KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Group NV

KBC Groep NV ontving op 27 februari 2026 een geactualiseerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Fidelity Management & Research Company LLC een aandeel in KBC Groep NV heeft van 3,00% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’). Hierdoor komt het totale aandeel van FMR LLC (groep) in KBC Groep NV op 4.66%.
- Reden van de kennisgeving(en): “acquisition or disposal of voting securities or voting rights”
- Kennisgeving door: FMR LLC
- Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
- Transactiedatum / datum actualisatie: 23 februari 2026
- Overschreden drempel: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan.
- Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 417 662 783
- Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.
- Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
- De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.
