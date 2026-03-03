Lancement d’un nouveau consortium mondial de MVNO lors du congrès MWC pour simplifier l’expansion internationale

WARRINGTON, Royaume-Uni, 03 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du Mobile World Congress à Barcelone, qui se tiendra du 2 au 5 mars, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global et Ycorp annonceront la formation d’un nouveau consortium mondial. Cette collaboration vise à repenser la manière dont les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) se lancent, se développent et s’étendent sur les marchés internationaux.

Cette collaboration introduit un modèle moderne de lancement pour les MVNO, qui regroupe la couverture réseau, l’expertise opérationnelle, les systèmes numériques d’entreprise et les innovations commercialisables au sein d’un cadre unique et coordonné. L’objectif est de supprimer les obstacles qui ont traditionnellement rendu l’expansion internationale complexe, lente et très coûteuse en capital pour les opérateurs virtuels.

S’attaquer aux véritables obstacles à la croissance des MVNO

Pour de nombreux MVNO, se développer à l’international implique de reconstruire l’infrastructure, de renégocier les accords d’itinérance, de gérer la complexité réglementaire et d’investir massivement dans l’intégration des systèmes. Parallèlement, la pression croissante sur les marges et le coût d’acquisition des clients rendent insoutenable la concurrence basée uniquement sur les prix.

Ce consortium a été créé pour répondre à ces défis.

Il offre un cadre structuré permettant aux marques et aux opérateurs de concevoir, lancer et gérer leurs services dans plusieurs territoires, sans avoir à reconstruire leur infrastructure centrale à chaque nouveau marché.

Au lieu de présenter les MVNO comme de simples options à bas prix, ce modèle accompagne les opérateurs désireux de se distinguer par l’expérience client, l’image de marque, l’innovation dans les services et la différenciation numérique.

Quatre partenaires. Un seul écosystème intégré.

Chaque partenaire apporte sa propre expertise au sein de l’écosystème.

Jersey Telecom fournit la base de connectivité. Grâce à ses plus de 500 partenariats mobiles et d’itinérance dans le monde et à un réseau sécurisé de qualité opérateur, Jersey Telecom assure une prestation de services internationaux fluide. Son infrastructure prend en charge des fonctions essentielles, notamment la prévention de la fraude, l’intelligence réseau liée à l’identité et les interactions numériques sécurisées. Cette couche de connectivité mondiale offre aux MVNO un accès immédiat à des routes internationales déjà établies et à des performances réseau robustes. Marcus Irwin, responsable de l’innovation produit chez Jersey Telecom, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir les MVNO innovants dans leur développement international en utilisant notre réseau mondial. En fournissant une connectivité sécurisée de qualité opérateur et des accords d’itinérance déjà établis, nous supprimons les obstacles traditionnels à la croissance et permettons aux opérateurs de se développer en toute confiance. »

MVNE Pty Ltd apporte une solide expertise en matière d’accompagnement opérationnel. Grâce à son expérience concrète auprès des MVNO évoluant dans des marchés compétitifs et en rapide évolution, MVNE conçoit des offres commercialement viables, adaptées au comportement réel des clients. De l’intégration et la préparation au lancement jusqu’à l’optimisation du cycle de vie, MVNE veille à ce que les capacités réseau se transforment en modèles d’opérateurs commercialement durables. Yaron Assabi, fondateur et PDG de DSG et MVNE, explique : « Notre mission est d’aider les MVNO à réussir dans la prestation de services et à assurer leur croissance à long terme. Travailler avec ces partenaires nous permet de combiner une exécution opérationnelle solide à une vision commerciale approfondie, offrant aux opérateurs une voie plus claire et plus rapide vers une croissance durable. »

MDS Global met à disposition le système de support commercial numérique qui constitue la base de l’écosystème. Sa plateforme BSS agile prend en charge la facturation en temps réel, les structures tarifaires complexes, les modèles partenaires et la configuration rapide des services. Le système est conçu pour permettre des modèles commerciaux à plusieurs niveaux, couvrant le gros, le détail et les structures hybrides, tout en offrant aux opérateurs la possibilité de lancer des offres et services différenciés sans contraintes techniques. Ryan O’Hanlon, vice‑président des ventes mondiales chez MDS Global, déclare : « Dans le cadre de ce consortium, nous sommes fiers de jouer un rôle de catalyseur pour la croissance des MVNO modernes. Notre plateforme BSS orientée numérique offre aux opérateurs la flexibilité d’innover, de se différencier et de se développer à l’international sans les contraintes des systèmes existants. »

Ycorp intervient comme MVNA dans le consortium et aura pour mission de lancer des MVNO au sein de l’écosystème. Outre son expérience en innovation numérique et en solutions personnalisables, Ycorp apporte une solide expertise en réglementation ainsi qu’une conception de produits axée sur la marque. En 2024, Ycorp a lancé le premier MVNO entièrement numérique du Royaume‑Uni, Ymobile, offrant une intégration des clients en moins de trois minutes via une expérience centrée sur l’application. L’expérience de Ycorp dans le déploiement de services mobiles rapides, conformes et entièrement personnalisés illustre concrètement ce que permet ce modèle de consortium. Stan Tang, directeur des opérations chez Ycorp, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être à la pointe numérique des MVNO de nouvelle génération. Ayant nous‑mêmes développé des offres mobiles entièrement numériques, nous sommes enthousiastes à l’idée d’aider d’autres opérateurs à lancer, développer et étendre leurs services rapidement et en toute confiance en rejoignant ce consortium. »

Une plateforme conçue pour la nouvelle génération de MVNO

L’écosystème combiné est conçu pour soutenir une large gamme d’offres, notamment les marques grand public, les opérateurs axés sur le voyage, les services liés à la fintech, les offres pour les entreprises et les services numériques spécifiques à certains secteurs.

On attend de plus en plus des MVNO qu’ils se comportent comme des produits technologiques. Ils doivent être centrés sur une application, déployés instantanément, transparents et réactifs. Ce consortium a été structuré pour répondre à cette attente. Il réduit le délai de mise sur le marché, limite les besoins en investissements et offre une base évolutive pour la croissance internationale.

À terme, le consortium vise à offrir un parcours uniforme pour l’expansion internationale, sans avoir à réadapter les systèmes pour chaque territoire.

Un nouveau modèle pour les opérateurs virtuels à l’international

Ce partenariat introduit un nouveau modèle montrant comment les opérateurs virtuels peuvent être créés et développés dans un environnement télécom axé sur le numérique.

En réunissant connectivité mondiale, expertise opérationnelle concrète, systèmes numériques flexibles et connaissance réelle du marché, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global et Ycorp ont créé un tremplin pratique pour les MVNO ambitieux prêts à penser au‑delà des frontières et à se développer en toute confiance.

Contact pour plus d’informations

Ryan O’Hanlon

VP Global Sales

MDS Global

ryan.ohanlon@mdsglobal.com