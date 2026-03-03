Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

 | Source: Equinor ASA Equinor ASA

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787

Fra 23. februar til 27. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 607.850 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 278,4388 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

DatoHandelsplassAggregert daglig volum (antall aksjer)Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
     
23. februarOSE122.000274,377233.474.018,40
 CEUX   
 TQEX   
     
24. februarOSE120.100279,562733.575.480,27
 CEUX   
 TQEX   
     
25. februarOSE126.000280,190735.304.028,20
 CEUX   
 TQEX   
     
26. februarOSE121.500276,583333.604.870,95
 CEUX   
 TQEX   
     
27. februarOSE118.250281,527333.290.603,23
 CEUX   
 TQEX   
     
Totalt for periodenOSE607.850278,4388169.249.001,05
 CEUX   
 TQEX   
     
Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen





OSE1.417.208266,2044377.266.999,53
CEUX   
TQEX   
Totalt1.417.208266,2044377.266.999,53
     
Totale tilbakekjøp under transjen





OSE2.025.058269,8767546.516.000,58
CEUX   
TQEX   
Totalt2.025.058269,8767546.516.000,58


Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 62.551.270 egne aksjer, tilsvarende 2,45% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 52.927.811 egne aksjer. tilsvarende 2,07% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791

Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584

Vedlegg


Attachments

Detaljert oversikt over transaksjoner
GlobeNewswire

Recommended Reading