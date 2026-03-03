קונסורציום MVNO גלובלי חדש יושק ב-MWC כדי לפשט את ההתרחבות הבינלאומית

וורינגטון, בריטניה, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

בכנס המובייל העולמי בברצלונה, המתקיים בין ה-2 ל-5 במרץ, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global ו-Ycorp מכריזות על הקמת קונסורציום גלובלי חדש. שיתוף הפעולה נועד לעצב מחדש את האופן שבו מפעילות רשתות וירטואליות ניידות משיקות, מגדילות וממתרחבות אל שווקים בינלאומיים.

שיתוף הפעולה מציג מודל השקה מודרני של MVNO כדי לאחד טווח הגעה לרשת, מומחיות תפעולית, מערכות עסקים דיגיטליות וחדשנות מוכנה לשוק במסגרת מתואמת אחת. המטרה היא להסיר את החיכוך שהפך מבחינה היסטורית את ההתרחבות הבינלאומית למורכבת, איטית ועתירת הון עבור מפעילות וירטואליות.

התמודדות עם המכשולים האמיתיים לצמיחת MVNO

עבור ספקיות MVNO רבות, התרחבות מעבר לשוק המקומי דרשה בנייה מחדש של התשתית, משא ומתן מחודש על הסכמי נדידה, התמודדות עם מורכבות רגולטורית והשקעה רבה באינטגרציה של מערכות. במקביל, לחץ גובר על שולי הרווח ועלויות רכישת לקוחות הפכו את התחרות על מחיר בלבד לדבר שאינו בר קיימא.

קונסורציום זה הוקם בתגובה לאתגרים אלה.

זה מספק מסלול מובנה למותגים ולמפעילים לעצב, להשיק ולנהל שירותים במספר טריטוריות מבלי ליצור מחדש את ערימת הבסיס שלהם בכל שוק חדש.

במקום למצב ספקי MVNO כחלופות בעלות נמוכה, המודל תומך במפעילים שרוצים להתחרות על חוויה, מותג, חדשנות שירות ובידול דיגיטלי.

ארבע שותפות. אקוסיסטם משולב אחד.

כל שותפה תורמת יכולת ייחודית בתוך האקוסיסטם.

ג'רזי טלקום (Jersey Telecom) מספקת את בסיס הקישוריות. עם יותר מ-500 קשרי סלולר ונדידה גלובליים ורשת מאובטחת ברמת ספק, JT מאפשרת אספקת שירותים בינלאומיים חלקה. התשתית שלה תומכת בפונקציות קריטיות למשימה, כולל מניעת הונאות, מודיעין רשת הקשור לזהות ומעורבות דיגיטלית מאובטחת. שכבת קישוריות גלובלית זו מעניקה ל-MVNOs גישה מיידית למסלולים בינלאומיים מבוססים וביצועי רשת עמידים. מרקוס אירווין (Marcus Irwin), ראש חדשנות מוצרים ב-JT, הצהיר: "אנו שמחים לתמוך ב-MVNOs חדשניים כשהם מתרחבים בינלאומית באמצעות הרשת הגלובלית שלנו. על ידי מתן קישוריות מאובטחת ברמת ספק וקשרי נדידה מבוססים, אנו מסירים חסמים מסורתיים לצמיחה ומאפשרים למפעילים להתרחב בביטחון".

MVNE Pty Ltd מביאה מומחיות עמוקה בתחום העצמת התפעול. עם ניסיון מעשי בתמיכה ב-MVNOs בשווקים תחרותיים ומשתנים במהירות, MVNE בונה הצעות מסחריות בנות קיימא, המותאמות להתנהגות אמיתית של לקוחות. החל מהקליטה ומוכנות להשקה ועד לאופטימיזציה של מחזור החיים, MVNE מבטיחה שיכולת הרשת מתורגמת למודלים של מפעילים בני קיימא מבחינה מסחרית. ירון עסאבי (Yaron Assabi), מייסד ומנכ"ל DSG ו-MVNE, מסביר: "המשימה שלנו היא לעזור ל-MVNOs להצליח באספקה ​​ובצמיחה ארוכת טווח. עבודה עם שותפים אלה מאפשרת לנו לשלב ביצוע תפעולי חזק עם תובנה מסחרית, ומעניקה למפעילים נתיב ברור ומהיר יותר להתרחבות בת קיימא".

