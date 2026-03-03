Telkomsel, Synchronoss와 함께 Capsyl Cloud 서비스 확대

뉴저지주 브리지워터, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 개인 클라우드 플랫폼 분야의 글로벌 선도 기업이자 혁신 기업인 Synchronoss Technologies, Inc.(“Synchronoss” 또는 “회사”)는 인도네시아 최대 이동통신사 Telkomsel과의 파트너십을 지속적으로 확대한다고 발표했다. 모바일 가입자를 대상으로 한 Capsyl Cloud의 성공적인 출시를 기반으로, Telkomsel은 해당 서비스를 프리미엄 요금제와 선불 요금제 혜택으로 확대할 계획이며, 2026년 상용화를 목표로 하고 있다. 이는 OTT(Over-the-Top) 서비스와 차별화된 통신사 주도형(operator-led) 클라우드 경험을 제공하려는 전략을 강화하는 것이다.

2025년 3월 초기 도입 이후, 해당 서비스는 Telkomsel의 모바일 가입자 기반 전반으로 꾸준히 확대되어 왔다. 2025년 6월 Telkomsel은 일부 모바일 요금제에 50GB 클라우드 저장 공간 혜택을 추가했으며, 2025년 9월에는 100GB 및 200GB 프리미엄 요금제를 도입해 고객이 사진, 동영상 및 기타 개인 디지털 콘텐츠를 다양한 기기에서 안전하게 저장·관리·접근할 수 있도록 지원하고 있다.

Telkomsel은 2026년 1분기에도 기존 서비스를 기반으로 선불 요금제 혜택 확대, 번들 상품 추가, 점진적 기능 개선 등을 도입해 고객 선택권을 넓히고 모바일 가입자 전반의 참여도를 더욱 강화할 계획이다. 장기 로드맵의 일환으로 Telkomsel은 2026년 상용화를 목표로 모든 모바일 가입자를 대상으로 프리미엄 요금제까지 서비스를 확대할 예정이며, 이를 통해 전 가입자에게 안전한 클라우드 저장 및 콘텐츠 관리 기능을 제공할 방침이다.

Synchronoss의 최고기술책임자(CTO) 겸 수석부사장인 팻 도런(Pat Doran)은 “Telkomsel의 Capsyl 서비스 지속 확대는 개인 클라우드 서비스가 후불 및 선불 모바일 경험 전반에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다”며 “후불과 선불 가입자 모두에게 클라우드 기능을 확장함으로써 Telkomsel은 고객을 위한 보다 통합된 디지털 생태계를 구축하는 동시에 참여도와 장기적인 고객 충성도를 높일 새로운 기회를 창출하고 있다”고 말했다.

Telkomsel의 디지털 라이프스타일 부문 부사장 레슬리 심슨(Lesley Simpson)은 “디지털 도구에 대한 수요가 증가하고 클라우드 시장이 빠르게 성장하는 가운데, Telkomsel은 고객이 클라우드 서비스를 통해 디지털 라이프스타일을 누릴 수 있도록 지원하고 있다”며 “Capsyl Cloud의 성공적인 출시를 통해 후불 가입자는 서비스를 지속적으로 고도화할 수 있게 되었고, 향후 프리미엄 요금제를 통해 모든 모바일 이용자에게 서비스를 확대할 준비를 하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “개선된 5G 환경과 함께 이러한 진화는 일상생활에 자연스럽게 녹아드는 안전하고 실용적인 디지털 솔루션을 제공하겠다는 우리의 의지를 보여준다”고 덧붙였다.

Capsyl Cloud는 안전한 크로스플랫폼 개인 클라우드 솔루션으로, 사용자가 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터 전반에서 사진, 동영상, 파일을 백업·정리·보호할 수 있도록 지원한다. 이 플랫폼은 단계별 저장 용량 모델, 번들 상품, 프리미엄 업그레이드를 지원해 서비스 제공자가 다양한 고객 세그먼트에 맞춰 클라우드 서비스를 설계할 수 있도록 지원하게 된다.

Telkomsel 소개

Telkomsel은 인도네시아 최대의 디지털 통신 서비스 제공업체로, 전국 수억 명의 모바일 고객에게 서비스를 제공하고 있다. Telkom Group의 일원으로서 Telkomsel은 연결성, 디지털, 라이프스타일 서비스를 아우르는 폭넓은 포트폴리오를 제공하며, 소비자, 기업, 지역사회 전반에 걸친 인도네시아의 디지털 전환을 지원하고 있다.

Synchronoss 소개

Synchronoss Technologies는 개인 클라우드 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 서비스 제공업체가 가입자와 안전하고 의미 있는 연결을 구축할 수 있도록 지원한다. 자사의 SaaS 기반 클라우드 플랫폼은 인공지능(AI), 머신러닝 및 기타 첨단 기능을 활용해 가입 절차를 간소화하고 가입자 참여를 촉진하며, 이를 통해 수익 증대, 비용 절감, 시장 출시 기간 단축을 실현한다. 수백만 명의 가입자가 소중한 추억과 중요한 디지털 콘텐츠를 보호하기 위해 Synchronoss를 신뢰하고 있다. 클라우드 중심 솔루션이 디지털 세상과의 연결 방식을 어떻게 재정의하는지에 대한 자세한 내용은 www.synchronoss.com에서 확인할 수 있다.

언론 관련 연락처:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com