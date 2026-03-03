Peluncuran Konsorsium MVNO Global Baru di MWC untuk Mempermudah Ekspansi Internasional

WARRINGTON, Inggris Raya, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada ajang Mobile World Congress di Barcelona mulai dari 2 hingga 5 Maret, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global, dan Ycorp akan mengumumkan pembentukan sebuah konsorsium global baru. Kolaborasi ini dirancang untuk mengubah cara Operator Jaringan Virtual Seluler (MVNO) dalam meluncurkan, meningkatkan skala, dan memperluas layanan ke pasar internasional.

Kolaborasi ini memperkenalkan model peluncuran MVNO modern yang mengintegrasikan jangkauan jaringan, keahlian operasional, sistem bisnis digital, serta inovasi yang siap dipasarkan ke dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan yang sejak lama membuat ekspansi internasional menjadi kompleks, lambat, dan padat modal bagi operator virtual.

Mengatasi hambatan nyata terhadap pertumbuhan MVNO

Bagi banyak MVNO, ekspansi ke luar pasar dalam negeri selama ini membutuhkan pembangunan ulang infrastruktur, negosiasi ulang perjanjian roaming, penanganan kompleksitas regulasi, serta investasi besar dalam integrasi sistem. Pada saat yang sama, meningkatnya tekanan margin dan biaya akuisisi pelanggan membuat persaingan yang hanya mengandalkan harga tidak lagi berkelanjutan.

Konsorsium ini dibentuk untuk mengatasi tantangan tersebut.

Konsorsium ini menyediakan jalur terstruktur bagi merek dan operator untuk merancang, meluncurkan, dan mengelola layanan di berbagai wilayah tanpa harus menciptakan ulang stack inti mereka di setiap pasar baru.

Model ini tidak menempatkan MVNO sebagai alternatif berbiaya rendah, melainkan mendukung operator yang ingin bersaing melalui pengalaman, merek, inovasi layanan, dan diferensiasi digital.

Empat mitra. Satu ekosistem yang terintegrasi.

Setiap mitra menghadirkan kapabilitas yang berbeda dalam ekosistem ini.

Jersey Telecom menyediakan fondasi konektivitas. Dengan lebih dari 500 kemitraan seluler dan roaming di seluruh dunia serta infrastruktur jaringan aman berstandar operator, JT memungkinkan penyediaan layanan internasional yang lancar. Infrastrukturnya mendukung fungsi untuk berbagai misi penting termasuk pencegahan penipuan, kecerdasan jaringan terkait identitas, serta interaksi digital yang aman. Lapisan konektivitas global ini memberikan MVNO akses langsung ke rute internasional yang telah terbentuk serta performa jaringan yang tangguh. Marcus Irwin, Head of Product Innovation di JT, menyatakan, “Kami sangat senang dapat mendukung MVNO inovatif dalam meningkatkan skalanya secara internasional melalui penggunaan jaringan global kami. Dengan menyediakan konektivitas berstandar operator yang aman serta kemitraan roaming yang telah terbentuk, kami menghilangkan hambatan tradisional terhadap pertumbuhan dan memungkinkan operator berekspansi dengan percaya diri.”

MVNE Pty Ltd menghadirkan keahlian mendalam dalam penyediaan dukungan operasional. Dengan pengalaman langsung dalam mendukung MVNO di pasar yang kompetitif dan berkembang pesat, MVNE menyusun struktur proposisi yang layak secara komersial dan sejalan dengan perilaku pelanggan yang sesungguhnya. Mulai dari tahap onboarding dan kesiapan peluncuran hingga pengoptimalan siklus hidup, MVNE memastikan bahwa kapabilitas jaringan dapat memberikan model operator yang berkelanjutan secara komersial. Yaron Assabi, Pendiri & CEO di DSG dan MVNE, menjelaskan, “Misi kami adalah membantu MVNO agar berhasil dalam pelaksanaan layanan dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Kolaborasi dengan para mitra ini memungkinkan kami untuk memadukan eksekusi operasional yang kuat dengan wawasan komersial sehingga operator dapat menempuh jalur yang lebih jelas dan cepat menuju ekspansi yang berkelanjutan.”

