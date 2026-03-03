KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Group NV

(Artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)





Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 27 februari 2026 een geactualiseerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Fidelity Management & Research Company LLC een aandeel in KBC Groep NV heeft van 3,00% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’). Hierdoor komt het totale aandeel van FMR LLC (groep) in KBC Groep NV op 4.66%.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving(en): “ acquisition or disposal of voting securities or voting rights”

Kennisgeving door: FMR LLC

Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage

Transactiedatum / datum actualisatie: 23 februari 2026

Overschreden drempel: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan.

Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 417 662 783

Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).

De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.

Bijlage