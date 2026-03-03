Telkomsel Memperluas Implementasi Capsyl Cloud bersama Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Perusahaan”), pemimpin global dan inovator dalam platform cloud pribadi, hari ini mengumumkan perluasan kemitraan yang berkelanjutan dengan Telkomsel, operator jaringan seluler terkemuka di Indonesia. Melanjutkan keberhasilan peluncuran Capsyl Cloud untuk pelanggan seluler, Telkomsel berencana memperluas layanan tersebut ke tingkat premium dan bonus bagi pelanggan prabayar, dengan ketersediaan komersial yang ditargetkan pada tahun 2026. Langkah ini sekaligus memperkuat strategi perusahaan untuk menghadirkan pengalaman cloud yang dikelola oleh operator dan terdiferensiasi dari layanan over-the-top (OTT).

Setelah implementasi awal pada bulan Maret 2025, layanan ini terus diperluas di seluruh basis pelanggan seluler Telkomsel. Pada bulan Juni 2025, Telkomsel menghadirkan bonus penyimpanan cloud sebesar 50GB sebagai bagian dari paket seluler tertentu, yang disusul dengan peluncuran tingkat premium 100GB dan 200GB pada bulan September 2025. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses foto, video, serta konten digital pribadi lainnya secara aman di berbagai perangkat.

Telkomsel akan terus mengembangkan layanan yang telah ada pada kuartal 1 tahun 2026 dengan menghadirkan bonus tambahan bagi pelanggan prabayar, penawaran bundel, serta peningkatan bertahap yang dirancang untuk memperluas pilihan pelanggan dan meningkatkan keterlibatan di seluruh basis pelanggan selulernya. Sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya, Telkomsel berencana memperluas layanan ini ke tingkat premium untuk semua pelanggan seluler, dengan target ketersediaan komersial pada 2026, guna menghadirkan penyimpanan cloud yang aman dan kemampuan pengelolaan konten bagi seluruh pengguna Telkomsel.

“Perluasan berkelanjutan Capsyl oleh Telkomsel menegaskan semakin besarnya peran layanan cloud pribadi dalam mendukung pengalaman seluler, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar,” ujar Pat Doran, Chief Technology Officer dan Wakil Presiden Eksekutif Synchronoss. “Dengan memperluas kapabilitas cloud ke layanan seluler pascabayar dan prabayar, Telkomsel menghadirkan ekosistem digital yang lebih terpadu bagi pelanggannya, sekaligus membuka peluang baru untuk mendorong keterlibatan dan loyalitas jangka panjang.”

“Seiring meningkatnya kebutuhan akan berbagai perangkat digital dan pesatnya pertumbuhan pasar cloud, Telkomsel sangat memerhatikan para pelanggannya yang menerapkan gaya hidup digital melalui penyediaan layanan cloud,” ujar Lesley Simpson, Wakil Presiden Digital Lifestyle Telkomsel. “Melalui peluncuran Capsyl Cloud yang sukses di Telkomsel, pelanggan seluler pascabayar Telkomsel dapat terus menikmati peningkatan kualitas layanan. Telkomsel juga tengah bersiap memperluas ketersediaannya kepada seluruh pengguna seluler melalui tingkat premium. Dengan menyajikan pengalaman 5G yang semakin baik, evolusi ini mencerminkan komitmen kami dalam menghadirkan solusi digital yang aman dan praktis, serta terintegrasi secara lancar dalam kehidupan sehari-hari.”

Capsyl Cloud merupakan solusi cloud pribadi lintas platform yang aman, yang memungkinkan pengguna untuk mencadangkan, mengelola, dan melindungi foto, video, dan file di berbagai perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan komputer. Platform ini mendukung model penyimpanan bertingkat, penawaran bundel, serta upgrade ke tingkat premium sehingga penyedia layanan dapat menyesuaikan layanan cloud dengan kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen.

Tentang Telkomsel

Telkomsel merupakan penyedia layanan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, yang melayani ratusan juta pelanggan seluler di seluruh negeri. Sebagai bagian dari Telkom Group, Telkomsel menghadirkan portofolio layanan konektivitas, digital, dan gaya hidup yang luas sehingga mendukung transformasi digital Indonesia di segmen konsumen, perusahaan, dan komunitas.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies, pemimpin global di bidang solusi Cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform Cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan fitur mutakhir lainnya, yang menghasilkan peningkatan sumber pendapatan, efisiensi biaya, serta percepatan waktu penyiapan produk. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu bagaimana solusi kami yang berfokus pada Cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com.

Kontak Hubungan Media:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com