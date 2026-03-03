AS-i Tallink Grupp 2026. aasta veebruari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2026. aasta veebruaris 364 894 reisijat, mis on 5,0% võrra rohkem kui 2025. aasta veebruaris. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes 9,2% võrra 19 777 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 3,6% ning oli 42 832 ühikut.

2026. aasta veebruaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadel reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 Veebruar 2026Veebruar 2025muutus
Reisijad364 894347 6515,0%
Soome-Rootsi107 89490 30019,5%
Eesti-Soome232 669225 5043,2%
Eesti-Rootsi24 33131 847-23,6%
    
Kaubaveoühikud19 77718 1079,2%
Soome-Rootsi3 0532 30532,5%
Eesti-Soome13 93813 0396,9%
Eesti-Rootsi2 7862 7630,8%
    
Reisijate sõidukid42 83244 431-3,6%
Soome-Rootsi3 1192 41029,4%
Eesti-Soome38 03240 792-6,8%
Eesti-Rootsi1 6811 22936,8%


SOOME – ROOTSI
Veebruari Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Veebruari Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.

EESTI – ROOTSI
Veebruari Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide opereerimist. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Kruiisilaev Baltic Queen ei opereerinud 12 päeva korraliste hooldustööde tõttu.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 5615 7170

