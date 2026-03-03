Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 25 février 2026

Boulogne-Billancourt, le 3 mars 2026

Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 20 au 25 février 2026, dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 600 000 actions Renault, destinées à couvrir les obligations de Renault Group dans le cadre du plan d’actionnariat salarié « Shareplan 2026 » (Cf communiqué de presse du 20 février 2026).

Information agrégée (par jour et par marché)

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché (MIC Code) 969500F7JLTX36OUI695 20/02/2026 FR0000131906 200 000 32,3956 XPAR 969500F7JLTX36OUI695 23/02/2026 FR0000131906 142 935 32,1752 XPAR 969500F7JLTX36OUI695 24/02/2026 FR0000131906 135 000 32,5896 XPAR 969500F7JLTX36OUI695 25/02/2026 FR0000131906 122 065 32,6681 XPAR TOTAL 600 000 32,4422

Information détaillée

L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Investisseurs / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions ».

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

https://www.renaultgroup.com/fr/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

+33 6 07 88 83 05

florent.chaix@renault.com



RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS



Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com François Rouget

+33 6 23 68 07 88

francois.rouget@renault.com