MDS Global מספקת את מערכת התמיכה העסקית הממוקדת בדיגיטל התומכת באקוסיסטם. פלטפורמת ה-BSS הזריזה שלה תומכת בחיוב בזמן אמת, מבני תמחור מורכבים, מודלים לשותפות ותצורת שירות מהירה. המערכת נועדה לאפשר מודלים עסקיים רב-שכבתיים עבור מבנים סיטונאיים, קמעונאיים והיברידיים, תוך מתן אפשרות למפעילות להציע חבילות ושירותים מובחנים ללא אילוצים טכניים. רייאן או'הנלון (Ryan O’Hanlon), סגן נשיא למכירות גלובליות ב-MDS Global, מתאר: "כחלק מקונסורציום זה, אנו גאים לשמש כזרזים לצמיחת MVNO מודרנית. פלטפורמת ה-BSS המיועדת לדיגיטל הראשונה שלנו מעניקה למפעילות את הגמישות לחדשנות, לבידול ולהתרחבות ברמה בינלאומית ללא האילוצים של מערכות דור קודם".

Ycorp משמשת כ-MVNA בתוך הקונסורציום ותשאף להשיק חברות MVNO בתוך האקוסיסטם. Ycorp, הידועה בחדשנות הדיגיטלית שלה ובמורשת המיתוג הפרטי שלה, מביאה מומחיות רגולטורית חזקה ועיצוב מוצרים להובלת מותג. Ycorp הייתה אחראית להשקת Ymobile, חברת ה-MVNO הדיגיטלית במלואה הראשונה בבריטניה, ב-2024, שהציעה צירוף לקוחות תוך פחות משלוש דקות באמצעות חוויית מובלת אפליקציה. ניסיונה בבניית שירותי מובייל מהירים, תואמי רגולוציה וממותגים במלואם מספק הדגמה מעשית של מה שמודל הקונסורציום הזה מאפשר. סטן טאנג (Stan Tang), מנהל התפעול הראשי ב-Ycorp, ציין: "אנו שמחים להיות בחזית הדיגיטלית של ה-MVNO מהדור הבא. לאחר שבנינו בעצמנו פתרונות מובייל דיגיטליים לחלוטין, אנו נרגשים לעזור למפעילות אחרות להשיק, להרחיב ולהתרחב במהירות ובביטחון על ידי הצטרפות לקונסורציום הזה".

פלטפורמה שנבנתה עבור הדור הבא של ספקי MVNO

האקוסיסטם המשולב נועד לתמוך במגוון רחב של הצעות. אלה כוללות מותגי צריכה, מפעילי תיירות, שירותים המתמקדים בפינטק, הצעות לארגונים ועסקים דיגיטליים ספציפיים למגזר.

יותר ויותר מצופה מ-MVNO להתנהג כמו מוצרי טכנולוגיה. עליהם להיות מונעי אפליקציות, מוכנים באופן מיידי, שקופים ומהירים. קונסורציום זה בנוי כך שיעמוד בציפייה זו. הוא מקצר את זמן ההגעה לשוק, מוריד את עוצמת ההון ומספק בסיס ניתן להרחבה לצמיחה בינלאומית.

עם הזמן, השאיפה המשותפת היא לספק נתיב עקבי להתרחבות חוצת גבולות מבלי צורך בתכנון מחדש של מערכות עבור כל טריטוריה חדשה.

תכנית חדשה למפעילים וירטואליים גלובליים

שותפות זו מציגה תכנית חדשה לאופן שבו ניתן לבנות ולהרחיב מפעילים וירטואליים בסביבת תקשורת מונחית דיגיטלית.

על ידי שילוב קישוריות גלובלית, מומחיות תפעולית מעשית, מערכות דיגיטליות גמישות ותובנות שוק אמיתיות, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global ו-Ycorp יצרו משטח הזנקה מעשי עבור MVNOs שאפתניים המוכנים לחשוב מעבר לגבולות ולצמוח בביטחון.

