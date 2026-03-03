テルコムセル、シンクロノスと提携し、キャプシル・クラウドの展開を拡大

ニュージャージー州ブリッジウォーター発, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- パーソナルクラウドプラットフォームのグローバルリーダーであり、イノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies Inc.) (以下「シンクロノス」または「同社」) は、インドネシアを代表するモバイルネットワーク事業者であるテルコムセル (Telkomsel) とのパートナーシップの拡大継続を発表した。 テルコムセルは、モバイル加入者向け「カプシル・クラウド (Capsyl Cloud)」のローンチ成功を基盤に、同サービスをプレミアム層および加入者向けプリペイド特典へ拡大する予定である。商用提供は2026年を目標としており、同事業者は、オーバー・ザ・トップ・オルタナティブとは差別化された、事業者主導のクラウド体験を提供する戦略を強化する。

2025年3月の初期導入後、本サービスはテルコムセルのモバイルベース全体で拡大を続けている。 テルコムセルは、2025年6月に特定のモバイルプランで50GBのクラウドストレージ特典を導入し、さらに同年9月には100GBおよび200GBのプレミアムティアを導入し、顧客が写真、動画、その他のパーソナルデジタルコンテンツを複数のデバイス間で安全に保存、管理、ならびにアクセスできるようにした。

テルコムセルは、モバイル加入者層における顧客の選択肢拡大とエンゲージメント深化を図るために、2026年第1四半期に、既存サービスを基盤として追加のプリペイド特典、セット特典、段階的な機能強化の導入を継続する。 長期ロードマップの一環として、テルコムセルは2026年の商用化を目標に、このサービスをプレミアムティアの全モバイル加入者向けに拡大することを予定しており、これにより、テルコムセルの全モバイルユーザーに、安全なクラウドストレージとコンテンツ管理機能を提供する。

シンクロノスの最高技術責任者兼エグゼクティブ・バイスプレジデントであるパット・ドーラン (Pat Doran) は次のように述べている。「キャプシルの継続的拡張は、ポストペイドとプリペイドの両モバイル体験において、パーソナルクラウドサービスの役割が拡大していることを示しています。 ポストペイドとプリペイドの両タイプのモバイルでクラウド機能を拡張することで、テルコムセルはお客さまのために、より統合されたデジタルエコシステムを構築すると同時に、エンゲージメントと長期的なロイヤルティを促進する新たな機会を開拓しています。

テルコムセルのデジタルライフスタイル担当バイスプレジデントであるレスリー・シンプソン (Lesley Simpson) は、次のように述べている。「デジタルツールに対する需要増加と、急成長中のクラウド市場を受け、テルコムセルはお客さまがクラウドサービスでデジタルライフスタイルを実現できるよう取り組んでいます。 キャプシル・クラウドのローンチ成功により、テルコムセルのポストペイド式加入者は、サービスを継続的に強化し、同時に、プレミアムティアの全モバイルユーザーへ展開する準備も整えています。 より優れた5G体験と相まって、この改善された進化は、安全で実用的な、日常生活にシームレスに溶け込むデジタルソリューションを提供するという、当社のコミットメントを具現しています。」

キャプシル・クラウドは、スマートフォン、タブレット、コンピュータ間で写真、動画、ファイルをバックアップ、整理、保護できる安全なクロスプラットフォーム型パーソナルクラウドソリューションである。 このプラットフォームは階層型ストレージモデル、セット特典、プレミアムアップグレードに対応し、サービスプロバイダーは様々な顧客層に合わせてクラウドサービスをカスタマイズすることができる。

テルコムセルはインドネシア最大のデジタル通信サービスプロバイダーであり、全国で数億人のモバイル顧客にサービスを提供している。 テルコム・グループ (Telkom Group) の傘下にあるテルコムセルは、幅広い接続性、デジタル、ならびにライフスタイルサービスのポートフォリオを提供し、消費者、企業、コミュニティ全体で、インドネシアのデジタル変革を支援している。

シンクロノス・テクノロジーズは、パーソナルクラウドソリューションのグローバルリーダーとして、サービスプロバイダーが加入者と安全で意義のあるつながりを構築できるよう支援している。 同社のSaaSクラウドプラットフォームは、人工知能 (AI)、機械学習、その他の高度な機能を活用することで、導入プロセスを簡素化して加入者のエンゲージメントを促進し、その結果、収益源の強化、コストの削減、市場投入までの時間の短縮を実現する。 数百万の加入者が、最も大切な思い出や重要なデジタルコンテンツを保護するためにシンクロノスを信頼している。 同社のクラウドを中心としたソリューションが、デジタル世界とのつながり方をどのように再定義するかについて詳しくは、www.synchronoss.comを参照されたい。

