Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 23. februar til 27. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 607.850 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 278,4388 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 23. februar OSE 122.000 274,3772 33.474.018,40 CEUX TQEX 24. februar OSE 120.100 279,5627 33.575.480,27 CEUX TQEX 25. februar OSE 126.000 280,1907 35.304.028,20 CEUX TQEX 26. februar OSE 121.500 276,5833 33.604.870,95 CEUX TQEX 27. februar OSE 118.250 281,5273 33.290.603,23 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 607.850 278,4388 169.249.001,05 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 1.417.208 266,2044 377.266.999,53 CEUX TQEX Totalt 1.417.208 266,2044 377.266.999,53 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 2.025.058 269,8767 546.516.000,58 CEUX TQEX Totalt 2.025.058 269,8767 546.516.000,58





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 62.551.270 egne aksjer, tilsvarende 2,45% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 52.927.811 egne aksjer. tilsvarende 2,07% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg