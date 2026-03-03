Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – første transje for 2026

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under første transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2026.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 4. februar 2026.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 5. februar til senest 30. mars 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 4. februar 2026, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/664787
Fra 23. februar til 27. februar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 607.850 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 278,4388 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|23. februar
|OSE
|122.000
|274,3772
|33.474.018,40
|CEUX
|TQEX
|24. februar
|OSE
|120.100
|279,5627
|33.575.480,27
|CEUX
|TQEX
|25. februar
|OSE
|126.000
|280,1907
|35.304.028,20
|CEUX
|TQEX
|26. februar
|OSE
|121.500
|276,5833
|33.604.870,95
|CEUX
|TQEX
|27. februar
|OSE
|118.250
|281,5273
|33.290.603,23
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|607.850
|278,4388
|169.249.001,05
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|1.417.208
|266,2044
|377.266.999,53
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|1.417.208
|266,2044
|377.266.999,53
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|2.025.058
|269,8767
|546.516.000,58
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|2.025.058
|269,8767
|546.516.000,58
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 62.551.270 egne aksjer, tilsvarende 2,45% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 52.927.811 egne aksjer. tilsvarende 2,07% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
