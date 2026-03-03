AS-i Tallink Grupp 2026. aasta veebruari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta veebruaris 364 894 reisijat, mis on 5,0% võrra rohkem kui 2025. aasta veebruaris. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 9,2% võrra 19 777 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 3,6% ning oli 42 832 ühikut.
2026. aasta veebruaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadel reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|Veebruar 2026
|Veebruar 2025
|muutus
|Reisijad
|364 894
|347 651
|5,0%
|Soome-Rootsi
|107 894
|90 300
|19,5%
|Eesti-Soome
|232 669
|225 504
|3,2%
|Eesti-Rootsi
|24 331
|31 847
|-23,6%
|Kaubaveoühikud
|19 777
|18 107
|9,2%
|Soome-Rootsi
|3 053
|2 305
|32,5%
|Eesti-Soome
|13 938
|13 039
|6,9%
|Eesti-Rootsi
|2 786
|2 763
|0,8%
|Reisijate sõidukid
|42 832
|44 431
|-3,6%
|Soome-Rootsi
|3 119
|2 410
|29,4%
|Eesti-Soome
|38 032
|40 792
|-6,8%
|Eesti-Rootsi
|1 681
|1 229
|36,8%
SOOME – ROOTSI
Veebruari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Veebruari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.
EESTI – ROOTSI
Veebruari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Kruiisilaev Baltic Queen ei opereerinud 12 päeva korraliste hooldustööde tõttu.
