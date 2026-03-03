AS-i Tallink Grupp 2026. aasta veebruari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta veebruaris 364 894 reisijat, mis on 5,0% võrra rohkem kui 2025. aasta veebruaris. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 9,2% võrra 19 777 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 3,6% ning oli 42 832 ühikut.

2026. aasta veebruaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadel reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

Veebruar 2026 Veebruar 2025 muutus Reisijad 364 894 347 651 5,0% Soome-Rootsi 107 894 90 300 19,5% Eesti-Soome 232 669 225 504 3,2% Eesti-Rootsi 24 331 31 847 -23,6% Kaubaveoühikud 19 777 18 107 9,2% Soome-Rootsi 3 053 2 305 32,5% Eesti-Soome 13 938 13 039 6,9% Eesti-Rootsi 2 786 2 763 0,8% Reisijate sõidukid 42 832 44 431 -3,6% Soome-Rootsi 3 119 2 410 29,4% Eesti-Soome 38 032 40 792 -6,8% Eesti-Rootsi 1 681 1 229 36,8%



SOOME – ROOTSI

Veebruari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Veebruari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.

EESTI – ROOTSI

Veebruari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Kruiisilaev Baltic Queen ei opereerinud 12 päeva korraliste hooldustööde tõttu.





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 5615 7170

Manus