AS Inbank ja Inbank Ventures OÜ ühinemine on lõpule viidud

1. märtsil kanti äriregistrisse AS Inbank ja Inbank Ventures OÜ ühinemine. Sellega on ühinemine lõpule viidud.

Ühinemise tulemusena on Inbank Ventures OÜ õigusjärglaseks AS Inbank ning Inbank Ventures OÜ kustutati äriregistrist. Ühinemise kandmisega äriregistrisse läksid AS-ile Inbank üle kõik Inbank Ventures OÜ varad, õigused ja kohustused. Ühinemise bilansipäev oli 1. juuli 2025. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusel Inbank grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.

AS Inbank poolt varasemalt avaldatud teave ühinemise kohta on kättesaadav siin ja siin .

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 900 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.