Telkomsel 與 Synchronoss 拓展 Capsyl Cloud 部署

新澤西州布里奇沃特, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具領導地位的全球個人雲端平台創新公司Synchronoss Technologies, Inc. (「Synchronoss」或「公司」) 今天宣佈，將繼續擴大與印尼頂尖流動網絡營運商 Telkomsel 的合作夥伴關係。 憑藉 Capsyl Cloud 在流動用戶市場的成功基礎，Telkomsel 計劃於 2026 年將服務範疇擴展至高階方案及預付費增值，致力強化其營運商主導的雲端體驗策略，在芸芸過頂 (OTT) 服務中脫穎而出。

自 2025 年 3 月首次部署以來，該服務在 Telkomsel 的流動用戶群中持續擴展。 2025 年 6 月，Telkomsel 在部分精選流動通訊計劃中加入 50 GB 雲端儲存禮遇；同年 9 月再推出 100 GB 及 200 GB 的高階等級儲存方案，讓用戶安全地在不同裝置上儲存、管理和存取相片、影片及其他個人數碼內容。

Telkomsel 將於 2026 年第一季，在現有服務之上繼續發展，推出更多預付費禮遇、捆綁式優惠及功能升級，旨在為用戶提供更多選擇，並促使整體流動用戶群進一步投入服務。 根據長遠發展藍圖，Telkomsel 打算於 2026 年將高階服務全面開放予所有流動用戶，屆時全體 Telkomsel 流動用戶都能享用安全的雲端儲存及內容管理功能。

Synchronoss 科技總監暨執行副總裁 Pat Doran 表示：「Telkomsel 持續擴展 Capsyl 服務，足見個人雲端服務在後付費及預付費的流動體驗中，發揮越來越重要的作用。 Telkomsel 將雲端功能拓展至後付費及預付費流動用戶，不僅為客戶建構更統一的數碼生態系統，更開拓了促進用戶投入參與和培養長遠忠誠度的新機遇。」

Telkomsel 數碼生活副總裁 Lesley Simpson 表示：「隨著數碼工具需求日增，雲端市場蓬勃發展，Telkomsel 致力讓客戶透過雲端服務，享受數碼生活。 自 Capsyl Cloud 成功推出以來，Telkomsel 的後付費流動用戶能持續提升服務體驗，我們亦準備好將這些服務以高階方案形式，拓展至所有流動用戶。 現在配合更卓越的 5G 體驗，這次服務升級體現我們承諾提供能夠無縫融入日常生活的安全可靠數碼方案。」

Capsyl Cloud 是安全穩妥的跨平台個人雲端方案，用戶可在智能手機、平板電腦及電腦之間，輕鬆備份、整理和保護相片、影片及其他檔案。 平台支援分級儲存模式、捆綁式優惠及高階升級方案，讓服務供應商可按不同客戶群的需要，度身打造雲端服務。

關於 Telkomsel

Telkomsel 是印尼最具規模的數碼電訊服務商，服務網絡覆蓋全國數以億計的流動通訊用戶。 Telkomsel 作為 Telkom Group 旗下成員，提供廣泛的連線服務、數碼方案及生活時尚服務，支援印尼消費者、企業及社區的數碼轉型進程。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies 是全球個人雲端解決方案的領導者，專門協助服務提供商與其訂購者建立安全而有意義的聯繫。 我們的軟件即服務 (SaaS) 雲端平台採用人工智能 (AI)、機器學習及其他尖端功能簡化了加入流程，促進訂購者的參與，從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。 無數訂購者對 Synchronoss 保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容深感信賴。 請瀏覽 www.synchronoss.com 探索我們以雲端為中心的解決方案，了解其如何重新定義您與數碼世界的聯繫。

