Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 23 février au 27 février 2026

Puteaux, le 3 mars 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 février 2026 au 27 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/02/2026FR001243512150 00027,5930XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/02/2026FR001243512128 00027,5989DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/02/2026FR00124351212 00027,5812TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49223/02/2026FR00124351215 00027,5895AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/02/2026FR001243512150 50027,4511XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/02/2026FR001243512128 00027,4569DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/02/2026FR00124351212 00027,4398TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49224/02/2026FR00124351215 00027,4371AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/02/2026FR001243512129 43427,3027XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/02/2026FR001243512141 84827,2674DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/02/2026FR00124351218 71827,2285TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/02/2026FR00124351217 50027,2386AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/02/2026FR001243512134 50027,1731XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/02/2026FR001243512143 34227,1449DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/02/2026FR00124351215 38227,1412TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/02/2026FR00124351214 77627,1501AQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/02/2026FR001243512128 91327,1669XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/02/2026FR001243512145 49427,1007DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/02/2026FR00124351216 41927,1031TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/02/2026FR00124351216 96827,0860AQE
 Total433 79427,3168 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026
