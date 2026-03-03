Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 23 février au 27 février 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 23 février au 27 février 2026

Puteaux, le 3 mars 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 23 février 2026 au 27 février 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/02/2026 FR0012435121 50 000 27,5930 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/02/2026 FR0012435121 28 000 27,5989 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/02/2026 FR0012435121 2 000 27,5812 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 23/02/2026 FR0012435121 5 000 27,5895 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/02/2026 FR0012435121 50 500 27,4511 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/02/2026 FR0012435121 28 000 27,4569 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/02/2026 FR0012435121 2 000 27,4398 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 24/02/2026 FR0012435121 5 000 27,4371 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/02/2026 FR0012435121 29 434 27,3027 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/02/2026 FR0012435121 41 848 27,2674 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/02/2026 FR0012435121 8 718 27,2285 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 25/02/2026 FR0012435121 7 500 27,2386 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/02/2026 FR0012435121 34 500 27,1731 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/02/2026 FR0012435121 43 342 27,1449 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/02/2026 FR0012435121 5 382 27,1412 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 26/02/2026 FR0012435121 4 776 27,1501 AQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/02/2026 FR0012435121 28 913 27,1669 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/02/2026 FR0012435121 45 494 27,1007 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/02/2026 FR0012435121 6 419 27,1031 TQE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/02/2026 FR0012435121 6 968 27,0860 AQE Total 433 794 27,3168

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe