Un nuevo consorcio global de MVNO se lanza en el MWC para simplificar la expansión internacional

WARRINGTON, Reino Unido, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el Mobile World Congress en Barcelona del 2 al 5 de marzo, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global y Ycorp anunciarán la formación de un nuevo consorcio global. La colaboración está diseñada para redefinir la manera en que los Operadores Móviles Virtuales lanzan, escalan y se expanden en los mercados internacionales.

La colaboración introduce un modelo moderno de lanzamiento de MVNO que reúne alcance de red, experiencia operativa, sistemas digitales de negocio e innovación lista para el mercado dentro de un único marco coordinado. El objetivo es eliminar la fricción que históricamente ha hecho que la expansión internacional sea compleja, lenta y con alta intensidad de capital para los operadores virtuales.

Abordando las verdaderas barreras para el crecimiento de los MVNO

Para muchos MVNO, la expansión más allá de un mercado doméstico ha requerido reconstruir infraestructura, renegociar acuerdos de roaming, navegar la complejidad regulatoria e invertir considerablemente en la integración de sistemas. Al mismo tiempo, la creciente presión sobre los márgenes y los costos de adquisición de clientes han hecho que competir únicamente en precio sea insostenible.

Este consorcio se ha formado en respuesta a esos desafíos.

Proporciona una vía estructurada para que marcas y operadores diseñen, lancen y gestionen servicios en múltiples territorios sin recrear su infraestructura central en cada nuevo mercado.

En lugar de posicionar a los MVNO como alternativas de bajo costo, el modelo respalda a operadores que desean competir en experiencia, marca, innovación de servicios y diferenciación digital.

Cuatro socios. Un ecosistema integrado.

Cada socio aporta una capacidad distinta dentro del ecosistema.

Jersey Telecom proporciona la base de conectividad. Con más de 500 relaciones globales móviles y de roaming y una infraestructura de red segura de nivel operador, JT permite una prestación de servicios internacionales sin interrupciones. Su infraestructura apoya funciones de misión crítica, incluida la prevención de fraude, inteligencia de red relacionada con la identidad y participación digital segura. Esta capa de conectividad global ofrece a los MVNO acceso inmediato a rutas internacionales establecidas y un rendimiento de red resiliente. Marcus Irwin, Head of Product Innovation en JT, afirmó, "Estamos muy contentos de apoyar a MVNO innovadores a medida que escalan internacionalmente utilizando nuestra red global. Al proporcionar conectividad segura de nivel operador y relaciones de roaming establecidas, estamos eliminando las barreras tradicionales al crecimiento y permitiendo que los operadores se expandan con confianza".

MVNE Pty Ltd aporta una profunda experiencia en habilitación operativa. Con experiencia práctica apoyando a MVNO en mercados competitivos y de rápido cambio, MVNE estructura propuestas comercialmente viables alineadas con el comportamiento real del cliente. Desde la incorporación y la preparación para el lanzamiento hasta la optimización del ciclo de vida, MVNE garantiza que la capacidad de red se traduzca en modelos de operador comercialmente sostenibles. Yaron Assabi, fundador y CEO de DSG y MVNE, explica, "Nuestra misión es ayudar a los MVNO a tener éxito en la ejecución y el crecimiento a largo plazo. Trabajar con estos socios nos permite combinar una sólida ejecución operativa con visión comercial, ofreciendo a los operadores una ruta más clara y rápida hacia una expansión sostenible".

MDS Global proporciona el Sistema de Soporte al Negocio (BSS) digital que sustenta el ecosistema. Su plataforma BSS ágil admite facturación en tiempo real, estructuras de precios complejas, modelos de socios y configuración rápida de servicios. El sistema está diseñado para habilitar modelos de negocio multinivel en estructuras mayoristas, minoristas e híbridas, al mismo tiempo que permite a los operadores introducir paquetes y servicios diferenciados sin restricciones técnicas. Ryan O’Hanlon, vicepresidente de ventas globales de MDS Global, describe, "Como parte de este consorcio, estamos orgullosos de actuar como catalizador para el crecimiento moderno de los MVNO. Nuestra plataforma BSS digital ofrece a los operadores la flexibilidad para innovar, diferenciarse y escalar internacionalmente sin las limitaciones de los sistemas heredados".

Ycorp actúa como MVNA dentro del consorcio y buscará lanzar MVNO dentro del ecosistema. Conocida por su innovación digital y su trayectoria en marca privada, Ycorp aporta una sólida experiencia regulatoria y diseño de productos impulsado por la marca. Ycorp fue responsable de lanzar el primer MVNO completamente digital del Reino Unido, Ymobile, en 2024, incorporando clientes en menos de tres minutos mediante una experiencia basada en aplicación. Su experiencia en la construcción de servicios móviles rápidos, conformes y totalmente personalizados demuestra de forma práctica lo que este modelo de consorcio permite. Stan Tang, COO en Ycorp, comentó, "Estamos encantados de estar en la frontera digital de los MVNO de próxima generación. Habiendo construido nosotros mismos propuestas móviles totalmente digitales, estamos entusiasmados por ayudar a otros operadores a lanzar, escalar y expandirse con rapidez y confianza al unirse a este consorcio".

Una plataforma desarrollada para la próxima generación de MVNO

El ecosistema combinado está diseñado para respaldar una amplia gama de propuestas. Estas incluyen marcas de consumo, operadores enfocados en viajes, servicios alineados con fintech, ofertas empresariales y negocios digitales específicos por sector.

Se espera cada vez más que los MVNO se comporten como productos tecnológicos. Deben estar basados en aplicaciones, aprovisionarse de forma instantánea, ser transparentes y receptivos. Este consorcio ha sido estructurado para cumplir con esa expectativa. Reduce el tiempo posicionamiento en el mercado, disminuye la alta inversión de capital y proporciona una base escalable para el crecimiento internacional.

Con el tiempo, la ambición compartida es ofrecer una ruta consistente hacia la expansión transfronteriza sin tener que rediseñar los sistemas en cada nuevo territorio.

Un nuevo modelo para operadores virtuales globales

Esta alianza introduce un nuevo modelo sobre cómo los operadores virtuales pueden construirse y escalarse en un entorno de telecomunicaciones impulsado digitalmente.

Al reunir conectividad global, experiencia operativa práctica, sistemas digitales flexibles y conocimiento real del mercado, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global y Ycorp han creado una plataforma de lanzamiento práctica para MVNO ambiciosos listos para pensar más allá de las fronteras y crecer con confianza.

Contacto para más información

Ryan O’Hanlon

VP de ventas globales

MDS Global

ryan.ohanlon@mdsglobal.com