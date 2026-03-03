Telkomsel จับมือกับ Synchronoss รุกขยายการใช้งาน Capsyl Cloud

บริดจ์วอเตอร์ นิวเจอร์ซีย์, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” หรือ “บริษัท”) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มนวัตกรรมด้านแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ประกาศขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ Telkomsel ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำของอินโดนีเซียในวันนี้ ต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่ Telkomsel ได้เปิดตัว Capsyl Cloud ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทวางแผนที่จะขยายบริการสู่บริการระดับพรีเมียมและมอบเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน โดยตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2026 เพื่อตอกย้ำกลยุทธ์ในการมอบประสบการณ์การใช้งานระบบคลาวด์จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ Over-the-top (OTT)
หลังจากเริ่มเปิดให้ใช้งานครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2025 ยังคงเดินหน้าขยายบริการให้ครอบคลุมฐานลูกค้ามือถือของ Telkomsel ทั่วทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน 2025 Telkomsel ได้มอบสิทธิพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ขนาด 50GB ในแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือบางแพ็กเกจ จากนั้นก็เปิดตัวแพ็กเกจระดับพรีเมียมขนาด 100GB และ 200GB ในเดือนกันยายน 2025 เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาดิจิทัลส่วนตัวอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยจากทุกอุปกรณ์
Telkomsel ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการที่มีอยู่ต่อไปในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 โดยมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน ข้อเสนอแบบแพ็กเกจรวม และปรับปรุงพัฒนาบริการหลากหลายแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าและสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว Telkomsel วางแผนที่จะขยายบริการให้ครอบคลุมแพ็กเกจระดับพรีเมียมสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งหมด โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2026 เพื่อมอบความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและการจัดการเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายของ Telkomsel
Pat Doran ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและรองประธานบริหารของ Synchronoss กล่าวว่า “การขยายบริการ Capsyl อย่างต่อเนื่องของ Telkomsel ยิ่งตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญมากขึ้นของบริการระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่มีต่อการยกระดับประสบการณ์การใช้งานมือถือทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน” “ด้วยการขยายขีดความสามารถของระบบคลาวด์ให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้บริการมือถือแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน Telkomsel ได้สร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจรมากขึ้นสำหรับลูกค้าของตน พร้อมทั้งปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว”
“ในยุคที่ความต้องการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นและตลาดระบบคลาวด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Telkomsel มุ่งมั่นที่จะดูแลและสนับสนุนให้ลูกค้ามีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการคลาวด์ของเรา” Lesley Simpson รองประธานฝ่ายไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของ Telkomsel กล่าว “จากความสำเร็จในการเปิดตัว Capsyl Cloud ของ Telkomsel ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบรายเดือนของ Telkomsel จะยังคงได้รับบริการที่เหนือระดับขึ้นต่อไป ในขณะที่บริษัทเตรียมที่จะขยายบริการคลาวด์ให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการมือถือทุกรายด้วยแพ็กเกจระดับพรีเมียม ด้วยประสบการณ์ 5G ที่ดียิ่งขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาที่ดีขี้นอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบโซลูชันดิจิทัลที่ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ซึ่งผสานรวมเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น”
Capsyl Cloud เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูล จัดระเบียบ และปกป้องภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ได้ทั่วทุกอุปกรณ์ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มนี้รองรับบริการพื้นที่เก็บข้อมูลแบบแบ่งระดับ ข้อเสนอแบบแพ็กเกจรวม และการอัปเกรดเป็นระดับพรีเมียม ทำให้ผู้ให้บริการสามารถปรับแต่งบริการคลาวด์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันได้
เกี่ยวกับ Telkomsel
Telkomsel เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย โดยให้บริการลูกค้าโทรศัพท์มือถือหลายร้อยล้านรายทั่วประเทศ บริษัท Telkomsel ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Telkom Group มอบบริการที่หลากหลายทั้งบริการเชื่อมต่อ ดิจิทัล และไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของอินโดนีเซียในทั่วทุกระดับทั้งกลุ่มผู้บริโภค องค์กร และชุมชน
เกี่ยวกับ Synchronoss
Synchronoss Technologies คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่เสริมศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีความหมายให้กับผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์ม SaaS Cloud ของเราช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น ผู้ใช้บริการหลายล้านรายต่างไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องดูแลความทรงจำอันน่าทะนุถนอมที่สุดและเนื้อหาดิจิทัลที่สำคัญของพวกเขา เรียนรู้ว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นระบบคลาวด์ของเราจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลของคุณได้อย่างไรที่ www.synchronoss.com
ติดต่อฝ่ายสื่อสัมพันธ์:
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com