Telkomsel מרחיבה את פריסת Capsyl Cloud עם Synchronoss

ברידג'ווטר, ניו ג'רזי, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies, Inc. (Synchronoss"") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, הודיעה היום על הרחבת השותפות שלה עם Telkomsel, מפעילת רשתות הסלולר המובילה באינדונזיה. תוך היבנות על ההשקה המוצלחת של Capsyl Cloud למנויי סלולר, Telkomsel מתכננת להרחיב את השירות לרמות פרימיום והטבות בתשלום מראש למנויים, כאשר זמינות המסחרית מתוכננת ל-2026, מה שמחזק את האסטרטגיה של המפעילה לספק חוויית ענן בהובלת המפעילה, המובחנת מחלופות שמועברות ישירות.

לאחר הפריסה הראשונית במרץ 2025, השירות המשיך להתרחב בבסיס המובייל של Telkomsel. ביוני 2025, Telkomsel הציגה הטבת אחסון ענן של 50 גיגה-בייט כחלק מתוכניות מובייל נבחרות, ולאחר מכן הציגה בספטמבר 2025 רמות פרימיום של 100 גיגה-בייט ו-200 גיגה-בייט, המאפשרות ללקוחות לאחסן, לנהל ולגשת בצורה מאובטחת לתמונות, סרטונים ותוכן דיגיטלי אישי אחר שלהם באמצעות מכשירים שונים.

Telkomsel תמשיך לבנות על השירות הקיים ברבעון הראשון של 2026, ותציג הטבות נוספות בתשלום מראש, חבילות של הצעות ושיפורים הדרגתיים שנועדו להרחיב את אפשרויות הבחירה של הלקוחות ולהעמיק את המעורבות בקרב בסיס המנויים הסלולריים שלה. כחלק ממפת הדרכים ארוכת הטווח שלה, Telkomsel מתכננת להרחיב את השירות לרמות הפרימיום עבור כל המנויים הסלולריים עם זמינות מסחרית מתוכננת ב-2026, ותביא יכולות אחסון ענן מאובטחות וניהול תוכן לכל המשתמשים הסלולריים של Telkomsel.

"ההתרחבות המתמשכת של Capsyl מבית Telkomsel מדגישה את התפקיד הגדל שממלאים שירותי ענן אישיים בחוויות סלולר עם תשלום מראש או אחרי קבלת השירות", אמר פאט דוראן (Pat Doran), מנהל טכנולוגיות ראשי וסגן נשיא בכיר ב-Synchronoss. "על ידי הרחבת יכולות הענן למובייל עבור תשלום מראש וגם תשלום אחרי, Telkomsel יוצרת אקוסיסטם דיגיטלי אחוד יותר עבור לקוחותיה, תוך פתיחת הזדמנויות חדשות להגברת מעורבות ונאמנות לטווח ארוך".

"עם הביקוש הגובר לכלי עבודה דיגיטליים ושוק הענן הצומח במהירות, Telkomsel דואגת ללקוחותיה אורח חיים דיגיטלי עם שירותי ענן", אמרה לסלי סימפסון (Lesley Simpson), סגנית נשיא לתחום אורח חיים דיגיטלי ב- Telkomsel. "עם ההשקה המוצלחת של Capsyl Cloud על ידי Telkomsel, מנויי המובייל בתשלום מראש של Telkomsel יכולים להמשיך ולשפר את השירות תוך כדי הכנה להביא זאת לכל משתמשי המובייל עם רמות פרימיום. כעת, עם חוויית 5G טובה יותר, התפתחות משופרת זו משקפת את מחויבותנו לספק פתרונות דיגיטליים מאובטחים ומעשיים המשתלבים בצורה חלקה בחיי היומיום".

Capsyl Cloud הוא פתרון ענן אישי מאובטח וחוצה פלטפורמות המאפשר למשתמשים לגבות, לארגן ולהגן על תמונות, סרטונים וקבצים בסמארטפונים, טאבלטים ומחשבים. הפלטפורמה תומכת במודלים של אחסון מדורגים, הצעות משולבות ושדרוגי פרימיום, המאפשרים לספקי שירות להתאים שירותי ענן לפלחי לקוחות שונים.

אודות Telkomsel

Telkomsel היא ספקית שירותי התקשורת הדיגיטלית הגדולה ביותר באינדונזיה, המשרתת מאות מיליוני לקוחות סלולר ברחבי המדינה. כחלק מקבוצת טלקום, Telkomsel מספקת פורטופוליו רחב של שירותי קישוריות, שירותים דיגיטליים וסגנון חיים, התומכים בטרנספורמציה הדיגיטלית של אינדונזיה בקרב צרכנים, ארגונים וקהילות.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies, חברה מובילה עולמית בפתרונות ענן אישיות, מאפשרת לספקי שירות ליצור קשרים מאובטחים ומשמעותיים עם המנויים שלהם. פלטפורמת SaaS Cloud שלנו מפשטת את תהליכי הקליטה ומטפחת מעורבות מנויים באמצעות בינה מלאכותית, למידת מכונה ותכונות מתקדמות אחרות, וכתוצאה מכך זרמי הכנסות משופרים, הוצאות מופחתות וזמן מהירות ההגעה לשוק מהיר יותר. מיליוני מנויים סומכים על Synchronoss שתשמור על הזיכרונות היקרים ביותר שלהם ועל התוכן הדיגיטלי החשוב ביותר שלהם. גלו כיצד הפתרונות שלנו הממוקדים בענן מגדירים מחדש את הדרך שבה אתם מתחברים לעולם הדיגיטלי שלכם ב- www.synchronoss.com.

למידע נוסף – מדיה

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com