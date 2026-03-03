Telkomsel amplía la implementación de Capsyl Cloud con Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” o la “Compañía”), líder global e innovador en plataformas de nube personal, anunció hoy la continuación de su asociación con Telkomsel, el principal operador de red móvil de Indonesia. Tras el exitoso lanzamiento de Capsyl Cloud para suscriptores móviles, Telkomsel planea extender el servicio a niveles premium y beneficios prepago para los suscriptores, con disponibilidad comercial prevista para 2026, reforzando la estrategia del operador de ofrecer una experiencia de nube liderada por el operador, diferenciada frente a alternativas over-the-top.

Desde el despliegue inicial en marzo de 2025, el servicio ha seguido expandiéndose en la base de usuarios móviles de Telkomsel. En junio de 2025, Telkomsel introdujo un beneficio de almacenamiento en la nube de 50 GB como parte de ciertos planes móviles, seguido por la introducción de niveles premium de 100 GB y 200 GB en septiembre de 2025, permitiendo a los clientes almacenar, gestionar y acceder de forma segura a fotos, videos y otro contenido digital personal en múltiples dispositivos.

Telkomsel continuará ampliando el servicio durante el primer trimestre de 2026, introduciendo beneficios prepago adicionales, ofertas combinadas y mejoras incrementales diseñadas para ampliar la elección del cliente y profundizar la interacción con su base de suscriptores móviles. Como parte de su hoja de ruta a largo plazo, Telkomsel planea extender el servicio a todos los niveles premium para todos los suscriptores móviles, con disponibilidad comercial prevista para 2026, llevando almacenamiento seguro en la nube y capacidades de gestión de contenido a todos los usuarios móviles de Telkomsel.

“La expansión continua de Capsyl por parte de Telkomsel subraya el creciente papel que los servicios de nube personal desempeñan tanto en experiencias móviles postpago como prepago”, dijo Pat Doran, director de tecnología y vicepresidente ejecutivo de Synchronoss Technologies. “Al extender las capacidades de la nube a planes móviles postpago y prepago, Telkomsel está creando un ecosistema digital más unificado para sus clientes, al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades para fomentar la interacción y la lealtad a largo plazo”.

“Con la creciente demanda de herramientas digitales y el rápido crecimiento del mercado de la nube, Telkomsel se preocupa por ofrecer a los clientes un estilo de vida digital con servicios en la nube”, dijo Lesley Simpson, vicepresidenta de Digital Lifestyle de Telkomsel. “Con el exitoso lanzamiento de Capsyl Cloud, los suscriptores móviles postpago de Telkomsel pueden beneficiarse de mejoras continuas en el servicio mientras nos preparamos para llevarlo a todos los usuarios móviles con niveles premium. Ahora, con una mejor experiencia 5G, esta evolución refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones digitales seguras y prácticas que se integren de manera fluida en la vida cotidiana”.

Capsyl Cloud es una solución de nube personal segura y multiplataforma que permite a los usuarios respaldar, organizar y proteger fotos, videos y archivos en smartphones, tabletas y computadoras. La plataforma soporta modelos de almacenamiento por niveles, ofertas combinadas y mejoras premium, permitiendo a los proveedores de servicios adaptar la nube a diferentes segmentos de clientes.

Acerca de Telkomsel

Telkomsel es el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones digitales de Indonesia, atendiendo a cientos de millones de clientes móviles en todo el país. Como parte del Grupo Telkom, Telkomsel ofrece un amplio portafolio de servicios de conectividad, digitales y de estilo de vida, apoyando la transformación digital de Indonesia entre consumidores, empresas y comunidades.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies, líder global en soluciones de nube personal, permite a los proveedores de servicios establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma SaaS en la nube simplifica los procesos de incorporación y fomenta la interacción de los suscriptores mediante inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras funciones avanzadas, lo que se traduce en mayores ingresos, reducción de costos y menor tiempo de lanzamiento al mercado. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para proteger sus recuerdos más valiosos y su contenido digital importante. Descubra cómo nuestras soluciones centradas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en, www.synchronoss.com.

