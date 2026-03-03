Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss

BRIDGEWATER, N.J., March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”), líder global e inovadora em plataformas de nuvem pessoal, anunciou hoje a expansão contínua da sua parceria com a Telkomsel, a principal operadora de rede móvel da Indonésia. Com base no sucesso do lançamento da Capsyl Cloud para assinantes móveis, a Telkomsel planeja estender o serviço a planos premium e benefícios pré-pagos para assinantes, com disponibilidade comercial prevista para 2026, reforçando a estratégia da operadora de oferecer uma experiência em nuvem liderada pela operadora e diferenciada das alternativas OTT (over-the-top).

Após a implantação inicial em março de 2025, o serviço continuou a se expandir em toda a base móvel da Telkomsel. Em junho de 2025, a Telkomsel lançou uma vantagem de armazenamento em nuvem de 50 GB como parte de determinados planos móveis, e introduziu um nível premium de 100 GB e 200 GB em setembro de 2025, viabilizando que os clientes armazenem, gerenciem e acessem com segurança suas fotos, vídeos e outros conteúdos digitais pessoais em todos os dispositivos.

A Telkomsel continuará a ampliar o serviço existente no primeiro trimestre de 2026, com a introdução de vantagens adicionais pré-pagas, ofertas agrupadas e aprimoramentos incrementais projetados para aumentar as opções do cliente e aprofundar o envolvimento em toda a sua base de assinantes móveis. Como parte do seu plano estratégico de longo prazo, a Telkomsel planeja estender o serviço a planos premium para todos os assinantes de telefonia móvel, com disponibilidade comercial prevista para 2026, oferecendo armazenamento seguro em nuvem e recursos de gerenciamento de conteúdo para todos os usuários de telefonia móvel da Telkomsel.

“A expansão contínua da Capsyl pela Telkomsel ressalta o papel crescente que os serviços de nuvem pessoal desempenham nas experiências móveis pós e pré-pagas”, disse Pat Doran, Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Executivo da Synchronoss. “Com a oferta de recursos de nuvem para dispositivos móveis pós-pagos e pré-pagos, a Telkomsel cria um ecossistema digital mais unificado para seus clientes, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades para impulsionar o engajamento e a fidelidade a longo prazo.”

“Com a crescente demanda de ferramentas digitais e o rápido crescimento do mercado de nuvem, a Telkomsel se preocupa em proporcionar aos clientes um estilo de vida digital com serviços em nuvem”, disse Lesley Simpson, Vice-Presidente de Estilo de Vida Digital da Telkomsel. “Com o sucesso do lançamento da Capsyl Cloud pela Telkomsel, os assinantes de planos pós-pagos da empresa podem continuar aprimorando o serviço enquanto se preparam para disponibilizá-lo a todos os usuários de planos premium. Agora, com uma experiência 5G aprimorada, essa evolução reflete nosso compromisso em fornecer soluções digitais seguras e práticas que se integram perfeitamente ao dia a dia.”

Capsyl Cloud é uma solução de nuvem pessoal segura e multiplataforma que permite aos usuários fazer backup, organizar e proteger fotos, vídeos e arquivos em smartphones, tablets e computadores. A plataforma é compatível com modelos de armazenamento em camadas, ofertas combinadas e atualizações premium, permitindo que os provedores de serviços personalizem os serviços em nuvem para diferentes segmentos de clientes.

Sobre a Telkomsel

A Telkomsel é a maior provedora de serviços de telecomunicações digitais da Indonésia, atendendo a centenas de milhões de clientes de telefonia móvel em todo o país. Como parte do Grupo Telkom, a Telkomsel oferece um amplo portfólio de serviços de conectividade, digitais e de estilo de vida, apoiando a transformação digital da Indonésia para consumidores, empresas e comunidades.

Sobre a Synchronoss

Synchronoss Technologies, líder global em soluções pessoais de nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Saiba como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com o seu mundo digital em www.synchronoss.com.