MDS Global menyediakan Business Support System berorientasi digital yang menjadi landasan ekosistem ini. Platform BSS miliknya yang fleksibel mampu mendukung penagihan secara real time, skema tarif yang kompleks, model kemitraan, serta konfigurasi layanan yang cepat. Sistem ini dirancang untuk mendukung model bisnis berlapis dalam struktur grosir, ritel, dan hibrida, serta memberi keleluasaan bagi operator untuk menghadirkan paket dan layanan yang terdiferensiasi tanpa hambatan teknis. Ryan O’Hanlon, VP of Global Sales di MDS Global, menjelaskan, “Sebagai bagian dari konsorsium ini, kami bangga dapat berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan MVNO modern. Platform BSS berorientasi digital kami memberikan fleksibilitas bagi operator untuk berinovasi, melakukan diferensiasi, dan meningkatkan skala secara internasional tanpa terhambat oleh sistem lama.”

Ycorp bertindak sebagai MVNA dalam konsorsium ini dan akan berupaya meluncurkan MVNO di dalam ekosistem tersebut. Ycorp, yang dikenal atas inovasi digital dan pengalaman panjang dalam pengembangan merek pribadi, menghadirkan keahlian regulasi yang kuat serta desain produk sesuai strategi merek. Ycorp bertanggung jawab atas peluncuran MVNO sepenuhnya digital pertama di Inggris Raya, Ymobile, pada tahun 2024, dengan proses onboarding pelanggan kurang dari tiga menit melalui pengalaman berbasis aplikasi. Pengalamannya dalam membangun layanan seluler yang cepat, patuh regulasi, dan sepenuhnya bermerek secara jelas menunjukkan kapabilitas yang ditawarkan oleh model konsorsium ini. Stan Tang, COO di Ycorp, berkomentar, “Kami senang dapat berada di garis terdepan inovasi digital MVNO generasi berikutnya. Setelah membangun sendiri proposisi layanan seluler yang sepenuhnya digital, kami berantusias untuk membantu operator lainnya dalam meluncurkan, meningkatkan skala, dan berekspansi dengan cepat dan percaya diri dengan cara bergabung ke konsorsium ini.”

Platform yang dibuat untuk MVNO generasi berikutnya

Ekosistem terpadu ini dirancang untuk mendukung beragam proposisi. Proposisi tersebut mencakup merek konsumen, operator yang berfokus pada sektor perjalanan, layanan yang terintegrasi dengan teknologi finansial, penawaran bagi segmen korporasi, serta bisnis digital khusus sektor tertentu.

MVNO kini semakin diharapkan untuk beroperasi seperti produk teknologi. MVNO harus berbasis aplikasi, dapat disediakan secara instan, transparan, dan responsif. Struktur konsorsium ini dirancang untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Struktur mampu mempercepat waktu penyiapan produk, menurunkan intensitas modal, serta menyediakan fondasi yang skalabel untuk pertumbuhan internasional.

Seiring waktu, tujuan bersamanya adalah menyediakan jalur yang konsisten untuk ekspansi lintas negara tanpa perlu merekayasa ulang sistem di setiap wilayah baru.

Cetak biru baru untuk operator virtual global

Kemitraan ini menghadirkan cetak biru baru tentang bagaimana operator virtual dapat dibangun dan ditingkatkan skalanya dalam lingkungan telekomunikasi yang memprioritaskan teknologi digital.

Dengan menyatukan konektivitas global, keahlian operasional yang aplikatif, sistem digital yang fleksibel, serta wawasan pasar yang mendalam, Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global, dan Ycorp telah menciptakan landasan peluncuran yang praktis bagi MVNO ambisius yang siap menghadirkan terobosan dan tumbuh dengan percaya diri.

