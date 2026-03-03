Telkomsel Perluas Pelaksanaan Capsyl Cloud bersama Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Syarikat”), peneraju global dan inovator dalam platform awan peribadi, hari ini mengumumkan pengembangan berterusan kerjasamanya dengan Telkomsel, pengendali rangkaian mudah alih terkemuka di Indonesia. Berdasarkan kejayaan pelancaran Capsyl Cloud untuk pelanggan mudah alih, Telkomsel merancang untuk memperluas perkhidmatan ini kepada tahap premium serta faedah prabayar bagi pelanggan. Ketersediaan komersial disasarkan pada tahun 2026, selaras dengan strategi Telkomsel untuk menawarkan pengalaman awan berasaskan pengendali yang berbeza daripada alternatif over-the-top.

Selepas pelaksanaan awal pada Mac 2025, perkhidmatan ini terus diperluas merentasi pangkalan mudah alih Telkomsel. Pada Jun 2025, Telkomsel memperkenalkan faedah storan awan 50GB sebagai sebahagian daripada pelan mudah alih terpilih, diikuti dengan pengenalan tahap premium 100GB dan 200GB pada September 2025. Langkah ini membolehkan pelanggan menyimpan, mengurus dan mengakses foto, video serta kandungan digital peribadi mereka dengan selamat merentasi peranti.

Telkomsel akan terus membangunkan perkhidmatan sedia ada pada S1 2026 dengan memperkenalkan faedah prabayar tambahan, tawaran berbundel dan penambahbaikan berperingkat yang direka untuk memperluas pilihan pelanggan serta memperdalam penglibatan merentasi pangkalan pelanggan mudah alihnya. Sebagai sebahagian daripada pelan hala tuju jangka panjang, Telkomsel merancang untuk memperluas perkhidmatan ini kepada tahap premium bagi semua pelanggan mudah alih dengan ketersediaan komersial disasarkan pada tahun 2026. Langkah ini akan membawa keupayaan storan awan selamat dan pengurusan kandungan kepada semua pengguna mudah alih Telkomsel.

“Pengembangan berterusan Capsyl oleh Telkomsel menekankan peranan semakin penting perkhidmatan awan peribadi dalam pengalaman mudah alih pascabayar dan prabayar,” kata Pat Doran, Ketua Pegawai Teknologi dan Naib Presiden Eksekutif Synchronoss. “Telkomsel memperluas keupayaan awan merentasi mudah alih pascabayar dan prabayar, sekali gus mewujudkan ekosistem digital yang lebih bersepadu untuk pelanggan. Langkah ini turut membuka peluang baharu bagi meningkatkan penglibatan serta mengukuhkan kesetiaan jangka panjang.”

“Dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap alat digital dan pasaran awan yang berkembang pesat, Telkomsel memastikan pelanggan menikmati gaya hidup digital dengan perkhidmatan awan,” kata Lesley Simpson, Naib Presiden Digital Lifestyle di Telkomsel. “Dengan kejayaan pelancaran Capsyl Cloud, pelanggan mudah alih pascabayar Telkomsel dapat terus meningkatkan perkhidmatan ini sambil bersedia untuk memperluasnya kepada semua pengguna mudah alih melalui tahap premium. Kini, dengan pengalaman 5G yang lebih baik, evolusi yang ditambah baik ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan penyelesaian digital yang selamat dan praktikal, selaras dengan kehidupan seharian.”

Capsyl Cloud ialah penyelesaian awan peribadi merentas platform yang selamat. Ia membolehkan pengguna membuat sandaran, menyusun dan melindungi foto, video serta fail merentasi telefon pintar, tablet dan komputer. Platform ini menyokong model storan berperingkat, tawaran berbundel dan naik taraf premium, membolehkan penyedia perkhidmatan menyesuaikan perkhidmatan awan mengikut segmen pelanggan yang berbeza.

Perihal Telkomsel

Telkomsel ialah penyedia perkhidmatan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia, yang memberi perkhidmatan kepada ratusan juta pelanggan mudah alih di seluruh negara. Sebagai sebahagian daripada Telkom Group, Telkomsel menawarkan portfolio luas yang meliputi perkhidmatan kesalinghubungan, digital dan gaya hidup, sekali gus menyokong transformasi digital Indonesia merentasi pengguna, perusahaan dan komuniti.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies, peneraju global dalam penyelesaian awan peribadi, membantu penyedia perkhidmatan membina hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform awan SaaS kami memudahkan proses onboarding dan memupuk penglibatan pelanggan melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin serta ciri-ciri canggih yang lain,sekali gus menghasilkan aliran pendapatan lebih tinggi, pengurangan kos dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan mereka yang paling dihargai dan kandungan digital yang penting. Terokai bagaimana penyelesaian berfokuskan Cloud kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com.

