Communication du Groupe Casino

Point d’information sur le projet d’adaptation et de renforcement

de la structure financière du Groupe Casino

Paris, le 3 mars 2026

Le groupe Casino est actuellement engagé dans un processus de négociation avec ses créanciers afin d’adapter et de renforcer sa structure financière.

Le 10 février 2026, le groupe Casino a informé le marché des offres et projets présentés par les différentes parties prenantes dans le cadre des discussions relatives à l’évolution de sa structure financière. Dans ce contexte de poursuite des discussions, le groupe a annoncé le 18 février 2026 le décalage de la publication de ses résultats annuels, désormais attendue d’ici la fin du mois de mars, et les commissaires aux comptes ont engagé un échange formel avec le Président du Conseil d’administration dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 234-1 du Code de commerce. Le groupe a répondu en date du 2 mars 2026. Les sujets abordés par les commissaires aux comptes sont résumés ci-après.

Continuité des consents

Le Groupe a confirmé que la durée des consents des créanciers a été étendue afin de permettre aux discussions de continuer de se dérouler dans un cadre sécurisé (cf. communiqué du 26 février 2026).

Poursuite des financements opérationnels

L’extension des financements opérationnels fait l’objet des discussions avec les créanciers bancaires dans le cadre global du projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe.

Etat d’avancement des négociations

Le groupe Casino a indiqué aux Commissaires aux Comptes que les discussions se poursuivent à ce jour entre FRH et les créanciers Term Loan B, notamment sur les modalités de partage de la valeur dans le cadre de la restructuration envisagée.

Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 17 et 24 février 2026. Les discussions intervenues à ce stade traduisent un réel intérêt des différentes parties prenantes (tant du côté de l’actionnaire de référence, FRH, que des créanciers Term Loan B) pour injecter un montant de fonds propres significatif dans le Groupe ce qui témoigne de leur confiance dans le plan Renouveau 2030.

Le groupe Casino rendra public le 5 mars post clôture du marché les nouvelles propositions formulées par les différentes parties prenantes.

Délais prévisionnels du projet

Casino a pleinement conscience de la nécessité de parvenir à un accord avec ses créanciers sur les termes de la restructuration dans un calendrier contraint.

Casino reste pleinement mobilisée pour aboutir comme initialement prévu, d’ici fin juin 2026, à une solution équilibrée et sécurisée donnant au Groupe les moyens financiers de mettre œuvre son plan Renouveau 2030.

