maintenant les recruteurs au cœur de chaque décision de recrutement.

« Ce partenariat place l’humain au cœur du recrutement, tant pour les candidats que pour les employeurs », a déclaré Valerie Beaulieu-James, directrice de la croissance et de l’innovation chez ManpowerGroup. « Lorsque l’IA s’occupe de la présélection, nos recruteurs peuvent se concentrer sur ce qu’aucun algorithme ne peut reproduire : identifier le potentiel, instaurer la confiance et orienter les personnes vers un emploi porteur de sens. C’est là que ’The Human Edge’ entre en action. »

Avec 72 % des employeurs dans le monde déclarant rencontrer des difficultés pour trouver les talents qualifiés dont ils ont besoin, les organisations subissent une pression croissante pour attirer et engager plus efficacement des candidats compétents. Alors que les entreprises doivent à la fois produire des résultats aujourd’hui et se préparer aux transformations de demain, ce que ManpowerGroup appelle « The Now and Next », les pratiques de recrutement doivent évoluer. Les candidats s’attendent à des processus qui reconnaissent leur potentiel, et pas seulement leurs diplômes ou leurs qualifications. Les employeurs exigent des processus précis, équitables et un accès rapide aux talents qualifiés.

Grâce à des entretiens structurés menés par l’IA, rendus possibles grâce à Hubert, ManpowerGroup renforce sa capacité à offrir :

Une sélection plus rapide – Les candidats qualifiés sont repérés dès les premières étapes, permettant aux entreprises d’attirer plus vite les talents clés et aux candidats de recevoir rapidement un retour.

– Les candidats qualifiés sont repérés dès les premières étapes, permettant aux entreprises d’attirer plus vite les talents clés et aux candidats de recevoir rapidement un retour. Une correspondance plus precise – Les entretiens structurés et basés sur des critères évaluent systématiquement les compétences des candidats par rapport aux exigences du poste, améliorant ainsi la satisfaction tant des entreprises que des futurs employés.

– Les entretiens structurés et basés sur des critères évaluent systématiquement les compétences des candidats par rapport aux exigences du poste, améliorant ainsi la satisfaction tant des entreprises que des futurs employés. Une réduction des biais dans les décisions de recrutement – Chaque candidat est évalué selon les mêmes critères transparents, favorisant ainsi un processus plus équitable.

– Chaque candidat est évalué selon les mêmes critères transparents, favorisant ainsi un processus plus équitable. Un engagement 24h/24 – Plus de 60 % des candidats passent leurs entretiens en dehors des horaires de bureau traditionnels, ce qui leur permet de participer selon leur emploi du temps tout en offrant aux entreprises un accès aux talents qualifiés avant leurs concurrents.

Pour les entreprises, cela signifie une visibilité plus précoce sur les talents qualifiés et immédiatement opérationnels, tout en conservant la rigueur requise par des recrutements complexes. Pour les candidats, cela se traduit par une expérience plus accessible et transparente, adaptée à leur emploi du temps et valorisant leur potentiel. En parallèle, l’évaluation finale, le jugement contextuel et les recommandations d’embauche restent entre les mains des recruteurs expérimentés de ManpowerGroup.

« Chaque candidat mérite une évaluation juste et cohérente ainsi qu’une expérience fluide, peu importe quand et où il postule », a déclaré Fredrik Östgren, PDG de Hubert. « Hubert rend le recrutement plus accessible et équitable à grande échelle, et avec ManpowerGroup comme partenaire de confiance, nous pouvons toucher encore plus de personnes dans le monde. »

Après des déploiements réussis sur plusieurs marchés, ManpowerGroup prévoit d’étendre ce partenariat tout au long de 2026, au sein de son écosystème IA étendu, afin de renforcer la résilience des effectifs et combler le déficit de confiance. Cela inclut des évaluations basées sur le potentiel, le développement de carrière personnalisé via MyPath ainsi que l’analyse du marché du travail par le Work Intelligence Lab, le tout mis en œuvre avec une approche éthique et en conservant l’humain au centre du processus.

À PROPOS DE

ManpowerGroup ® (NYSE: MAN), chef de file mondial des solutions d’emploi, aide les organisations à se transformer dans un monde du travail en constante évolution, en repérant, évaluant, développant et gérant les talents qui assurent leur réussite. Chaque année, nous développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d’organisations, en leur fournissant des talents qualifiés tout en offrant un emploi significatif et durable à des millions de personnes dans une grande variété de secteurs et de compétences.

Hubert est un pionnier des entretiens menés par l’IA, permettant aux organisations de recruter plus rapidement, plus équitablement et plus intelligemment à grande échelle. Sa plateforme réalise des entretiens de présélection structurés et basés sur des critères, qui réduisent les biais, améliorent la précision des correspondances et permettent un engagement des candidats 24 h/24 – offrant ainsi de meilleurs résultats tant pour les candidats que pour les recruteurs.

Contact :

john.julitz@manpowergroup.com

media@hubert.ai